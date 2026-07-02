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マンチェスター・シティはノッティンガム・フォレストとエリオット・アンダーソンの移籍で合意。同MFはワールドカップ後に高額移籍を完了させる見込み。
アンダーソンが米国でマンチェスター・シティのメディカルチェックを受ける
代表戦中のMF移籍交渉が急展開している。アンダーソンは現在イングランド代表としてW杯に出場中だが、移籍手続きは滞っていない。クラブ発表によると、代表合流中にカンザスでメディカルチェックを完了した。
移籍の最終調整は大会終了まで保留となる。イングランドに戻った時点で手続きが完了する予定だ。つまり、シティのユニフォームでの公式発表は、彼の夏スケジュールが北西部への移動を許すまで待たなければならない。
マレスカの中盤の要を強化
マンチェスター・シティがアンダーソンを獲得したことは、エンツォ・マレスカ新監督らコーチングスタッフの下で強力な戦力を維持するクラブの意思を示している。クラブは「その間、マンチェスター・シティの全員が、エリオットとイングランド代表チームがワールドカップで健闘することを心から願っており、やがて彼をマンチェスターに迎えられることを楽しみにしている」とコメントした。
23歳の彼はプレミアリーグ屈指の若手MFに急成長し、その加入は中盤の層と活力強化につながる。シティが国内・欧州で「倒すべきチーム」であり続ける原動力となるだろう。
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