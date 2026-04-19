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マンチェスター・シティの象徴、ベルナルド・シルバがアーセナル戦で輝いた。ペップ・グアルディオラ監督は「特別な」選手に感動的な賛辞を贈った。
キャプテンとしての決定的な活躍
日曜のアーセナル戦（2-1）でまたも好パフォーマンスを見せたシルバについて、グアルディオラ監督は絶賛した。 終盤にはカイ・ハフェルツとのスプリントを制し、見事なクリアで試合の行方を左右した。木曜に今季限りでの退団が発表されたばかりであり、グアルディオラは背番号20の貢献を振り返り、感極まったと明かした。
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グアルディオラは涙をこらえた
シルバの功績を問われたグアルディオラは、こう語った。「感謝しかない。長く話すと泣いてしまう。このクラブを代表して、君に感謝したい。彼はサッカーが心から足へ始まることを示した。最速ではないが、常に何が必要かを知っている。 献身的で、一度も怪我をしていない。昨季は彼の象徴だ。他の選手がいないときでも、彼は先頭に立って苦しんだ。そのメンタリティは貴重だ。彼はいつもポジティブで、最大の称賛に値する。」
真のクラブのレジェンド
監督は、退団するスター選手のクラブでの地位は唯一無二だと強調した。 「『伝説』と書くなら大文字だ。今日だけではない。9年間、すべての試合でそうだ。彼がいなければ、この9年間はこれほど特別ではなかった。彼は特別な選手だ。彼がどこへ行っても、獲得したチームは幸運だ。」
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注目はバーンリーとウェンブリーへ
シティは水曜日のアウェイでバーンリーに勝ち、プレミアリーグ首位の座を狙う。勝てば得失点差でアーセナルを抜き、首位に立つ。そのあと、土曜のFAカップ準決勝サウサンプトン戦に集中する。