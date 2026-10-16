他のスポーツでは、LIVゴルフのように独立した大会が創設されている。LIVゴルフは高額契約と、世界中の観客を引きつけることを狙った新たな形式を掲げ、世界屈指の選手たちを迎え入れた。

そのプロジェクトは現在、新たなパートナーと資金の確保に努める一方で破産手続きを進めており、別の道が必ずしも良いとは限らないことを示している。

有力ゴルファーが4大メジャーとライダーカップに出場できたことを踏まえ、LIVゴルフと欧州スーパーリーグの共通点について問われたミルズは、こう語った。「結果はどうなった？ 決してうまくはいっていない。

「彼らはごく短期的な回避策を見つけたが、それは結局、破綻した。見ていて面白くないからだ。スポーツは結果がどうなるか分からないことがすべてだ。勝ち負けがあり、人々は公平な競争を求めている。

「我々のピラミッド型の仕組みがこれほど成功しているのは、昇格と降格があるからだ。希望があり、降格すれば打ちのめされる。もし競争がひどく味気ないものになり、降格もなくなれば、シーズン半ばにはもう頑張る必要がないという状況になる。

「試合にどれほどの競争がある？ 見る価値はある？ ない。だからEFLは、チャンピオンシップのプレーオフを8チーム制に変更した。競争をさらに激しくするためだ。

「今のチームを見てほしい。7位や8位でも欧州の大会に出場できるかもしれない。それによって、シーズンを通じて戦う意味が続く。以前は3月になると、『もう大丈夫だ。降格もしないし、欧州の大会にも出られない。結果は大して変わらない』となることがあった。力を10～15％抜いてしまい、試合の中には意味の薄いものも出てくる。

「スーパーリーグがあったとして、残り10～15試合でトップ4に入っていなければ、『もう頑張る必要はない』となり、試合のレベルは落ちる。結果がどうなるか分からないという要素がないから、人々は見たいと思わない。

「私たちがスポーツを見るのは、形はどうあれ、結果がどうなるか分からないからだ。PK戦が好きなのも、結局は誰かが外すところを見たいからだ。スポーツにはそういう残酷さがある。それを取り除けば、私の考えでは見るに堪えないものになる」