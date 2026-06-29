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マンチェスター・シティのロドリが新シーズン前に「原因不明」の怪我で手術へ。エンツォ・マレスカ監督にとって大きな痛手だ。
中盤の要が戦線離脱へ
シティは、主力の一人ロドリを欠いたままマレスカ体制の始動準備を進めている。ロドリはワールドカップ後に手術を受ける見込みで、2024年バロンドール受賞者は「原因不明の怪我」で外科的処置が必要だと『デイリー・メール』が伝えている。
クラブは詳細を明かしていないが、スペイン代表が米・墨・加で開催されるW杯を終えた後に手術を行う予定で、30歳のロドリは新体制でのプレシーズン大部分を欠場する見込みだ。
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マレスカにとって、これほど最悪なタイミングはない
チェルシーとの補償合意でエティハド・スタジアムに復帰したマレスカは、円滑な移行を望んでいた。しかし、シーズン序盤からロドリを欠くのは頭痛の種だ。「マンチェスター・シティはよく知るクラブで、監督の機会を得られたことは大きなチャンスです」と就任時に語った。「ここでの指揮は3度目です。 クラブの事情も、求められるものも理解しています。」
チーム事情は理解しているものの、ロドリが守っていた戦術的規律を補うのは容易ではない。それでも監督はクラブの体制に自信を示し、こう続けた。「シティは極めてよく運営されたクラブだ。すべてが革新的で計画的であり、監督にとって理想的な環境だ。私が力を発揮するために必要な一貫性がある。 早く選手たちを指導したい。勝ちたいし、良いサッカーを見せたい。マンチェスター・シティのユニフォームを着る誇りを楽しんでほしい。」
エティハドに契約の不透明感が漂う
ロドリの負傷は、彼のマンチェスターでの将来が不透明な時期に報じられた。元アトレティコ・マドリードのMFは契約最終年に入り、更新オファーがあるものの交渉は停滞。スペイン復帰、特にレアル・マドリード移籍の噂が絶えない。
契約がまとまらなければ、ロドリは1月1日から海外クラブと仮契約できる。移籍が実現すれば、ジョゼ・モウリーニョ率いるレアルで元チームメイトのベルナルド・シルバと再会する。シティはDFネイサン・アケの去就も不透明だ。
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長期的なフィットネスレベルに対する懸念
今回の負傷は、マンチェスター・シティの近年の圧倒的な強さの原動力となってきたロドリの身体的負担を懸念させる。昨季は公式戦33試合に出場し2得点を記録。クラブではプレミアリーグ4回、チャンピオンズリーグ1回、FAカップ2回、リーグカップ3回、さらにクラブワールドカップ、UEFAスーパーカップ、コミュニティ・シールドを各1回制した。
約2年前に前十字靭帯（ACL）を損傷して以来、完全な体調を取り戻す道のりは平坦ではなかった。ピーク時にバロンドールを受賞したが、今回の手術は過密日程の代償が今も尾を引いていることを示している。