マンチェスターで続く一連の騒動が、サリバンの短期的、長期的な計画に与え得る影響について問われた元アメリカ代表GKのフリーデルは、グローヴナー・スポーツとの提携による取材でGOALにこう語った。「現時点では、処分が発表され、異議申し立ての審理が行われるまで、選手たちに大きな影響があるとは思わない。彼も同じだろう」

「処分が下され、それが非常に重いものとなり、欧州の大会に出場できなくなったり、移籍禁止処分を受けたり、勝ち点剥奪によって今後5年間なり欧州の大会に出られなくなったり、降格することになったりしない限り、今起きていることが選手たちに影響するとはあまり思わない。選手たちに影響が出始めるのは、その時だ」

「彼と代理人が状況を注視しているのは間違いない。彼の年齢を考えれば、主に代理人が見守っているだろう。ただ、現時点で在籍している選手たちに影響が出ているとは思えないし、彼のような選手に影響しているとも想像できない」

「彼はまだ、世界のトップリーグで1秒もプレーしたことがない選手だ。少し先の話として、勝ち点を剥奪され、それによって降格するとしよう。チャンピオンシップでプレーすることは、大いにプラスになるかもしれない。彼がすぐに出場機会を得られるクラブに加わることになるかもしれないからだ」

「もし降格した場合、過去を振り返れば、おそらく最も参考になるのはユヴェントスだ。ユヴェントスには象徴的な選手が数人残ったが、クラブには多くの変化もあった」

「だから、彼にとっては非常に良いことかもしれない。加入して実際にプレーするチャンスを得られる可能性があるからだ。選手たちは皆、状況を見守るしかないと思う。ただ、処分がそれぞれの選手生活に影響することにならない限り、彼らにとって現実的な問題にはならない」