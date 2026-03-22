マンチェスター・シティDFグエイがアーセナルとのカラバオカップ決勝を欠場する理由は？

グエイの出場停止は、今シーズン初めて導入されたカラバオカップの規定によるものである。現在のEFLの規定では、準決勝の第1戦が行われた後に選手が加入した場合、その選手は新所属クラブとして同大会のそれ以降のラウンドに出場できないとみなされる。グエイは1月の移籍期間中に、クリスタル・パレスからマン・Cへ2000万ポンドで移籍を完了させた。しかし、移籍が正式に成立した時点では、リーグカップの準決勝ステージがすでに始まっており、その結果、今週末のアーセナル戦に出場できないという制限が自動的に発動することとなった。

この状況は、グエイが以前所属していたクラブで同大会に出場していた事実によって、さらに複雑化している。25歳の彼は、昨年12月の準々決勝でクリスタル・パレスのキャプテンとしてアーセナル戦に出場していたのだ。シーズン途中に彼を獲得するためにシティが巨額の資金を投じたにもかかわらず、運営団体は登録期限に関する方針を堅持しており、ペップ・グアルディオラ監督は今シーズン初の主要な決勝戦において主力ディフェンダーの一人を欠くこととなった。