トッテナムはプレミアリーグ最下位に沈んでいるが、ロベルト・デ・ゼルビの記者会見ではユヴェントスに関する質問が飛んだ。 「2006年の降格後、イタリアではどのような反応がありましたか？」というもので、マンチェスター・シティの件を踏まえたものだ。実際、どの記者会見でもクラブに科される可能性のある処分について、少なくとも1つは質問が出ている。2009年から2018年にかけての114件の財務違反で有罪と判断されたマンチェスター・シティは、3年以上に及ぶ大規模な裁判の対象となっている。イングランドで最も頻繁に行われている比較の1つがユヴェントスとの比較であり、事態の深刻さを理解させるためにカルチョポリの問題が何度も引き合いに出され、今後何が起こり得るのかを見極める尺度として、キャピタルゲインの問題も用いられている。











