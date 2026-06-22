Getty Images Sport
翻訳者：
マンチェスター・シティはチェルシーとエンツォ・マレスカの移籍で1700万ポンドで合意。イタリア人監督はペップ・グアルディオラの後任準備を進めている。
市の新監督探しは終盤に差し掛かっている
グアルディオラの退任が確定すると、シティはクラブの内情に詳しい新監督の招聘を急いだ。マレスカは2022-23シーズンの3冠達成時にグアルディオラの下でアシスタントを務め、後継者としての資格を備えている。
法的手続きの遅れで復帰交渉は滞っていたが、契約締結へ前進したと報じられている。
- Getty Images Sport
チェルシーとの契約に関する財務詳細
マレスカ氏は1月1日にチェルシーの職務を離れていたが、契約上はまだクラブの従業員だった。そのため、両クラブは複雑な交渉を余儀なくされた。協議の結果、チェルシーは補償金約1700万ポンドで合意し、問題解決に至った。
スカイスポーツによると、シティはチェルシーに約1700万ポンドを支払い、マレスカの残契約を買い取った。これにより46歳のイタリア人監督はエティハド・スタジアムで正式に職務に就く。
チェルシーにとっては、監督人事の混乱を乗り越える上で大きな収入となる。
マレスカの指導者としてのキャリア
マレスカのマンチェスター復帰は急速で目覚ましいものだった。グアルディオラの右腕として成功を収めた後、レスター・シティで監督として一歩を踏み出し、キング・パワー・スタジアムでは初挑戦でプレミアリーグ復帰を果たした。
その手腕が評価され、2024年夏にチェルシーの監督に就任。戦術家としての才能をさらに示した。
年明けにクラブ運営を巡る意見の相違でチェルシーを去ったが、評価は依然として高い。在任中、カンファレンスリーグとクラブワールドカップの2冠を達成した。
- Getty Images Sport
これからどうなるのでしょうか？
両クラブが合意し、手続きは数日中に完了する見込み。マレスカはまもなくマンチェスターへ赴き、新契約に署名する。長期契約となり、クラブはイングランドと欧州の頂点での優位性を彼に維持してほしいと考えている。
報道によると契約期間は3年で、2029年まで指揮を執る見込みだ。グアルディオラの影から抜け出し主役となる彼は、大きな課題に挑むことになる。