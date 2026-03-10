マンチェスター・シティのロドリ選手、近隣住民から「プライバシー侵害」で警察に通報される

地元住民は不満を声高に訴えており、建物の高さを考慮するとドローンの接近が特に侵入的だと指摘している。34階に住む大型トラック運転手の住民は、自身とパートナーがドローンを発見した瞬間をこう語った。

「高層階でパートナーと暮らしている。テレビを見ている時に窓の外1メートル先にドローンが現れるなんて、まったく予想外だった」と彼はザ・サン紙に語った。「妻はかなり動揺している。高層階に住む利点の一つは誰にも見られないことなのに、今やロドリと彼のドローンに悩まされている」

別の近隣住民は、この状況が盗撮防止法違反に当たるようだと指摘し、自身の恋人が継続的な迷惑行為について警察（101番）に通報したことを明かした。