マンチェスター・シティは、財務規則違反114件で有罪と認定されたとの報道を受け、ニュースの中心となっている。もともと代表ウィーク中にメディア対応を行う予定だったハーランドは、ノルウェーが今後のUEFAネーションズリーグに向けて準備を進める中、直近の記者対応に姿を見せなかった。

ソルバッケンがロドリに言及したことは、この代表期間中にシティの選手たちが置かれている難しい立場を浮き彫りにしている。スペイン代表MFはクラブの正当性を擁護する立場に追い込まれていた。ハーランドも同様の追及を受けることを懸念したソルバッケンは、代表での得点感覚を維持させるため、沈黙が最善策だと判断した。指揮官は次のように説明している。「もちろん、我々は彼が集中できるようにし、試合に集中するための可能な限り最高の条件を与えたいからだ。ここ24時間の話題が何だったかは、皆さんも知っているはずだ。それはネーションズリーグや、我々が何をしようとしているかとは何の関係もない。そのよい例が、ロドリが昨日行った記者会見だった」