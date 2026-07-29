フィリップスが退団へ向かう中、遠征便から外れた注目選手は彼だけではない。ジャック・グリーリッシュも、リハビリと個別トレーニングプログラムを継続しているため、マンチェスター・シティのプレシーズンツアーのメンバーから外れた。グリーリッシュは昨季開幕時にエヴァートンへ期限付き移籍で加入し、シーズン序盤には2得点6アシストを記録するなど、エヴァートンでの時間はこの上ないスタートとなった。しかし1月、古巣アストン・ビラ戦でこのアタッカーは疲労骨折を負い、手術を必要とした。この負傷によってグリーリッシュのシーズンは終了し、ワールドカップ出場への望みも事実上絶たれた。

その後もシーズン終了まではヒル・ディキンソンのクラブに残ってリハビリを続け、つい最近になってようやくシティで個別トレーニングに復帰した。グリーリッシュはソーシャルメディアで、「みんなに会えてよかった。もう少しのところまで来ている！ 完全にトレーニングへ戻るまで、そう長くはかからないといいね」と投稿した。サウジアラビアとエヴァートンからの関心は引き続きあるものの、グリーリッシュの将来に関する具体的な決断は、夏の移籍市場終盤へ持ち越される見通しだ。