シルバの功績を問われたグアルディオラは、こう語った。「感謝しかない。長く話すと泣いてしまう。このクラブを代表して、君に感謝したい。彼はサッカーが心から足へ始まることを示した。最速ではないが、常に何が必要かを知っている。 献身的で、一度も怪我をしていない。昨季は彼の象徴だ。他の選手がいないときでも、彼は先頭に立って苦しんだ。そのメンタリティは貴重だ。彼はいつもポジティブで、最大の称賛に値する。」