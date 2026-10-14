マンチェスター・シティのPSG戦でエンソ・フェルナンデスとアーリング・ハーランドが先発、フィル・フォーデンはベンチに復帰

マンチェスター・シティは今夜、PSGをホームに迎え、チャンピオンズリーグの戦いに戻る。エンツォ・マレスカは、フランスの強豪との欧州の大一番に向け、全選手が万全の状態で臨める。

この試合はマンチェスターのクラブにとって、非常に重要な意味を持つ。独立委員会が、同クラブによる違反を認定して以来、初のホームゲームとなるためだ。認定されたのは、2009/10シーズンから2017/18シーズンにかけてのプレミアリーグの財務規則に関する重大な違反だ。

クラブは、こうした広範な財務上の疑惑について、いかなる不正行為も全面的に否定している。すでにこの画期的な裁定に対して正式に異議を申し立てており、引き続きピッチ上でのパフォーマンスに集中している。