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マンチェスター・シティの財務裁定を受け、ハーランドがノルウェー代表の記者会見から外れる
ノルウェー、ハーランドをメディアから守る
『The Sun』によると、イングランドにおける所属クラブの法的問題に関する報道を受け、マンチェスター・シティFWハーランドは、ノルウェー代表の今後の記者会見に参加しないことになった。ノルウェーサッカー連盟は当初、26歳のFWをポルトガルとのネーションズリーグに向けたメディア対応の主要参加者として記載していた。
ハーランドを表舞台から外す決定は、マンチェスター・シティが114件の財務規定違反で有罪と認定されたと報じられたというニュースに、サッカー界が反応する中で下された。これらの告発は2009-10シーズンから2017-18シーズンまでの期間に及んでおり、プレミアリーグの強豪に大きな不透明感をもたらしている。
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衝撃の評決がマンチェスター・シティを揺るがす
マンチェスター・シティはまだ正式な処分を受けていないものの、報じられている調査結果が事実であれば、その影響はイングランドの強豪にとって深刻かつ広範囲に及ぶ。独立委員会はさまざまな懲戒処分を検討するとみられており、その内容は高額の罰金や勝ち点剥奪から、過去のリーグタイトル剥奪、さらにはプレミアリーグからの除名や降格にまで及ぶ可能性がある。
ハーランドをメディア対応から遠ざける決定は、木曜日の圧巻のパフォーマンスのわずか翌日に下された。ハーランドはUEFAネーションズリーグのリーグA開幕戦となったデンマーク戦で2得点を挙げ、ノルウェーを3-2の劇的な勝利に導いていた。
連盟が計画変更を確認
ノルウェーサッカー連盟（NFF）は、メディアマネジャーのモルテン・スキョンスベリを通じて日程変更を確認した。スキョンスベリ氏は『TV 2』を通じて、シティのストライカーに代わり、スターレ・ソルバッケン監督がフレドリク・アウルスネス、アンドレアス・シェルデルップとともに会見に臨むと発表した。
ノルウェーは日曜日にオスロでポルトガルを迎える予定で、アウェーのポルトガルも初戦でウェールズに1-0で勝利しており、白星発進を決めている。
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法的トラブルにもかかわらず、マンチェスター・シティとハーランドが輝く
ピッチ外では、マンチェスター・シティがこの裁定に異議を唱えるための法的対応を検討する中、すでに声明を発表している。一方でピッチ上では、今季ここまで5試合で5得点というハーランドの圧巻の活躍にけん引され、プレミアリーグで開幕5連勝を飾って首位に立ち、輝きを放ち続けている。
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