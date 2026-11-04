マンチェスター・シティの降格は米国男子代表の逸材キャバン・サリバンにとって「非常に良い」ことになる可能性も。10代の新星はFFP問題を巡るプレミアリーグの裁定と処分を待つ
サリバンがMLSとアメリカ男子代表で歴史を刻んだ
その理由は、財務フェアプレー違反に関する114件の容疑が、今なおエティハド・スタジアムに影を落としているためだ。独立委員会は、この114件について当初の有罪判定を下した。2026-27シーズンのタイトル争いに残るチームに対し、さまざまな制裁の可能性が取り沙汰されている。
サリバンはその一員になる日を心待ちにしている。マンチェスターへの注目度の高い移籍が確定したのは、フィラデルフィア・ユニオンとホームグロウン契約を結んだ2024年5月のことだった。
サリバンは14歳293日で同クラブのMLSデビューを果たし、それまでフレディ・アドゥが保持していた記録を破った。それ以来、世界中で話題となり、屈指の有望株に対する期待は高まり続けている。
現在のサリバンはメジャーリーグサッカーで確固たる地位を築き、アメリカのフル代表選手にもなった。2026年10月3日の宿敵メキシコとの試合では、3-0の勝利に貢献する代表初ゴールを記録。17歳と5日で同国代表史上最年少の得点者となった。
サリバンの成長は慎重に見守られてきた。正式にマンチェスター・シティの選手となった後も、その方針は続くとみられる。レンタル移籍の可能性も取り沙汰されているが、来シーズンにマンチェスター・シティがチャンピオンシップにいるとしたら、サリバンがすぐにトップチームに加わることはあるのだろうか。
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マンチェスター・シティとともにチャンピオンシップで過ごすことは、サリバンにとってプラスになるか？
マンチェスターで続く一連の騒動が、サリバンの短期的、長期的な計画に与え得る影響について問われた元アメリカ代表GKのフリーデルは、グローヴナー・スポーツとの提携による取材でGOALにこう語った。「現時点では、処分が発表され、異議申し立ての審理が行われるまで、選手たちに大きな影響があるとは思わない。彼も同じだろう」
「処分が下され、それが非常に重いものとなり、欧州の大会に出場できなくなったり、移籍禁止処分を受けたり、勝ち点剥奪によって今後5年間なり欧州の大会に出られなくなったり、降格することになったりしない限り、今起きていることが選手たちに影響するとはあまり思わない。選手たちに影響が出始めるのは、その時だ」
「彼と代理人が状況を注視しているのは間違いない。彼の年齢を考えれば、主に代理人が見守っているだろう。ただ、現時点で在籍している選手たちに影響が出ているとは思えないし、彼のような選手に影響しているとも想像できない」
「彼はまだ、世界のトップリーグで1秒もプレーしたことがない選手だ。少し先の話として、勝ち点を剥奪され、それによって降格するとしよう。チャンピオンシップでプレーすることは、大いにプラスになるかもしれない。彼がすぐに出場機会を得られるクラブに加わることになるかもしれないからだ」
「もし降格した場合、過去を振り返れば、おそらく最も参考になるのはユヴェントスだ。ユヴェントスには象徴的な選手が数人残ったが、クラブには多くの変化もあった」
「だから、彼にとっては非常に良いことかもしれない。加入して実際にプレーするチャンスを得られる可能性があるからだ。選手たちは皆、状況を見守るしかないと思う。ただ、処分がそれぞれの選手生活に影響することにならない限り、彼らにとって現実的な問題にはならない」
10代の逸材について、複数のレンタル移籍案が取り沙汰されている
かつてサリバンと似たようなキャリア上の境遇にあったアドゥは以前、GOALに対し、チャンピオンシップでのプレーがイングランドのサッカーに慣れるまで時間を要する若手にとって有益になる可能性があると語っていた。
アドゥは「マンチェスター・シティにいても、より小さなクラブにいても、選手はチャンピオンシップのどのクラブに対しても、自分にはレンタル移籍するには格が違いすぎるなどと考えてはいけない。その段階にいる選手には、まさにそれが必要なんだ」と語った。
さらに「実際にそうなると思う。彼はレンタル移籍すると思う。ただ、移籍するなら、コンスタントに先発出場できるクラブに行ってほしいと心から願っている。
「若手選手が、いわゆる所属元より『格下』のクラブにレンタル移籍したのに、試合に出られず、先発に定着できない。これほど悪いことはない。レンタル移籍する目的は、先発に定着することだからだ。必要な経験を積むための出場時間を得て、その過程で選手として成長するんだ。
「レンタル移籍してもそれができないなら、その移籍に何の意味がある？ 移籍先にいて試合に出ないだけなら、所属元のクラブに残って試合に出ないのと同じだからね」
元アメリカ代表のスター、タブ・ラモスも3月、GOALに対し、サリバンはエールディビジでプレーすることで、欧州での戦いに段階的に慣れていけるかもしれないと語っていた。「若手選手の将来を見据え、彼が今どのレベルにいるか、イングランドの試合に求められるフィジカルの強さを考えて予想するなら、マンチェスター・シティと契約してからオランダで数年間プレーすることになると思う」
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マンチェスター・シティを巡る騒動が長引く中、MLSプレーオフとネーションズリーグに集中
この発言は、マンチェスター・シティがチャンピオンシップでしばらく戦う可能性が憂慮すべきほど現実味を帯びる前のものだった。プレミアリーグの強豪は、長期にわたる金銭的不正疑惑を巡り、一貫して潔白を主張してきた。
今のところ、サリバンはフィラデルフィアでの戦いと2026年MLSカップ・プレーオフに集中している。また、マウリシオ・ポチェッティーノ監督率いるアメリカ代表がハイチと対戦するCONCACAFネーションズリーグ準々決勝で、代表での出場機会をさらに得ることも望んでいるだろう。この対戦の第1戦は11月14日に行われる予定だ。
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