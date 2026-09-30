ロイ・キーンは、元マンチェスター・ユナイテッドのレジェンドとして、イングランド対チェコ共和国戦の終了後にITVのマイクでマンチェスター・シティの問題について持論を述べた。「彼らは不正をしたからピッチ上で勝った。あのトロフィーはゴミ箱に捨てるべきだ」と語った。





「彼らは、これが多くの人を傷つけると分かっていながら、それでもやった。もし自分が選手だったら、ためらうことなくあのメダルをゴミ箱に捨てる。もちろんそうする。不正行為だからだ……。彼らは不正をしたからピッチ上で勝った」と元MFは強調した。