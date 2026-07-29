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マンチェスター・シティの構想外カルヴィン・フィリップス、ジャック・グリーリッシュとともにエンツォ・マレスカのプレシーズンツアー帯同メンバーから外れ、新たなローン移籍が成立へ
フィリップス、ブレーズ復帰へ প্রস্তু備
『デイリー・メール』によると、フィリップスはクラブのアジア・プレシーズンツアーに向けたシティのメンバーリストから外された後、シェフィールド・ユナイテッドへの新たなローン移籍をまとめる見通しだ。30歳の同選手が除外されたことは、現在の契約を2年残しているにもかかわらず、その将来がエティハド・スタジアム以外にあることをクラブ首脳陣が決定的に示したものとなっている。ブレイズを率いるクリス・ワイルダー監督は、このMFに対する強い評価を一貫して保っており、新シーズンに向けてその獲得を素早く進めている。
ワイルダー監督は、昨季後半に一時的にチームへ加えたこの選手の再獲得を望んでおり、プレシーズンをフルにこなし、継続的に出場時間を得られれば、元イングランド代表を本来の最高レベルへ戻せると考えている。フィリップスは前回の在籍時、シェフィールド・ユナイテッドでの出場はわずか3試合にとどまり、クラブでの最後の出場となったシェフィールド・ウェンズデイ戦、スティール・シティ・ダービーの勝利では退場処分を受けた。
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リーズ退団後は困難な道のり
この移籍は、フィリップスが約4年前にリーズから4200万ポンドでシティへ移籍して以降、大きく停滞しているキャリアを再び軌道に乗せるための新たな試みとなる。30歳のフィリップスにとって、試合勘の不足は繰り返し見られてきたテーマだ。シティのレギュラー組と比べた際のフィジカル面での不利は、ピッチに立つたびにほぼ毎回明らかになっていた。さまざまな期限付き移籍も含めると、シティ加入から約4年でリーグ戦通算46試合の出場にとどまっている。
『BBC Radio Sheffield』で語ったワイルダーは、なお楽観的な見方を示している。「彼にはまだ多くのクラブが関心を持つだろう。われわれは本当に優れたプロフェッショナルを迎え入れた。彼は負傷に泣かされて不運だったし、自分が望んでいたほど多くはプレーできていない。
「私は彼に話をして、もし可能性があるなら、君や代理人、そして保有元クラブにとって、われわれが選択肢の一つになれたらうれしいと伝えた。ピッチ内外での人間性や特長という点で、彼は間違いなく条件に合っている。チャンスがあるなら、われわれは必ずその可能性を探るつもりだ」
グリーリッシュは負傷のため引き続き戦列を離れている
フィリップスが退団へ向かう中、遠征便から外れた注目選手は彼だけではない。ジャック・グリーリッシュも、リハビリと個別トレーニングプログラムを継続しているため、マンチェスター・シティのプレシーズンツアーのメンバーから外れた。グリーリッシュは昨季開幕時にエヴァートンへ期限付き移籍で加入し、シーズン序盤には2得点6アシストを記録するなど、エヴァートンでの時間はこの上ないスタートとなった。しかし1月、古巣アストン・ビラ戦でこのアタッカーは疲労骨折を負い、手術を必要とした。この負傷によってグリーリッシュのシーズンは終了し、ワールドカップ出場への望みも事実上絶たれた。
その後もシーズン終了まではヒル・ディキンソンのクラブに残ってリハビリを続け、つい最近になってようやくシティで個別トレーニングに復帰した。グリーリッシュはソーシャルメディアで、「みんなに会えてよかった。もう少しのところまで来ている！ 完全にトレーニングへ戻るまで、そう長くはかからないといいね」と投稿した。サウジアラビアとエヴァートンからの関心は引き続きあるものの、グリーリッシュの将来に関する具体的な決断は、夏の移籍市場終盤へ持ち越される見通しだ。
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サヴィーニョをめぐって不透明感が漂う
一方で、チーム内ではサヴィーニョがトッテナムへの移籍を求めていると報じられているが、シティは現時点の評価額に達するオファーは届いていないとの立場を崩していない。シティはすでに後任候補の調査を開始しており、サヴィーニョが今夏にクラブ退団を実現させた場合のウイング補強候補として、PSGのイブラヒム・ムバイェとチェルシーのペドロ・ネトが挙がっていると伝えられている。
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