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マンチェスター・シティのFWが驚異的なハットトリックでWSLの記録を塗り替えたことを受け、スパーズの監督はカディジャ・ショーを「他を圧倒する世界一の選手」と評した。
ショーの鮮やかなプレーがトッテナムを撃破
土曜日にシティがスパーズを5-2で圧倒した試合で、ショーは絶好調だった。このストライカーは13分間で3得点を挙げ、WSL史上最速のハットトリックを達成した。ジャマイカ代表の彼女の契約は今シーズン終了時に満了となる予定で、スパーズを圧倒する彼女のプレーに、ファンは「契約を更新しろ」と絶えずチャントを唱えていた。
しかし、アンドレ・イェグルツ監督は彼女の将来についてこれ以上の言及を避け、記者団にこう語った。「彼女は非常に重要な選手だ。契約延長を願っているが、どうなるかは様子を見よう。得点について話題になるが、彼女の守備やプレス、そして他の選手へのアシストも見てほしい。
「それは、シーズン開幕時から彼女が成長してきた点や、チームに何をもたらしたいと考えているかを示している。単に得点するだけではないのだ。」
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シティのフォワードが驚異的な成績を残している
ショーは今シーズンを通じて驚異的な活躍を見せており、WSLの18試合で18ゴールを記録しているほか、トッテナム戦では3試合連続でハットトリックを達成した。
スパーズのマーティン・ホー監督は、ショーの凄さにただただ呆然とし、試合終了のホイッスルが鳴った後、彼女の才能を絶賛した。
ショーがディフェンダーたちに恐怖を与えているかと問われると、ホー監督はこう答えた。「恐怖というよりは、間違いなく不安だろう。彼女は他を圧倒する世界最高のフォワードだ。
「彼女は足でも頭でもゴールを決め、連携プレーも動きも素晴らしい。
「前半には、もっとプレッシャーをかけたりクロスを阻止したりできた場面があった。そうしたことを怠ると、必ず代償を払うことになる」
コフィーの驚き
ショーのシティでのチームメイトであるサム・コフィーは、彼女の影響力に驚嘆し、チームメイトとしての能力を称賛した。
「彼女には表向きの姿がそのまま実力に表れていると思う。彼女は本当に活気に満ちていて、実力が素晴らしく、圧倒的な存在感がある」とコフィーは付け加えた。
「（トッテナム戦での）彼女の守備の働きは素晴らしかった。プレスをかけるとき、彼女は世界でも指折りのプレスを仕掛ける9番だと思う。
「彼女とプレーするのは本当に楽しい。もちろん長年彼女を尊敬してきたが、今こうして彼女を知り、チームメイトになれたことは光栄だ。さっきも言ったけど、まるで『FIFA』をプレイしているような気分だ。20分であんな風に3ゴールも決められるなんて？」
そしてショー自身はこう締めくくった。「正直、素晴らしい午後だったわ。特に先週のアストン・ヴィラ戦（0-0の引き分け）の直後だったから尚更ね。周りには素晴らしい選手たちがいて、私はピッチの最前線でベストを尽くすだけよ。」
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次は何が待っているのでしょうか？
シティは来週末、マンチェスター・ユナイテッドとの大一番となるダービー戦に臨む。現在、シティはWSLの首位に立ち、2位のユナイテッドに8ポイントの差をつけている。これは上位争いにおける「6ポイントマッチ」であり、ショーは絶好調だ。
ローレン・ヘンプは次のように語った。「彼女がいるのは本当に素晴らしい。彼女は数多くのチャンスを確実に決める。
「特にウインガーとして、私たちに自信を与えてくれます。WSL史上最速のハットトリックを達成できる選手がチームにいるのは、本当に素晴らしいことです。」
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