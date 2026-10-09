トッテナムはプレミアリーグ最下位に沈んでいるが、ロベルト・デ・ゼルビの記者会見ではユヴェントスに関する質問が飛んだ。 「2006年の降格後、イタリアではどのような反応がありましたか？」というもので、マンチェスター・シティの件を踏まえたものだ。実際、どの記者会見でもクラブに科される可能性のある処分について、少なくとも1つは質問が出ている。2009年から2018年にかけての114件の財務違反で有罪と判断されたマンチェスター・シティは、3年以上に及ぶ大規模な裁判の対象となっている。イングランドで最も頻繁に行われている比較の1つがユヴェントスとの比較であり、事態の深刻さを理解させるためにカルチョポリの問題が何度も引き合いに出され、今後何が起こり得るのかを見極める尺度として、キャピタルゲインの問題も用いられている。
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「マンチェスター・シティはカルチョポリ時代のユヴェントスのようだ」：イングランドでその見方が強まる中、デ・ゼルビはかわす
絆
マンチェスター・ユナイテッド戦を前に、プレミアリーグで未勝利かつ最下位に沈むトッテナムにとって極めて重要な一戦ということもあり、現役時代のユベントスに関する質問も欠かせなかった。デ・ゼルビは実際、2006-07シーズンのセリエBで、ナポリのユニフォームを着ていた当時、カルチョポリ後の降格直後のユベントスと対戦している。
ユヴェントスへの言及
イングランドでは、マンチェスター・シティの問題をめぐり、ユヴェントスとの比較も行われている。カルチョポリの時代から、直近のキャピタルゲインをめぐる問題まで含めた比較だ。記者が指揮官に対し、セリエAから降格したそのチームと対戦するのはどんなものだったかと尋ねた際、シティを指しているのは明らかだった。 「イタリアでの反応を覚えているか、また昇格枠が1つ奪われたことでセリエBの他クラブが不利益を被ったと感じていたかを聞きたかった」とデ・ゼルビは問われた。シティが同じ運命をたどって降格する可能性を示す、極めて明確な言及だった。
デ・ゼルビはかわした
だが、指揮官はその誘導には乗らなかった。「どういう意味だい、マンチェスター・シティに行きたいのかって？ 選手時代の自分は向こう見ずだったから、何を考えていたかなんて覚えていない。今は選手たちに集中している。とりわけ今は最下位にいるし、自分のチーム以外の問題を考えている暇はない」。この件を扱う委員会に判断を委ねつつ、誠実さと責任感に期待を寄せたが、イングランドで今や決まり文句のようになっているユベントスとの比較については、最後まで口を開かなかった。
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