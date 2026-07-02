マンチェスター・シティはノッティンガム・フォレストとエリオット・アンダーソンの移籍で合意。同MFはワールドカップ後に高額移籍を完了させる見込み。

マンチェスター・シティがアンダーソンを獲得したことは、エンツォ・マレスカ新監督らコーチングスタッフの下で強力な戦力を維持するクラブの意思を示している。クラブは「その間、マンチェスター・シティの全員が、エリオットとイングランド代表チームがワールドカップで健闘することを心から願っており、やがて彼をマンチェスターに迎えられることを楽しみにしている」とコメントした。

23歳の彼はプレミアリーグ屈指の若手MFに急成長し、その加入は中盤の層と活力強化につながる。シティが国内・欧州で「倒すべきチーム」であり続ける原動力となるだろう。

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