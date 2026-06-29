チェルシーとの補償合意でエティハド・スタジアムに復帰したマレスカは、円滑な移行を望んでいた。しかし、シーズン序盤からロドリを欠くのは頭痛の種だ。「マンチェスター・シティはよく知るクラブで、監督の機会を得られたことは大きなチャンスです」と就任時に語った。「ここでの指揮は3度目です。 クラブの事情も、求められるものも理解しています。」

チーム事情は理解しているものの、ロドリが守っていた戦術的規律を補うのは容易ではない。それでも監督はクラブの体制に自信を示し、こう続けた。「シティは極めてよく運営されたクラブだ。すべてが革新的で計画的であり、監督にとって理想的な環境だ。私が力を発揮するために必要な一貫性がある。 早く選手たちを指導したい。勝ちたいし、良いサッカーを見せたい。マンチェスター・シティのユニフォームを着る誇りを楽しんでほしい。」