Manchester City v Nottingham Forest - Premier LeagueGetty Images Sport
Adhe Makayasa

翻訳者：

マンチェスター・シティのロドリ選手、近隣住民から「プライバシー侵害」で警察に通報される

マンチェスター・シティのミッドフィルダー、ロドリが近隣住民とのトラブルに巻き込まれた。警察に「プライバシー侵害」で通報されたのだ。サルフォードの高層住宅の住民らは、バロンドール受賞者がドローン（無人航空機）を操縦し、危険なほど窓の近くを飛行させていると主張。盗撮行為や航空法違反への懸念が高まっている。

  • 都市のスターの高層ビル趣味が地元で反発を招く

    スペイン代表選手でサルフォードの高級ペントハウスに住むロドリが、都心部のアパート住民を激怒させていると報じられている。ロドリは夜間にドローンを住人の窓から数メートルの距離で飛行させ、高層階居住者のプライバシーを侵害したとされる。 多くの住民が建物のコンシェルジュやグレーター・マンチェスター警察に苦情を申し立て、ドローンの緑色の点滅ライトが「神経を逆なでし」「悩まされている」と訴えている。建物のWhatsAppグループでは、29歳の選手がコントローラーを持ってバルコニーに立つとされる写真が共有され、英民間航空局（CAA）への嫌がらせや規制違反に関する正式な苦情が寄せられた。

  • Manchester City v Chelsea - Premier LeagueGetty Images Sport

    住民が窓の外の「迷惑」飛行を激しく非難

    地元住民は不満を声高に訴えており、建物の高さを考慮するとドローンの接近が特に侵入的だと指摘している。34階に住む大型トラック運転手の住民は、自身とパートナーがドローンを発見した瞬間をこう語った。

    「高層階でパートナーと暮らしている。テレビを見ている時に窓の外1メートル先にドローンが現れるなんて、まったく予想外だった」と彼はザ・サン紙に語った「妻はかなり動揺している。高層階に住む利点の一つは誰にも見られないことなのに、今やロドリと彼のドローンに悩まされている」

    別の近隣住民は、この状況が盗撮防止法違反に当たるようだと指摘し、自身の恋人が継続的な迷惑行為について警察（101番）に通報したことを明かした。

  • 中盤選手の法的審査

    英国法では、ドローン操縦者はプライバシーを尊重し、迷惑行為を避ける義務があり、通常は理論試験の合格と一定重量以上の機器の登録が必要とされる。グレーター・マンチェスター警察は、苦情について「調査中」であることを確認した。私生活を控えめにしている選手にとって、この突然の法的調査は、2019年にアトレティコ・マドリードから6300万ポンドで移籍して以来、珍しいネガティブな報道の瞬間となっている。

  • Manchester City v Newcastle United - Carabao Cup Semi Final Second LegGetty Images Sport

    警察の捜査とシティにとっての重要な一戦

    警察は、このミッドフィルダーが英国の航空法とプライバシー法を理解していることを確認するため、事情聴取を行う。迅速に解決されれば重大な罪に問われる可能性は低いものの、マンチェスター・シティにとって微妙な時期に起きた騒動だ。警察が英国民間航空局（CAA）の違反を確認した場合、罰金または警告処分となる可能性がある。 

    現時点では、ペップ・グアルディオラ監督率いるチームが過密なプレミアリーグとチャンピオンズリーグの日程に突入する中、彼はサッカーに集中し続ける。 

