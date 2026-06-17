マンチェスター・シティの象徴、ベルナルド・シルバがレアル・マドリードへフリー移籍。ジョゼ・モウリーニョ監督の下でプレーする。

シルバの退団で、エティハド・スタジアムでの伝説的キャリアに幕が下りた。 2017年のモナコからの加入以来、460試合に出場し、そのたゆまぬ努力と卓越した技術でファンに愛された。9年間で19の主要タイトルを獲得し、クラブ史上最多タイトルの保持者となった。

最終シーズンにはカイル・ウォーカーの移籍で主将となり、さらに存在感を示した。負傷知らずのタフさを武器にプレミアリーグ全38試合に出場。チームを2位に導き、カラバオ・カップとFAカップも獲得した。