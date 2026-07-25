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翻訳者：
マンチェスター・シティはアブドゥコディル・クサノフと長期契約延長を結んだ。エンツォ・マレスカ体制がスタートする。
シティ、クサノフの残留決定
マンチェスター・シティはクサノフとの長期契約延長を発表した。22歳のセンターバックは2031年まで残留し、さらに1年延長できる。 2025年1月にランスから3,350万ポンドで加入したフサノフは、チェルシー戦での苦いデビューを乗り越え、昨季は公式戦37試合に出場した。
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クサノフ、マレスカの再現を目指す
シティの守備陣で不可欠な存在となり、2026年W杯でウズベキスタン代表として貴重な経験を積んだフサノフは、エティハド・スタジアムでの契約延長を熱烈に歓迎した。
契約延長についてクラブ公式サイトで語った彼は、次のように述べた。「シティでの在籍期間を延長できて本当に嬉しい。マンチェスターに来てからの毎分を楽しんでいるし、選手として成長し、多くのことを学んでいると感じている。
「今は、エンツォ・マレスカ監督やスタッフに認められ、レギュラーとして定着することが新たな挑戦です。そのために全力を尽くします。」
ヴィアナが守備の要を称賛
今回の契約延長は、クサノフの活躍を評価してのものだ。昨季はウェンブリーでのカラバオ・カップとFAカップの決勝に先発し、チャンピオンズリーグのレアル・マドリード戦でも存在感を示した。
ベテランDFジョン・ストーンズとネイサン・アケの退団を受け、クラブの期待はさらに高まっている。フットボール・ディレクターのヒューゴ・ヴィアナは「イングランドに来てからの成長に満足し、感銘を受けている」と語った。
彼は優れた若者であり、卓越したディフェンダーへと成長していますが、これはまだ始まりに過ぎません。フィジカルも技術もトップクラスで、世界クラスのセンターバックになる資質を備えています。」
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ホームで新たな時代が始まる
シティは8月23日、エティハド・スタジアムでボーンマスとのホーム戦に臨み、2026-27プレミアリーグをスタートさせる。クサノフはマレスカの戦術で要となる役割が期待されている。この若手DFは、スタメン定着へパフォーマンスを維持し続けなければならない。
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