Getty Images Sport
翻訳者：
マンチェスター・シティの115件の告発で有罪評決が下されたことを受け、ノルウェー代表のストーレ・ソルバッケン監督がアーリング・ハーランドをメディアの騒動から守る
ロドリのメディア出演との類似点を指摘しつつ
マンチェスター・シティは、財務規則違反114件で有罪と認定されたとの報道を受け、ニュースの中心となっている。もともと代表ウィーク中にメディア対応を行う予定だったハーランドは、ノルウェーが今後のUEFAネーションズリーグに向けて準備を進める中、直近の記者対応に姿を見せなかった。
ソルバッケンがロドリに言及したことは、この代表期間中にシティの選手たちが置かれている難しい立場を浮き彫りにしている。スペイン代表MFはクラブの正当性を擁護する立場に追い込まれていた。ハーランドも同様の追及を受けることを懸念したソルバッケンは、代表での得点感覚を維持させるため、沈黙が最善策だと判断した。指揮官は次のように説明している。「もちろん、我々は彼が集中できるようにし、試合に集中するための可能な限り最高の条件を与えたいからだ。ここ24時間の話題が何だったかは、皆さんも知っているはずだ。それはネーションズリーグや、我々が何をしようとしているかとは何の関係もない。そのよい例が、ロドリが昨日行った記者会見だった」
- AFP
ソルバッケン、エースFWに集中を優先させる
ハーランドを記者会見場から戦術的に遠ざけたのは、ノルウェーサッカー協会がそのスター選手を守ろうとする明確な試みである。ソルバッケン監督は、この代表活動期間中におけるストライカーの第一の責務は、クラブの経営判断についてスポークスパーソンの役割を果たすことではなく、ゴールを決めることだと考えている。指揮官は、プレミアリーグの調査という雑音がノルウェー代表のキャンプに持ち込まれるべきではないと強調した。ヨーロッパでの競争を勝ち抜いていくうえで、ノルウェーにとって重要な局面が続いているためだ。
「だからこそ、彼は自分がすべきことに集中するのが適切だと思うし、それはノルウェーのためにゴールを決めることだ。そこが最も重要だという点には、みんなが同意すると思う」とソルバッケン監督は述べた。
マンチェスター・シティの法廷闘争の重大性
この状況は、2009年から2018年にかけてのマンチェスター・シティの財務問題に関する長期調査に端を発している。クラブは一貫してすべての疑惑を否定しているものの、『The Athletic』の最新報道によれば、不正確な財務情報の提出や調査への非協力を含む、ほぼすべての告発について有罪と認定されたことが示唆されている。
ソルバッケン監督は、この評決についてハーランドとまだ具体的な話し合いはしていないと認めつつも、選手の精神的な強さには全面的な信頼を示した。このニュースがFWのパフォーマンスに影響するかと問われると、「うまくいくと思う」とコメントした。さらに、この件の法的な詳細については議論に加わることを避け、「今後数日間は誰もが少し落ち着くべきだと語ったイングランド首相の言葉を引き合いに出したい。私もそれを支持するし、それ以上、この件について言うことはない。私にはこの件について何かを言う根拠もない。なぜなら、あなたとまったく同じだけ知っているし、あるいは知らないからだ」と付け加えた。
- Getty Images Sport
チームメートが空いた穴を埋めるために立ち上がる
ハーランドが会見場に姿を見せなかったため、ベンフィカのフレドリク・アウルスネスとアンドレアス・シェルデルップの2人が報道陣対応を任された。予定変更はチームに大きな影響を与えなかったようで、アウルスネスは「その知らせは昨日受けたし、まったく問題なかった」と語った。スター選手をめぐる騒動が注目を集める中でも、ノルウェー代表の他のメンバーは、ポルトガルとの注目カードに向けてマンチェスター・シティをめぐる騒動から距離を置こうとしている。
シティの状況が舞台裏で話題になっているのかと問われると、アウルスネスは、選手たちは財務違反の告発をめぐる細かな事情にそこまで気を取られてはいないとの見方を示した。「昨日からあまり読んでいないので、あそこで何が新しいのかは分からない。でも、少し話題にはなるし、少し話もする。ただ、それを実感を持って受け止めるのは難しい」と認めた。
GOALをGoogleでフォロー
この物語を楽しんでいただけましたか？
GOAL.comをGoogleの優先情報源に追加して、より多くのレポートをご覧ください。