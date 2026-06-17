チェルシーにとって、ククレッラを売却するのは奇妙な決断だ。2022年の加入当初は苦戦したが、やがて守備の要に成長した。全盛期の彼は世界屈指の選手である。 とはいえ、チェルシーは当初、ブライトンからこのスペイン人選手を6000万ポンド（8000万ドル）で獲得した際、明らかに高額な移籍金を支払っていた。また、報道によれば彼は裏で移籍の意向を示しており、クラブの運営方針に対しても公然と批判的な姿勢を見せていたことを踏まえると、クラブ側は彼が「手放せない存在」ではないと判断し、5200万ポンド（6900万ドル）もの金額を回収できれば満足するだろう。 7月に28歳となる彼の市場価値は今後下がる可能性が高く、この金額で売却できたことは妥当だ。彼の移籍でチームはさらに若返るが、ジョレル・ハトや加入予定のバレンティン・バルコが穴を埋めると見込む。評価：B-

レアル・マドリードについて：ジョゼ・モウリーニョ監督の意向が反映されたようだ。クラブは今夏、ベンフィカからアルバロ・カレラスを呼び戻したばかりだが、新旧監督が望んだククレラにも巨費を投じた。 ここ数年、移籍市場で倹約してきたチームにとって6000万ユーロは高額であり、調子を落としている彼に即座に結果が求められる。まもなく28歳になるククレラがキャリアの頂にいますが、レアルが何年高いパフォーマンスを引き出せるかは不透明です。 少なくとも、彼のエネルギーとアグレッシブさは「モウリーニョ流」だ。レアルはククレラ、カレラス、メンディ、ガルシアと左SBが4人もいるため、誰かを放出すべきだろう。評価：C

ククレラにとって：最大の受益者はククレラだ。迷走するチェルシーを脱出し、全盛期に世界屈指のクラブへ加入した。彼は「ブルーコ」の運営に幻滅し、スペイン復帰を希望していた。アトレティコ・マドリードの関心も報じられたが、ベルナベウへ移るとは予想外だった。 オファーを受けた瞬間、彼は即答したはずだ。モウリーニョの采配次第では、カレラスと併用されながらスタメンを勝ち取る可能性もある。 ただし、移籍金の大きさから即座に結果が求められる。特にバルセロナとのつながりがあるため、忍耐力に欠けるベルナベウのサポーターから批判を受ける可能性もある。評価：A

クリシャン・デイヴィス



