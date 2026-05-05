マンチェスター・シティは、別々の事件を受けて、あらゆる偏見に対する絶対的な不寛容を再表明した。公式声明では「マンチェスター・シティは、昨日の試合でアントワーヌ・セメニョに向けられた人種差別的な暴言を強く非難する」と発表した。

クラブは、選手たちに包括的な支援とリソースを提供し続けると約束し、声明を締めくくった。「我々は今後もアントワーヌとマークの両選手に全面的な支援を提供し、サッカー界におけるいかなる種類の差別も決して容認しない。」