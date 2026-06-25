ペップ・グアルディオラ監督の退任後を見据え、新監督エンツォ・マレスカ率いるシティにとって、アンダーソンの獲得は戦術的に大きな意味を持つ。彼の豊富な運動量、守備カバー、爆発的なドリブルは、クラブ内でスペイン人アンカーロドリの理想的な長期パートナーと評価されている。また、ベルナルド・シルバのレアル・マドリード移籍で生じた中盤の空白を埋める、直接的で注目度の高い補強でもある。