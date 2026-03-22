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マンチェスター・シティDFグエイがアーセナルとのカラバオカップ決勝を欠場する理由は？
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グエイ出場を禁じる規定
グエイの出場停止は、今シーズン初めて導入されたカラバオカップの規定によるものである。現在のEFLの規定では、準決勝の第1戦が行われた後に選手が加入した場合、その選手は新所属クラブとして同大会のそれ以降のラウンドに出場できないとみなされる。グエイは1月の移籍期間中に、クリスタル・パレスからマン・Cへ2000万ポンドで移籍を完了させた。しかし、移籍が正式に成立した時点では、リーグカップの準決勝ステージがすでに始まっており、その結果、今週末のアーセナル戦に出場できないという制限が自動的に発動することとなった。
この状況は、グエイが以前所属していたクラブで同大会に出場していた事実によって、さらに複雑化している。25歳の彼は、昨年12月の準々決勝でクリスタル・パレスのキャプテンとしてアーセナル戦に出場していたのだ。シーズン途中に彼を獲得するためにシティが巨額の資金を投じたにもかかわらず、運営団体は登録期限に関する方針を堅持しており、ペップ・グアルディオラ監督は今シーズン初の主要な決勝戦において主力ディフェンダーの一人を欠くこととなった。
- Getty Images Sport
グアルディオラの不満
グアルディオラ監督はこの状況に対する不満を隠そうとはしておらず、シティがウェンブリーへの出場権を獲得した当初から懸念を表明していた。綿密な準備で知られるこのカタルーニャ出身の指揮官は、このルールは非論理的であり、シーズン途中の補強を行ったクラブを不当に罰するものだと感じている。
この制限について、グアルディオラは次のように語った。
「3月までに選手たちが万全のコンディションで臨めることを願っているし、カラバオカップ側にグエイが決勝に出場できると納得してもらえることを願っている。なぜなら、我々の所属選手である彼に高額な移籍金を支払ったクラブが、なぜ決勝に出場させられないのか理解に苦しむからだ。だから我々は書簡を送るつもりだ。カラバオカップ側が理解してくれることを願っている。理由も分からない規則のせいで、彼はプレーできない。その規則を変えてほしいものだ」
セメンヨの矛盾
グアルディオラ監督の苛立ちをさらに募らせているのは、同じく1月に加入したアントワーヌ・セメンヨが完全にプレー資格を有しているという事実だ。セメンヨの出場は今シーズンすでに物議を醸しており、特に前所属クラブのボーンマスで同大会の前のラウンドに出場していたにもかかわらず、ニューカッスルとの準決勝勝利の試合に出場した際には大きな議論となった。このガーナ代表選手は、セント・ジェームズ・パークで行われた第1戦での2-0の勝利に大きく貢献し、シティが2021年以来となるリーグカップ決勝進出を果たす原動力となった。両者の違いは登録日にある。セメンヨは移籍期間の早い段階で契約・登録を済ませ、EFLの期限に間に合わせた。それに対し、グエイの加入は準決勝の登録締め切りをわずかに過ぎていたため、要件を満たせなかったのである。
- Getty
守備面での悩みの種
グエイの欠場は、すでにコンディション面の懸念で手薄になっているシティの守備陣にとって、まさに危ういタイミングでの出来事だ。ヨシュコ・グヴァルディオルも現在負傷で離脱しており、グアルディオラの戦術的な選択肢は著しく制限されることになる。 監督は、この穴を埋めるためにルベン・ディアス、ジョン・ストーンズ、ネイサン・アケ、アブドゥコディル・クサノフの中から選手を選ばなければならない。さらなる不測の事態が起これば、ミケル・アルテタ率いるアーセナル戦で守備陣が露呈してしまうことを承知の上での決断だ。対照的に、アーセナルは欧州カップ戦の準々決勝進出という勢いに乗って決勝に臨む。つまり、グアルディオラ監督は1月の補強で獲得した主力選手と、左サイドの主力ディフェンダーの両方を欠くチームをいかにして鼓舞するかという課題に直面している。
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