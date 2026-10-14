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マンチェスター・シティのPSG戦でエンソ・フェルナンデスとアーリング・ハーランドが先発、フィル・フォーデンはベンチに復帰
マンチェスター・シティ、エティハド・スタジアムにパリ・サンジェルマンを迎える
マンチェスター・シティは今夜、PSGをホームに迎え、チャンピオンズリーグの戦いに戻る。エンツォ・マレスカは、フランスの強豪との欧州の大一番に向け、全選手が万全の状態で臨める。
この試合はマンチェスターのクラブにとって、非常に重要な意味を持つ。独立委員会が、同クラブによる違反を認定して以来、初のホームゲームとなるためだ。認定されたのは、2009/10シーズンから2017/18シーズンにかけてのプレミアリーグの財務規則に関する重大な違反だ。
クラブは、こうした広範な財務上の疑惑について、いかなる不正行為も全面的に否定している。すでにこの画期的な裁定に対して正式に異議を申し立てており、引き続きピッチ上でのパフォーマンスに集中している。
- getty
マレスカにメディアの厳しい視線
欧州でのこの重要な一戦を前に、注目は今も続くピッチ外の騒動に集中している。マレスカは試合前会見で、最近の有罪判決を巡る厳しい質問を次々に浴びた。メディアの厳しい視線と過密日程にさらされながらも、指導陣は選手の健康状態にまったく問題のない状態で試合に臨める。
さらに、フォーデンも再び正式に起用可能となった。イングランド代表のフォーデンは、先月の激しいマンチェスター・ダービーで一発退場となり、国内大会で３試合の出場停止処分を受けたばかりだ。
フォーデン、控えに甘んじる
出場停止処分から待望の復帰を果たしたフォーデンだが、今夜はベンチスタートとなる。マレスカ監督は、日曜日にアンフィールドでリヴァプールを圧倒した試合と非常によく似た先発メンバーを選んだ。
ジャンルイジ・ドンナルンマは引き続き先発し、ホームチームのゴールを守る。センターバックにはルベン・ディアスとマルク・グエイが並び、両サイドバックにはアブドゥコディル・フサノフとヨシュコ・グヴァルディオルを起用。中盤の底ではエンソ・フェルナンデスとエリオット・アンダーソンが堅固なダブルボランチを組む。危険なパリの攻撃陣に対抗するため、戦術面でチームをしっかりと支える役割を担う。
その前方では、ラヤン・シェルキが中盤のダブルボランチより一段高い位置でプレーする。攻撃の両サイドには、爆発的なスピードと幅をもたらすアントワーヌ・セメンヨとジェレミー・ドクが選ばれた。最前線ではアーリング・ハーランドが１トップを務める。得点力に優れるノルウェー人FWは、ホームでチームを重要なチャンピオンズリーグの勝利に導こうと意気込んでいるはずだ。
- AFP
スタメン11人
マンチェスター・シティ（4-2-3-1）：ドンナルンマ／フサノフ、ディアス、グエイ、グヴァルディオル／フェルナンデス、アンダーソン／セメニョ、シェルキ、ドク／ハーランド
PSG（4-3-3）：サフォノフ／ハキミ、マルキーニョス、パチョ、メンデス／ザイール・エメリ、ヴィティーニャ、ルイス／アクリウシュ、デンベレ、ドゥエ
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