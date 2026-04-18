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マンチェスター・シティの謎！3冠達成のメダルが3万ポンドで出品されるも、売り手の正体は依然不明。
究極のシティ・コレクションが競売にかけられる
2022-23シーズンのトロフィーコレクションが富裕層や研究家の間で注目されている。 ただ、売却の背景にある人物は依然として非公開だ。元選手なのか、当時ペップ・グアルディオラ監督の側近だったスタッフなのかは不明である。デイリー・メール・スポーツの取材にバッズ氏は、メダルが「三冠」シーズンの公式セットだと認めたが、売り手は匿名を希望している。
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ミステリーロットには何が含まれていますか？
2023年にシティが獲得した3つの主要タイトル、プレミアリーグ、FAカップ、チャンピオンズリーグの優勝メダルが含まれています。プレミアリーグのメダルはオリジナルの箱に入っており、裏面に「Champions 2022-23」と刻印されています。 クラブ初となるチャンピオンズリーグ優勝を刻んだメダルには刻印とリボン、FAカップメダルにはリボンと専用ケースが付属します。さらに、2023年に制したUEFAスーパーカップとFIFAクラブワールドカップのメダルも含まれ、同年の全タイトル制覇を証明する完全セットです。
マンチェスター・シティファン必見の投資機会
このセットの開始価格は3万ポンドだが、専門家は最終落札価格が大幅に上回ると予測している。バッズ社はオークション終了時に5万〜8万ポンドでの落札を見込む。2022-23シーズンの特異性を考えると、このコレクションは現代サッカー史の重要アイテムだ。 「この素晴らしいメダルコレクションは、コレクターやファン、サッカー史に投資する方にとって、マンチェスター・ユナイテッドの歴史的シーズンに関連するメダルを入手できる稀有な機会です」とオークションハウスは述べた。「本オークションを開催できることを大変嬉しく思い、多くの関心が寄せられることを期待しています。」
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マンチェスター・シティの歴史的な2022-23シーズンを振り返る
グアルディオラ率いるチームは、アーセナルに5ポイント差でリーグ優勝。さらにインテル戦でロドリが挙げた唯一のゴールで、クラブ史上初となるチャンピオンズリーグ制覇を達成した。この圧倒的なシーズンは再現が難しいとされ、関連アイテムは現代サッカーの記念品として人気が高い。