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マンチェスター・シティはノッティンガム・フォレストと、エリオット・アンダーソンについて1億1600万ポンドで移籍合意に達した。このイングランド代表は、まもなくメディカルチェックを受ける。
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フォレスト社と合意に達した
ファブリツィオ・ロマーノ氏によると、契約総額は追加条項を含まず1億1600万ポンド。フォレストは夏にエティハド首脳陣の初期オファーを拒否していたが、現在は合意に達し、アンダーソンは米国でメディカルチェックを受ける許可を得た。
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マレスカ監督の初補強が間もなく加入へ
ペップ・グアルディオラ監督の退任後を見据え、新監督エンツォ・マレスカ率いるシティにとって、アンダーソンの獲得は戦術的に大きな意味を持つ。彼の豊富な運動量、守備カバー、爆発的なドリブルは、クラブ内でスペイン人アンカーロドリの理想的な長期パートナーと評価されている。また、ベルナルド・シルバのレアル・マドリード移籍で生じた中盤の空白を埋める、直接的で注目度の高い補強でもある。
マンチェスター・シティがクラブ記録を更新へ
フォレストは主力選手を失ったが、ニューカッスルから低額で獲得した選手売却で巨額収入を得るのは初めてだ。 一方、宿敵マンチェスター・ユナイテッドはフォレストの強気な最低提示額に早々に撤退。しかしマンチェスター・シティはひるまず、2021年にアストン・ヴィラからジャック・グリーリッシュを獲得したクラブ記録1億ポンドの移籍金を更新する勢いだ。
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アンダーソンの今後はどうなるのか？
アンダーソンは当面、イングランド代表としてのワールドカップに集中する。彼はクロアチア戦とガーナ戦に先発し、土曜のパナマ戦でも先発が予想される。イングランドは勝利してグループLの首位確保を狙う。