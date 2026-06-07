マンチェスター・シティのレジェンド、ヤヤ・トゥーレが、意外なチャンピオンズリーグ出場クラブから監督就任のオファーを受け、初めて指揮官に就く。

スロヴァン・ブラチスラヴァの監督は、欧州トップレベルにすぐ挑戦できる点が魅力的だ。スロバキアで常勝する同クラブは欧州大会の常連で、到着後すぐにチャンピオンズリーグ予選を戦うことが期待される。国内リーグ25回優勝の重圧は大きい。

国内では圧倒的な強さを誇るが、欧州での飛躍は未踏の領域だ。クラブはUEFA大会のリーグ戦形式変更後、結果を出すのに苦戦している。2009年にバルセロナでチャンピオンズリーグを制したトゥーレの使命は、その経験を活かし、難関の予選を突破してクラブを欧州で尊敬される存在にすることである。