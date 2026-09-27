元会長は、処分は彼らのトップリーグでの地位に直接影響するものでなければならないと強調し、勝ち点80の剥奪、あるいは追放を提案した。「残念ながら、私はファンとして本当に大きな悲しみをもってこうしたことを言っているのだが、彼らのリーグでの立場に影響を与える何らかの措置が必要だと思う」とバーンスタイン氏は説明した。

「そして、それが勝ち点剥奪だとすれば、時期次第だ。なぜなら、もしそれが今日で、シーズンがまだ数試合しか進んでいない段階であり、その勝ち点剥奪がプレミアリーグでの地位という点で致命的なものでなければならないなら、私の計算では80ポイント前後を差し引く必要がある。そうなればクラブは今季中に立て直せず、降格することになる」



