マンチェスター・シティの優勝後、ヴィヴィアン・ミエデマが胸が張り裂けるようなニュースを明かす。母親が集中治療室で生死をさまよっているという。

シティがリーグ優勝を祝う中、ミエデマは不在だった。母親が重体で入院し、家族に付き添っていたためだ。

彼女はSNSで、母親が化学療法の重篤な合併症で集中治療室に数週間入っていることを明かした。シティの優勝は水曜、アーセナルがブライトンと1－1で引き分けたことで決定したが、ミエデマは4月上旬にマンチェスターを離れ、家族とともに過ごしていたため祝賀式典に参加できなかった。