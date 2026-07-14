マンチェスター・シティの新契約を拒否した「ライオネッス」の若手スター、キアラ・キーティングがリヴァプールへの移籍を完了した。

リヴァプールは月曜日、キーティングの加入を発表した。BBCスポーツによると3年契約で、背番号は12。

キートンは先月、契約満了を前にマンチェスター・シティからの新契約オファーを拒否していた。シティは2023年、彼女が2027年までの契約にサインしたと発表していたが、リヴァプールはフリーで獲得し、印象的な補強となった。

これはリヴァプールにとって急務だった。 1月にはジェニファー・フォークをレンタルで補強したが、シーズン終了時に完全移籍には至らなかった。そこで新たなGK確保が急務となり、ガレス・テイラー監督は2023-24シーズンにシティでキーティングをトップチームデビューさせた縁で、彼女に白羽の矢が立った。