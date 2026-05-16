マンチェスター・シティはチェルシーを破りFAカップ決勝で優勝、2冠を達成。ペップ・グアルディオラ監督はイングランドサッカー史に名を刻んだ。

シティの優勝で、グアルディオラはイングランドサッカー史上で最も偉大な監督としての地位を確立した。今シーズンすでに獲得したカラバオ・カップにFAカップを加え、彼はイングランドで国内カップ2冠を2度達成した初の監督となった。

この快挙は、彼が2018-19シーズンに続き2度目の国内カップ2冠を達成したことを意味する。サー・アレックス・ファーガソンやアルセーヌ・ヴェンゲルも長期にわたって成功を収めたが、異なるシーズンで2つのノックアウト大会を制した監督はいない。これは、グアルディオラがマンチェスターにやって来て以来、前例のない一貫性を保ち続けている証拠だ。