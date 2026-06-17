Getty Images Sport
翻訳者：
マンチェスター・シティの象徴、ベルナルド・シルバがレアル・マドリードへフリー移籍。ジョゼ・モウリーニョ監督の下でプレーする。
モウリーニョの存在が決め手となった
今月初め、レアル・マドリードの監督に就任したモウリーニョが早くも補強面で成果を挙げている。報道によると、シルバは伝説的なポルトガル人指揮官の存在に魅力を感じ、他の欧州強豪ではなく「ロス・ブランコス」を選んだという。2シーズン連続無冠のチームを刷新するため、マドリードは迅速に動いて実績あるシルバを獲得した。
バルセロナとアトレティコ・マドリードも興味を示したが、『The Athletic』によると両クラブは争奪戦から撤退。マドリードが最有力となり、他クラブがオファーを更新しなかったため移籍が実現した。 レアル・マドリードは公式声明で「2028年6月30日までの2シーズン、ベルナルド・シルバが当クラブの選手となることで合意した」と発表した。
- Getty Images Sport
マンチェスター・シティで一つの時代が幕を閉じる
シルバの退団で、エティハド・スタジアムでの伝説的キャリアに幕が下りた。 2017年のモナコからの加入以来、460試合に出場し、そのたゆまぬ努力と卓越した技術でファンに愛された。9年間で19の主要タイトルを獲得し、クラブ史上最多タイトルの保持者となった。
最終シーズンにはカイル・ウォーカーの移籍で主将となり、さらに存在感を示した。負傷知らずのタフさを武器にプレミアリーグ全38試合に出場。チームを2位に導き、カラバオ・カップとFAカップも獲得した。
ベルナベウの変革が加速している
フロレンティーノ・ペレス会長は低迷期を脱した今、静観しない。シルバの加入は、今夏の補強最新弾であり、スペイン巨人の変革を示す。クラブはすでにチェルシーからマルク・ククレッラを獲得し守備を強化。リヴァプールのイブラヒマ・コナテとインテル・ミラノのデンゼル・ダムフリーズも獲得すると噂される。
シルバの加入は、欧州のライバルへの明確なメッセージだ。モウリーニョはスペイン首都での2度目の挑戦を成功させるため、世界屈指の攻撃的MFを手に入れた。
- AFP
注目はワールドカップへ
所属クラブの将来が話題になる中、シルバは代表に集中している。現在開催中のワールドカップでポルトガル代表としてプレーし、チームに不可欠だ。6月の親善試合2試合に出場し、好調で本大会に臨んでいる。
マドリードのファンは、彼が新チームメイトと合流しプレシーズン開始まで世界舞台での活躍を見守るだろう。2年契約により、このベテランは2028年6月まで欧州トップでプレーし、ラ・リーガ制覇を目指す。