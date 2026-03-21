マンチェスター・シティのFWが驚異的なハットトリックでWSLの記録を塗り替えたことを受け、スパーズの監督はカディジャ・ショーを「他を圧倒する世界一の選手」と評した。

土曜日にシティがスパーズを5-2で圧倒した試合で、ショーは絶好調だった。このストライカーは13分間で3得点を挙げ、WSL史上最速のハットトリックを達成した。ジャマイカ代表の彼女の契約は今シーズン終了時に満了となる予定で、スパーズを圧倒する彼女のプレーに、ファンは「契約を更新しろ」と絶えずチャントを唱えていた。

しかし、アンドレ・イェグルツ監督は彼女の将来についてこれ以上の言及を避け、記者団にこう語った。「彼女は非常に重要な選手だ。契約延長を願っているが、どうなるかは様子を見よう。得点について話題になるが、彼女の守備やプレス、そして他の選手へのアシストも見てほしい。

「それは、シーズン開幕時から彼女が成長してきた点や、チームに何をもたらしたいと考えているかを示している。単に得点するだけではないのだ。」