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Khiara Keating Liverpool unveiling Liverpool FC
Ameé Ruszkai

翻訳者：

マンチェスター・シティの新契約を拒否した「ライオネッス」の若手スター、キアラ・キーティングがリヴァプールへの移籍を完了した。

WSL
リヴァプールウィメン
マンチェスターシティWFC
キアラ・キーティング
イングランド
女子サッカー

「ライオネッス」のGKキアラ・キーティングがマンチェスター・シティの新契約を断り、リヴァプールへ移籍した。イングランド代表の彼女は昨年出場機会少なく、サリナ・ウィーグマン監督の代表からも外れた。女子W杯まで1年を切り、11歳で加入したクラブを離れて新天地を選んだ。

  • リヴァプール、キーティング獲得でGK補強

    リヴァプールは月曜日、キーティングの加入を発表した。BBCスポーツによると3年契約で、背番号は12。

    キートンは先月、契約満了を前にマンチェスター・シティからの新契約オファーを拒否していた。シティは2023年、彼女が2027年までの契約にサインしたと発表していたが、リヴァプールはフリーで獲得し、印象的な補強となった。

    これはリヴァプールにとって急務だった。 1月にはジェニファー・フォークをレンタルで補強したが、シーズン終了時に完全移籍には至らなかった。そこで新たなGK確保が急務となり、ガレス・テイラー監督は2023-24シーズンにシティでキーティングをトップチームデビューさせた縁で、彼女に白羽の矢が立った。

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  • Khiara Keating England Women 2025Getty Images

    女子ワールドカップを控え、キーティングはレギュラーとしての出場機会を求めている

    キーティングはそのシーズンにWSLゴールデングローブ賞を史上最年少で受賞したが、その後は出場時間が減少。翌年はリーグ戦22試合から12試合、昨季は4試合の先発にとどまった。一方、シティは新監督イェグラーツ率いる下、10年ぶりのリーグ制覇を達成した。 FAカップでは先発したが、脳震盪でウェンブリー決勝を欠場した。

    5月、彼女はGOALの取材に「出場時間が少なく辛かった」と語った。リーグ戦で十分にプレーできなかったことが悔しいとも明かした。この状況は、彼女が10月にエティハド・スタジアムでイングランド代表（ライオネッス）デビューを果たした同じシーズンに、代表招集から外れる一因にもなった。

    来夏の女子W杯を控え代表入りを目指す彼女は、この夏移籍して出場機会を増やすかどうか注目されていた。そして今回、リヴァプールへの移籍を決断。テイラー監督の下で正GKとしての活躍が期待される。

  • キーティングがリヴァプール移籍を自分に適していると考える理由

    移籍発表に際し、キーティングは「リヴァプールは世界的に有名なクラブで、女子チームも偉大な成果を目指している。彼らのサッカーは私のポジションに合っており、そのプロジェクトに参加したい」と語った。

    「キャリアの始まりは最高でした。多くの機会を得て成果も上げましたが、まだパズルの最後の『一片』が欠けていました。リヴァプールがそれを埋めてくれると感じています。毎週試合に出て、十分な出場時間を得て、素晴らしいチームメートとタイトルを争える場所だからです。」

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  • Khiara Keating Liverpool unveiling 2026Liverpool FC

    マンチェスター・シティはキーティングの穴をどう埋めるのか？

    キーティングは、U-21イングランド代表MFマリ・ウォード、元ケルンDFサラ・アグレズ、ドイツ代表FWヴィヴィアン・エンデマンに続くリヴァプール4人目の補強だ。一方、ベス・ミードとニアム・チャールズの2人を獲得したマンチェスター・シティは、この移籍で再び補強が必要になる可能性がある。

    シティには他に2人のGKがいる。スコットランド代表のアースア・カミングスは昨季最終戦を含む3試合に出場し好セーブを連発。もう1人は20歳のイヴ・アネッツで、2年前にレディングから加入したが未だ出場はない。

    しかしアネットが再びレンタル移籍すれば、正GK山下綾香のバックアップを確保するため、もう1人GKの補強が必要になる。キーティングの代役を見つけるのは容易ではなく、これほど質の高い控えGKは稀だからだ。