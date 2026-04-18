マンチェスター・シティの謎！3冠達成のメダルが3万ポンドで出品されるも、売り手の正体は依然不明。

このセットの開始価格は3万ポンドだが、専門家は最終落札価格が大幅に上回ると予測している。バッズ社はオークション終了時に5万〜8万ポンドでの落札を見込む。2022-23シーズンの特異性を考えると、このコレクションは現代サッカー史の重要アイテムだ。 「この素晴らしいメダルコレクションは、コレクターやファン、サッカー史に投資する方にとって、マンチェスター・ユナイテッドの歴史的シーズンに関連するメダルを入手できる稀有な機会です」とオークションハウスは述べた。「本オークションを開催できることを大変嬉しく思い、多くの関心が寄せられることを期待しています。」