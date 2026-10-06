ジョーダン氏は、イングランドサッカーのトップリーグの将来を巡り、抜本策を取るべきだと示唆した。辛口コメンテーターとして知られる同氏は、talkSPORTの番組『White and Jordan』で、同リーグの根幹をなす規則は、現代のオーナーシップモデルが持つ莫大な資金力に比べて著しく時代遅れだと主張した。

今夏、各クラブが合計35億ポンドに達する移籍金支出で財力を誇示した一方で、ジョーダン氏はルールブックへの小幅な修正で十分だとは考えていない。マンチェスター・シティのような国家支援を受ける組織の高度な性質に対応するには、構造全体をいったん壊す必要があるとの考えを示している。