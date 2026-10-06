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マンチェスター・シティの財務スキャンダルのさなか、元クリスタル・パレスオーナーのサイモン・ジョーダン氏が「プレミアリーグは解体し、再編されなければならない」と主張
プレミアリーグの抜本的な改革を求める声
ジョーダン氏は、イングランドサッカーのトップリーグの将来を巡り、抜本策を取るべきだと示唆した。辛口コメンテーターとして知られる同氏は、talkSPORTの番組『White and Jordan』で、同リーグの根幹をなす規則は、現代のオーナーシップモデルが持つ莫大な資金力に比べて著しく時代遅れだと主張した。
今夏、各クラブが合計35億ポンドに達する移籍金支出で財力を誇示した一方で、ジョーダン氏はルールブックへの小幅な修正で十分だとは考えていない。マンチェスター・シティのような国家支援を受ける組織の高度な性質に対応するには、構造全体をいったん壊す必要があるとの考えを示している。
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現行のルールブックが時代遅れである理由
ジョーダンは、この部門が驚異的な商業的成功を収めたことで、現代の投資の現実から経営陣の目がくらんでいると考えている。彼は、1世紀以上続いてきた規則を単に手直しするだけでは無駄な試みにすぎないと主張した。
「本当に、この競技を進化させる唯一の方法はプレミアリーグを解体し、目的にかなうまったく新しいルール一式で作り直すことだ。125年にわたって存在してきたルールを継ぎ足ししながら、今やはるかに洗練されたオーナーシップモデルに合わせようとして微調整を続けるのではなくね」とジョーダンは述べた。
タイトルを剥奪しても、誰のためにもならない。
マンチェスター・シティは現在、財務規則違反の疑いで有罪と認定された場合、厳しい制裁を科されるリスクに直面している。処分の可能性は移籍禁止から降格まで幅広く、一部では2009年から2018年の間にシティが獲得したリーグタイトル3回を剥奪すべきだとの声も上がっている。しかし、ジョーダンはタイトル剥奪という案について、競技にとって生産的な解決策ではないとの考えを示した。タイトルを取り上げることについて問われると、ジョーダンは「純粋な興味として聞くが、それで何が達成されるんだ？ 彼らは徹底的に打ちのめされてきた」と応じた。さらに「無意味だとは思わない。ただ、それで何が達成されるのか分からないだけだ。重要なのは、ここから先に向けて今何をするかだ」と付け加えた。
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マンチェスター・シティの次は？
マンチェスター・シティは現在、プレミアリーグとの継続中の法廷闘争の結論を待っている。独立委員会による最終判断は、イングランド・サッカー統治の今後の構図を左右する可能性が高く、プレミアリーグに対してファイナンシャル・フェアプレー規則の恒久的な現代化を最終的に迫る可能性もある。
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