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マンチェスター・シティはエバートン戦の引き分け中に、アントワーヌ・セメニョとマルク・ゲヒへの人種差別的暴言容疑で男が逮捕されたと非難した。
スタジアムでの騒動を受け、警察が介入した
マンチェスター・シティとマージーサイド警察の発表によると、当局はノッティンガムシャー在住の71歳男を人種差別的公序良俗違反容疑で逮捕した。月曜日の試合中、ヒル・ディキンソン・スタジアムでセメニョ選手へ人種差別的な暴言があったとサポーターと係員が通報した。 容疑者は、試合の前後最大4時間にわたり指定スタジアムから1マイル以内に近づかないなどの厳格な条件で保釈された。マンチェスター・シティは「エバートンと警察の迅速な対応を歓迎する」とコメントした。
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ディフェンダーがオンライン攻撃の標的となる
この嫌がらせはスタジアム外にも及び、試合後もゲヒが標的となった。混乱した後半でエバートンに得点を許したこのディフェンダーは、オンラインで激しい非難を受けた。クラブは「昨夜、マーク・ゲヒがソーシャルメディアで卑劣な人種差別的投稿の標的となったことを知り、極めて失望している」と声明で憤りを表明した。 この痛ましい出来事は、3－3の引き分けに終わった激戦の陰に隠れてしまった。
クラブはスター選手たちに全面的に支援を約束した
マンチェスター・シティは、別々の事件を受けて、あらゆる偏見に対する絶対的な不寛容を再表明した。公式声明では「マンチェスター・シティは、昨日の試合でアントワーヌ・セメニョに向けられた人種差別的な暴言を強く非難する」と発表した。
クラブは、選手たちに包括的な支援とリソースを提供し続けると約束し、声明を締めくくった。「我々は今後もアントワーヌとマークの両選手に全面的な支援を提供し、サッカー界におけるいかなる種類の差別も決して容認しない。」
- AFP
タイトル争いの行方はどうなるのか？
グアルディオラ率いるチームは、土曜日にホームでブレントフォードを迎え、タイトル防衛へ集中を取り戻す。アーセナルに5ポイント差をつけられているが、残り試合はシティが4試合、アーセナルが3試合で逆転の可能性はある。一方、ゲヒへのネット誹謗中傷犯の追跡と警察の捜査も続く。