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マンチェスター・シティのFFP問題でスーパーリーグ構想の議論が再燃？ ダニー・ミルズ、LIVゴルフを引き合いに警鐘を鳴らし、スター選手が金より「ナイトの爵位」を選ぶ理由を説明
スーパーリーグ構想にファンから激しい反発
2021年春、有力12クラブが独自の大会を創設することで合意したことが明らかになった。計画では参加クラブを20に増やす予定で、プレミアリーグの強豪であるマンチェスター・シティ、リヴァプール、マンチェスター・ユナイテッド、チェルシー、アーセナル、トッテナムも名を連ねていた。
いわゆる「ビッグ6」はサポーターから激しい反発を受け、計画は最終的に撤回された。しかし、スーパーリーグ構想はその後も消えていない。レアル・マドリーやユヴェントスなどが計画の完全な断念を拒んでいるためだ。
UEFAやFIFAとの関係を断つことを検討するクラブにとって、問題の一つは、所属選手がそれぞれの国の代表として国際大会に出場する資格を失うことだ。そうなれば、移籍を成立させるのも難しくなる。
一方で、選手獲得の自由度は高まる。FFPとPSRの規則が適用されなくなるためだ。これにより、シティをはじめとする裕福なオーナーを持つクラブは、望むままに資金を投じられる。エティハド・スタジアムを本拠とするシティは現在、FFPを巡る争いの渦中にあり、マンチェスターの青い側には114件の容疑がかけられ、最も厳しい処分の可能性まで取り沙汰されている。
シティがプレミアリーグとイングランドサッカー協会の方針にこれ以上従いたくないと考えた場合、スーパーリーグ創設を巡る協議に再び加わる可能性はあるのだろうか。
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選手たちが欧州スーパーリーグに反対する理由
この質問を向けられた元マンチェスター・シティDFのミルズは、最高のオンラインカジノを紹介するGambling.comとの提携のもと、GOALにこう語った。「非常に、非常に難しい」
「この話は何度も何度もしてきた。代表としてプレーするには、FIFAがその大会を承認しなければならない。だからFIFAがスーパーリーグを承認しなければ、そこに参加する選手は誰も代表として国際大会に出場できない」
「選手は代表よりクラブを優先すると私たちは考えがちだが、ワールドカップや欧州選手権となると話は違う。プレミアリーグやチャンピオンズリーグで優勝すれば、所属クラブやその街のレジェンドになる。ワールドカップや欧州選手権で優勝すれば、国のレジェンドになり、ナイト爵位を授かる。それは永遠に残る」
「今、2017年のチャンピオンズリーグ優勝チームはどこかと聞かれたら、調べずには答えられないだろう。その影響力には限界がある。でも、ワールドカップで優勝した国をすべて挙げてほしいと言えば、ほぼ列挙できるはずだ。どの国か分かっているからだ」
「だから、そういう意味でスーパーリーグが成功するとは思わない。サウジアラビアも似たようなことを試みたが、実際にはうまくいっていない。以前には中国も試みたが、それもうまくいかなかった。競争は常に必要だ。そして、最高の選手たちはこれからも代表としてプレーすることを望み続けるだろう」
LIVゴルフは、こうしたプロジェクトが崩壊し得ることを示している
他のスポーツでは、LIVゴルフのように独立した大会が創設されている。LIVゴルフは高額契約と、世界中の観客を引きつけることを狙った新たな形式を掲げ、世界屈指の選手たちを迎え入れた。
そのプロジェクトは現在、新たなパートナーと資金の確保に努める一方で破産手続きを進めており、別の道が必ずしも良いとは限らないことを示している。
有力ゴルファーが4大メジャーとライダーカップに出場できたことを踏まえ、LIVゴルフと欧州スーパーリーグの共通点について問われたミルズは、こう語った。「結果はどうなった？ 決してうまくはいっていない。
「彼らはごく短期的な回避策を見つけたが、それは結局、破綻した。見ていて面白くないからだ。スポーツは結果がどうなるか分からないことがすべてだ。勝ち負けがあり、人々は公平な競争を求めている。
「我々のピラミッド型の仕組みがこれほど成功しているのは、昇格と降格があるからだ。希望があり、降格すれば打ちのめされる。もし競争がひどく味気ないものになり、降格もなくなれば、シーズン半ばにはもう頑張る必要がないという状況になる。
「試合にどれほどの競争がある？ 見る価値はある？ ない。だからEFLは、チャンピオンシップのプレーオフを8チーム制に変更した。競争をさらに激しくするためだ。
「今のチームを見てほしい。7位や8位でも欧州の大会に出場できるかもしれない。それによって、シーズンを通じて戦う意味が続く。以前は3月になると、『もう大丈夫だ。降格もしないし、欧州の大会にも出られない。結果は大して変わらない』となることがあった。力を10～15％抜いてしまい、試合の中には意味の薄いものも出てくる。
「スーパーリーグがあったとして、残り10～15試合でトップ4に入っていなければ、『もう頑張る必要はない』となり、試合のレベルは落ちる。結果がどうなるか分からないという要素がないから、人々は見たいと思わない。
「私たちがスポーツを見るのは、形はどうあれ、結果がどうなるか分からないからだ。PK戦が好きなのも、結局は誰かが外すところを見たいからだ。スポーツにはそういう残酷さがある。それを取り除けば、私の考えでは見るに堪えないものになる」
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マンチェスター・シティ、長期化するFFP問題で処分待ち
マンチェスター・シティがどうなるかは、まだ決まっていない。同クラブは当初下された有罪認定に対して異議を申し立てており、プレミアリーグ、そしてイングランドサッカー全体に不透明感が漂い続けている。
マンチェスター・シティはトップリーグから追放される可能性があり、勝ち点剥奪や移籍禁止処分を受ける可能性もある。マンチェスターの同クラブに最も厳しい処分が科されるとすれば、国内外のリーグ順位やタイトル争いにはどのような意味があるのか、疑問が投げかけられている。その処分によっては、主要タイトルを剥奪される可能性もある。
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