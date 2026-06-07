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マンチェスター・シティのレジェンド、ヤヤ・トゥーレが、意外なチャンピオンズリーグ出場クラブから監督就任のオファーを受け、初めて指揮官に就く。
エティハドの象徴が新たな章を迎える
報道によると、トゥーレはスロヴァン・ブラチスラヴァの新監督就任で合意した。 43歳のトゥーレは2019年の現役引退後、指導者経験を積み、今回初めてトップチームを率いる。スカイ・スポーツによると、彼は2025-26シーズンに8連覇中の国内リーグを戦う準備ができているという。
欧州や中東でのアシスタントコーチ経験を経て、直近ではサウジアラビア代表のテクニカルスタッフを務めた。トッテナムアカデミーやスタンダール・リエージュでの指導経験も持ち、着実にステップアップしてきた。
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スロバキアでチャンピオンズリーグの試合が待っている
スロヴァン・ブラチスラヴァの監督は、欧州トップレベルにすぐ挑戦できる点が魅力的だ。スロバキアで常勝する同クラブは欧州大会の常連で、到着後すぐにチャンピオンズリーグ予選を戦うことが期待される。国内リーグ25回優勝の重圧は大きい。
国内では圧倒的な強さを誇るが、欧州での飛躍は未踏の領域だ。クラブはUEFA大会のリーグ戦形式変更後、結果を出すのに苦戦している。2009年にバルセロナでチャンピオンズリーグを制したトゥーレの使命は、その経験を活かし、難関の予選を突破してクラブを欧州で尊敬される存在にすることである。
過去の経営失敗を乗り越える
スロヴァン・ブラチスラヴァへの就任は、他の監督ポストとの噂があったトゥーレにとって、不透明な時期を経て実現した。 昨年夏にはダリング・ブリュッセルへの就任が取り沙汰されたが、リヨンの財政危機でオーナーのジョン・テクスターがプロジェクトから手を引いたため流れ、最終的にトゥーレは待たずに新天地を選んだ。
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伝説の空白を埋める
5年間チームを率い、8連覇を達成してスロバキア代表監督に転身したクラブレジェンド、ウラジミール・ヴァイス氏の後任として、トゥーレがブラチスラヴァに到着した。トゥーレは自身のスタッフを招へいし、元セルティック、スウォンジ監督のダレン・オディア氏がコーチとして有力視されている。
選手時代、彼はパワーとリーダーシップ、卓越した技術で知られた。今度は監督としてその資質を活かせるか、サッカー界が注目している。勝利に慣れたチームとチャンピオンズリーグの舞台が整い、元コートジボワール代表がベンチで実力を示す舞台は整った。