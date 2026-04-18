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FC Internazionale v Manchester City FC - UEFA Champions League Final 2022/23Getty Images Sport
Donny Afroni

翻訳者：

マンチェスター・シティの謎！3冠達成のメダルが3万ポンドで出品されるも、売り手の正体は依然不明。

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マンチェスター・シティが歴史的3冠を達成した際の優勝メダル一式がオークションに出品されることがわかり、エティハド・スタジアム周辺では謎の動きが見られている。スポーツ記念品オークション大手のバッズ社は、今月下旬に「極めて歴史的な5つのメダルセット」が競売にかけられると確認した。 このロットは4月28日の「メイド・イン・マンチェスター・ライブ」オークションで販売される予定だ。

  • 究極のシティ・コレクションが競売にかけられる

    2022-23シーズンのトロフィーコレクションが富裕層や研究家の間で注目されている。 ただ、売却の背景にある人物は依然として非公開だ。元選手なのか、当時ペップ・グアルディオラ監督の側近だったスタッフなのかは不明である。デイリー・メール・スポーツの取材にバッズ氏は、メダルが「三冠」シーズンの公式セットだと認めたが、売り手は匿名を希望している。

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  • FC Internazionale v Manchester City FC - UEFA Champions League Final 2022/23Getty Images Sport

    ミステリーロットには何が含まれていますか？

    2023年にシティが獲得した3つの主要タイトル、プレミアリーグ、FAカップ、チャンピオンズリーグの優勝メダルが含まれています。プレミアリーグのメダルはオリジナルの箱に入っており、裏面に「Champions 2022-23」と刻印されています。 クラブ初となるチャンピオンズリーグ優勝を刻んだメダルには刻印とリボン、FAカップメダルにはリボンと専用ケースが付属します。さらに、2023年に制したUEFAスーパーカップとFIFAクラブワールドカップのメダルも含まれ、同年の全タイトル制覇を証明する完全セットです。

  • マンチェスター・シティファン必見の投資機会

    このセットの開始価格は3万ポンドだが、専門家は最終落札価格が大幅に上回ると予測している。バッズ社はオークション終了時に5万〜8万ポンドでの落札を見込む。2022-23シーズンの特異性を考えると、このコレクションは現代サッカー史の重要アイテムだ。 「この素晴らしいメダルコレクションは、コレクターやファン、サッカー史に投資する方にとって、マンチェスター・ユナイテッドの歴史的シーズンに関連するメダルを入手できる稀有な機会です」とオークションハウスは述べた。「本オークションを開催できることを大変嬉しく思い、多くの関心が寄せられることを期待しています。」

  • Manchester City v Liverpool - Emirates FA Cup Quarter FinalGetty Images Sport

    マンチェスター・シティの歴史的な2022-23シーズンを振り返る

    グアルディオラ率いるチームは、アーセナルに5ポイント差でリーグ優勝。さらにインテル戦でロドリが挙げた唯一のゴールで、クラブ史上初となるチャンピオンズリーグ制覇を達成した。この圧倒的なシーズンは再現が難しいとされ、関連アイテムは現代サッカーの記念品として人気が高い。

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