Getty Images Sport
翻訳者：
マンチェスター・シティの元会長が規則違反を受けて警告、「何らかの形でリーグでの地位に影響が及ばなければならない」
厳しい処分が予想される
1998年から2003年までマンチェスター・シティの会長を務めたバーンスタイン氏は、クラブは競技面で厳しい制裁を受けなければならないと考えている。 プレミアリーグが115件の告発の大半を立証したことを受け、バーンスタイン氏はtalkSPORTに対し、クラブの莫大な資金力を踏まえれば通常の罰金には意味がないと語った。
「まず第一に、金銭的な罰則では不十分だと言いたい」とバーンスタイン氏は述べた。「我々が話しているのは、資金が無尽蔵のクラブだ。直近の移籍市場でも見たように、金はそれほど大きな意味を持たない。たとえ1億ポンドであれ2億ポンドであれ、それでは十分ではない」
- Getty Images Sport
降格、あるいは勝ち点剥奪
元会長は、処分は彼らのトップリーグでの地位に直接影響するものでなければならないと強調し、勝ち点80の剥奪、あるいは追放を提案した。「残念ながら、私はファンとして本当に大きな悲しみをもってこうしたことを言っているのだが、彼らのリーグでの立場に影響を与える何らかの措置が必要だと思う」とバーンスタイン氏は説明した。
「そして、それが勝ち点剥奪だとすれば、時期次第だ。なぜなら、もしそれが今日で、シーズンがまだ数試合しか進んでいない段階であり、その勝ち点剥奪がプレミアリーグでの地位という点で致命的なものでなければならないなら、私の計算では80ポイント前後を差し引く必要がある。そうなればクラブは今季中に立て直せず、降格することになる」
ライバルクラブが補償を要求
マンチェスター・シティーが最終的な処分を待つ中、ライバルクラブはすでにそれぞれの法的対応の準備を進めている。アーセナル、トッテナム、リヴァプール、マンチェスター・ユナイテッドは、疑惑の不正行為によって得られたはずの収入を失ったとして、損害賠償を請求する権利を留保する正式な通知を送達した。これらの集団請求の総額は最大8億ポンドに達する可能性がある。
言及された期間の間に、マンチェスター・シティーはプレミアリーグ8回、チャンピオンズリーグ1回、FAカップ4回、EFLカップ7回の優勝を果たした。しかし、会長ハルドゥーン・アル・ムバラクは土曜日、疑惑を否定する強い声明を発表した。アル・ムバラク会長は、クラブの名誉回復と「クラブの潔白を証明する」ことに引き続き自信を持っていると表明し、この手続きには公平性が欠けていたと主張した。
- Getty Images Sport
次に何が起こるのか。
マンチェスター・シティは、調査結果に対して必然的に異議申し立てを行うことになり、それによって最終的な競技面での処分が大幅に遅れる可能性がある。もし手続きがシーズン終了まで長引けば、クラブは勝ち点剥奪ではなく、自動降格に直面する可能性がある。プレミアリーグとサッカー界は今後、公式な裁定とそれに続く法廷闘争を注視していくことになる。
GOALをGoogleでフォロー
この物語を楽しんでいただけましたか？
GOAL.comをGoogleの優先情報源に追加して、より多くのレポートをご覧ください。