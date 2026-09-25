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Norway v Denmark - UEFA Nations League 2026/27 Group A4 MD1Getty Images Sport
Khaled Mahmoud
翻訳者：

マンチェスター・シティの財務裁定を受け、ハーランドがノルウェー代表の記者会見から外れる

アーリング・ハーランド
ノルウェー
ポルトガル
ノルウェー 対 ポルトガル
UEFAネーションズリーグ リーグA

マンチェスター・シティの財務問題を巡る影響が続く中、アーリング・ハーランドはノルウェー代表で予定されていたメディア対応から外された。FWハーランドはネーションズリーグの一戦を前に報道陣の取材に応じる見込みだったが、関係者はここにきて出席者を変更した。

  • ノルウェー、ハーランドをメディアから守る

    『The Sun』によると、イングランドにおける所属クラブの法的問題に関する報道を受け、マンチェスター・シティFWハーランドは、ノルウェー代表の今後の記者会見に参加しないことになった。ノルウェーサッカー連盟は当初、26歳のFWをポルトガルとのネーションズリーグに向けたメディア対応の主要参加者として記載していた。

    ハーランドを表舞台から外す決定は、マンチェスター・シティが114件の財務規定違反で有罪と認定されたと報じられたというニュースに、サッカー界が反応する中で下された。これらの告発は2009-10シーズンから2017-18シーズンまでの期間に及んでおり、プレミアリーグの強豪に大きな不透明感をもたらしている。

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  • Norway v Denmark - UEFA Nations League 2026/27 Group A4 MD1Getty Images Sport

    衝撃の評決がマンチェスター・シティを揺るがす

    マンチェスター・シティはまだ正式な処分を受けていないものの、報じられている調査結果が事実であれば、その影響はイングランドの強豪にとって深刻かつ広範囲に及ぶ。独立委員会はさまざまな懲戒処分を検討するとみられており、その内容は高額の罰金や勝ち点剥奪から、過去のリーグタイトル剥奪、さらにはプレミアリーグからの除名や降格にまで及ぶ可能性がある。

    ハーランドをメディア対応から遠ざける決定は、木曜日の圧巻のパフォーマンスのわずか翌日に下された。ハーランドはUEFAネーションズリーグのリーグA開幕戦となったデンマーク戦で2得点を挙げ、ノルウェーを3-2の劇的な勝利に導いていた。

  • 連盟が計画変更を確認

    ノルウェーサッカー連盟（NFF）は、メディアマネジャーのモルテン・スキョンスベリを通じて日程変更を確認した。スキョンスベリ氏は『TV 2』を通じて、シティのストライカーに代わり、スターレ・ソルバッケン監督がフレドリク・アウルスネス、アンドレアス・シェルデルップとともに会見に臨むと発表した。

    ノルウェーは日曜日にオスロでポルトガルを迎える予定で、アウェーのポルトガルも初戦でウェールズに1-0で勝利しており、白星発進を決めている。

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  • Manchester City v Sunderland - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    法的トラブルにもかかわらず、マンチェスター・シティとハーランドが輝く

    ピッチ外では、マンチェスター・シティがこの裁定に異議を唱えるための法的対応を検討する中、すでに声明を発表している。一方でピッチ上では、今季ここまで5試合で5得点というハーランドの圧巻の活躍にけん引され、プレミアリーグで開幕5連勝を飾って首位に立ち、輝きを放ち続けている。

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