AFP
翻訳者：
マンチェスター・シティの内部告発者ルイ・ピント、ポルトガルで「歴史的」な有罪評決を受け証人保護資格を失う
ピントへの保護が撤回された
『The Guardian』によると、ポルトガル当局はピントの証人保護資格を正式に取り消した。フットボール・リークスのウェブサイトを立ち上げた37歳のハッカーは、数百万件の機密ファイルへのアクセスを警察に提供した後、2020年に国家の保護プログラムに入っていた。
昨年4月にリスボンで暴行を受け、眉に打撲を負ったにもかかわらず、地元警察は現在の安全上の脅威は低いと判断しており、この判断には物議もあるとされる。当局は、ポルトガル人である同氏に対し、ソーシャルメディアの利用を厳しく制限し、家族との交流の際にも警戒を怠らないよう助言したと報じられている。
この突然の警備打ち切りは、プレミアリーグがマンチェスター・シティに対する114件の財務上の告発で有罪と認定した直後に行われた。ピントが2018年に『Der Spiegel』と共有した最初のデータ流出は、エティハドのクラブの会計慣行を巡る9年にわたる調査の主たるきっかけとなった。
- AFP
シティとインファンティーノを痛烈批判
火曜日にマンチェスター・シティに対する画期的な判決が下されたことを受け、ピントはSNSでクラブ首脳陣に痛烈な評価を下した。彼はこの裁定を「イングランドサッカーにとって歴史的な決定」と表現し、エティハドの幹部が約10年にわたって完全な不処罰の下で行動してきたと非難した。
「彼らは当初から、ルール、この競技を監督・規制する責任を負う組織、大会の公正性、他クラブ、そして何よりファンに対して、完全な敬意の欠如を示してきた」と、ピントはXに記した。さらに、「何年にもわたる不正、虚偽、そして操作が、ついに結果を伴うことになる」と締めくくった。
ピントはまた、FIFA会長ジャンニ・インファンティーノにも激しい批判を浴びせ、同氏が以前にUEFA事務総長を務めていたことにも言及した。彼は、インファンティーノが2014年にマンチェスター・シティとパリ・サンジェルマンの双方を欧州での厳しい制裁から守るため、正規の手続きを積極的に迂回したと主張した。
「UEFA事務総長としての行動、そしてより最近ではFIFA会長としての行動を踏まえると、私の率直な意見として言えるのは、ジャンニ・インファンティーノはサッカーにおけるがんのような存在になっており、この競技の未来に居場所はないということだ」と彼は投稿した。
フットボール・リークスの余波
ピントは今なお、世界のサッカー界で極めて賛否の分かれる存在である。財務面での広範な不正操作を暴いたことで透明性を訴える人々から高く評価される一方、前科も抱えている。2023年9月には、恐喝未遂、不正なデータアクセス、通信の秘密侵害により、ポルトガルで執行猶予付きの禁錮4年の判決を受けた。
彼の暴露は、サッカー界の体制を揺さぶり続けてきた。シティは2020年、スポーツ仲裁裁判所（CAS）でそれ以前のUEFAチャンピオンズリーグ出場停止処分を覆すことに成功したが、国内での追及までは免れなかった。
プレミアリーグは最終的に今週、イングランドの強豪が900億ポンド超の資金提供を「見せかけ」の商業契約と虚偽会計を通じて隠していたと裁定した。
- Getty
控訴の結果待ち
マンチェスター・シティは現在、プレミアリーグの衝撃的な裁定に異議を唱えるため、時間との戦いを強いられている。同クラブが有罪評決に対する控訴を正式に申し立てる期限は、10月2日金曜日までとなっている。
一方、ピントは今後、公的な保護のない新たな現実に向き合うことを余儀なくされる。サッカー界がシティに科される見通しの処分について最終的な確認を待つ中、この内部告発者の安全は依然として世間の厳しい注目を集める話題となっている。
GOALをGoogleでフォロー
この物語を楽しんでいただけましたか？
GOAL.comをGoogleの優先情報源に追加して、より多くのレポートをご覧ください。