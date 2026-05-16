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マンチェスター・シティはチェルシーを破りFAカップ決勝で優勝、2冠を達成。ペップ・グアルディオラ監督はイングランドサッカー史に名を刻んだ。
グアルディオラは歴史に名を残す唯一の存在だ
シティの優勝で、グアルディオラはイングランドサッカー史上で最も偉大な監督としての地位を確立した。今シーズンすでに獲得したカラバオ・カップにFAカップを加え、彼はイングランドで国内カップ2冠を2度達成した初の監督となった。
この快挙は、彼が2018-19シーズンに続き2度目の国内カップ2冠を達成したことを意味する。サー・アレックス・ファーガソンやアルセーヌ・ヴェンゲルも長期にわたって成功を収めたが、異なるシーズンで2つのノックアウト大会を制した監督はいない。これは、グアルディオラがマンチェスターにやって来て以来、前例のない一貫性を保ち続けている証拠だ。
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ウェンブリーでの大一番は、紙一重の差で決着した
ウェンブリー・アーチの下で行われた試合は、最後まで接戦だった。チェルシーがプレミアリーグの強豪相手に粘り強い抵抗を見せたためだ。戦術的な規律と激しい肉弾戦が交錯する中、延長戦突入を防ぎ、試合を決めたのは一瞬の見事なプレーだった。
土曜のウェンブリーでチェルシーを1-0で下し、シティが8度目のFAカップを制した。前半戦のリーグカップと合わせ、国内カップ2冠を達成した。
シティが2冠を達成し、名門クラブの仲間入りを果たした。
グアルディオラ監督は国内カップ2冠を2度達成した唯一の監督であり、シティもその偉業を成し遂げた4クラブの1つになった。リーグカップとFAカップを同一シーズンに制したのはシティ、リヴァプール、チェルシー、アーセナルのみで、シティはリヴァプールとともに2度達成した唯一のクラブだ。
この偉業を最初に成し遂げたのは1992-93シーズンのアーセナルで、次に2006-07シーズンにチェルシーが達成。リヴァプールは2000-01シーズンと2021-22シーズンの2度実現した。シティの今回の勝利は、FAカップ準決勝に史上初の8年連続進出を果たしていることとも合わせ、近年の圧倒的な強さを示している。
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ペップの統治を支える驚異的な数字
グアルディオラ監督の在任中は、依然として驚異的な数字が並ぶ。2016年の就任以来、タイトルは計20に到達。カラバオ・カップ5回、FAカップ3回を含むこれらの栄冠は、プレミアリーグと欧州制覇を同時に狙いながらでも国内大会で安定した強さを保っている証だ。
ノックアウト大会での支配力は現代最高峰で、イングランドで46勝を挙げたFAカップ最多勝利記録が冷徹な効率性を示している。6度のプレミア制覇も加わり、このカタルーニャ人監督がエティハドで築いた功績は並外れている。