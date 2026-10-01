火曜日にマンチェスター・シティに対する画期的な判決が下されたことを受け、ピントはSNSでクラブ首脳陣に痛烈な評価を下した。彼はこの裁定を「イングランドサッカーにとって歴史的な決定」と表現し、エティハドの幹部が約10年にわたって完全な不処罰の下で行動してきたと非難した。

「彼らは当初から、ルール、この競技を監督・規制する責任を負う組織、大会の公正性、他クラブ、そして何よりファンに対して、完全な敬意の欠如を示してきた」と、ピントはXに記した。さらに、「何年にもわたる不正、虚偽、そして操作が、ついに結果を伴うことになる」と締めくくった。

ピントはまた、FIFA会長ジャンニ・インファンティーノにも激しい批判を浴びせ、同氏が以前にUEFA事務総長を務めていたことにも言及した。彼は、インファンティーノが2014年にマンチェスター・シティとパリ・サンジェルマンの双方を欧州での厳しい制裁から守るため、正規の手続きを積極的に迂回したと主張した。

「UEFA事務総長としての行動、そしてより最近ではFIFA会長としての行動を踏まえると、私の率直な意見として言えるのは、ジャンニ・インファンティーノはサッカーにおけるがんのような存在になっており、この競技の未来に居場所はないということだ」と彼は投稿した。



