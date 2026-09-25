マンチェスター・シティはまだ正式な処分を受けていないものの、報じられている調査結果が事実であれば、その影響はイングランドの強豪にとって深刻かつ広範囲に及ぶ。独立委員会はさまざまな懲戒処分を検討するとみられており、その内容は高額の罰金や勝ち点剥奪から、過去のリーグタイトル剥奪、さらにはプレミアリーグからの除名や降格にまで及ぶ可能性がある。

ハーランドをメディア対応から遠ざける決定は、木曜日の圧巻のパフォーマンスのわずか翌日に下された。ハーランドはUEFAネーションズリーグのリーグA開幕戦となったデンマーク戦で2得点を挙げ、ノルウェーを3-2の劇的な勝利に導いていた。