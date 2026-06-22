グアルディオラの退任が確定すると、シティはクラブの内情に詳しい新監督の招聘を急いだ。マレスカは2022-23シーズンの3冠達成時にグアルディオラの下でアシスタントを務め、後継者としての資格を備えている。

法的手続きの遅れで復帰交渉は滞っていたが、契約締結へ前進したと報じられている。



