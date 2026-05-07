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マンチェスター・シティの優勝後、ヴィヴィアン・ミエデマが胸が張り裂けるようなニュースを明かす。母親が集中治療室で生死をさまよっているという。
ミエデマ、家族の危機を語る
シティがリーグ優勝を祝う中、ミエデマは不在だった。母親が重体で入院し、家族に付き添っていたためだ。
彼女はSNSで、母親が化学療法の重篤な合併症で集中治療室に数週間入っていることを明かした。シティの優勝は水曜、アーセナルがブライトンと1－1で引き分けたことで決定したが、ミエデマは4月上旬にマンチェスターを離れ、家族とともに過ごしていたため祝賀式典に参加できなかった。
ミエデマが母親の回復に向けた闘いを語る
ミエデマはサポートしてくれる人々へのメッセージで、ここ数週間の家族の状況について説明した。
「ここ2週間半、家族は母のがん化学療法後の重度な合併症でICUに入院し、苦しい日々を送りました」とインスタグラムに投稿した。
「母は命懸けで闘い、奇跡的に今も生き延びています。今は回復への小さな一歩を踏み出すために懸命に闘っていますが、まだ多くの大きな壁が待ち受けています。皆様からの温かいお心遣い、ご支援、そしてメッセージに心から感謝しています」
タイトル獲得の喜びは、個人的な苦難で色あせた
シティの優勝はピッチ外で確定した。アーセナルが引き分けたことで優勝が決定し、選手やスタッフはトレーニング施設に集まって祝った。しかし、ミエデマの不在が目立った。彼女は家族の緊急事態に対応するためオランダ代表を辞退していた。チームメイトたちは、オランダ代表のカスパリを含む多くの選手が、彼女に支援を示していた。
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景気回復が続くも、先行きは不透明。
ミエデマはシティへの復帰時期を明かしていない。現在は、長期かつ不確かな回復過程にある母親を支えることに専念している。メッセージの最後に彼女は「追伸：ママに、私たちがチャンピオンになったことを早く伝えたいな」と記し、クラブの成功と自身の願いを込めた。