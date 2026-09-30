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Nottingham Forest v Manchester City - Emirates FA Cup Semi FinalGetty Images Sport
Gianluca Minchiotti
翻訳者：

マンチェスター・シティの件で、キーン「トロフィーはゴミ箱に捨てるべきだ」

R. Keane
マンチェスター・ユナイテッド
マンチェスター・シティ

元マンチェスター・ユナイテッドの象徴的存在が、同じ街のライバルについて語る

ロイ・キーンは、元マンチェスター・ユナイテッドのレジェンドとして、イングランド対チェコ共和国戦の終了後にITVのマイクでマンチェスター・シティの問題について持論を述べた。「彼らは不正をしたからピッチ上で勝った。あのトロフィーはゴミ箱に捨てるべきだ」と語った。


「彼らは、これが多くの人を傷つけると分かっていながら、それでもやった。もし自分が選手だったら、ためらうことなくあのメダルをゴミ箱に捨てる。もちろんそうする。不正行為だからだ……。彼らは不正をしたからピッチ上で勝った」と元MFは強調した。

  • 最後に、キーンはこう締めくくった。「不正を働くことに何のためらいもないオーナーがいるとなれば、選手たちにとっても、エンツォ・マレスカ監督にとっても、そしてクラブにとっても、その存在が持つ意味にとっても、状況は非常に厳しいものになると思う。高いレベルの卓越性を維持するのは難しい」

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