マンチェスター・シティはアブドゥコディル・クサノフと長期契約延長を結んだ。エンツォ・マレスカ体制がスタートする。

シティの守備陣で不可欠な存在となり、2026年W杯でウズベキスタン代表として貴重な経験を積んだフサノフは、エティハド・スタジアムでの契約延長を熱烈に歓迎した。

契約延長についてクラブ公式サイトで語った彼は、次のように述べた。「シティでの在籍期間を延長できて本当に嬉しい。マンチェスターに来てからの毎分を楽しんでいるし、選手として成長し、多くのことを学んでいると感じている。

「今は、エンツォ・マレスカ監督やスタッフに認められ、レギュラーとして定着することが新たな挑戦です。そのために全力を尽くします。」