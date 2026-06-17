移籍は、関係者が全員満足するケースもあれば、クラブや選手が交渉で別の選択をしていたらどうなっていたかと後悔するケースもあります。
そこでGOALは、選手が正式に発表される前に、各大型移籍で誰が最も得をしたのかを皆さんにお伝えします。夏の移籍市場期間中、私たちは成立したすべての移籍をその都度評価し、「大勝者」と「大敗者」を追跡します。
評価一覧をチェックし、コメント欄でご意見をお聞かせください。
移籍は、関係者が全員満足するケースもあれば、クラブや選手が交渉で別の選択をしていたらどうなっていたかと後悔するケースもあります。
そこでGOALは、選手が正式に発表される前に、各大型移籍で誰が最も得をしたのかを皆さんにお伝えします。夏の移籍市場期間中、私たちは成立したすべての移籍をその都度評価し、「大勝者」と「大敗者」を追跡します。
評価一覧をチェックし、コメント欄でご意見をお聞かせください。
マンチェスター・シティにとって、ベルナルドの移籍は伝説の終わりだ。彼はプレミアリーグ屈指の攻撃的MFで、シティの長期にわたる成功を支えた。ペップ・グアルディオラ監督にとって理想の選手であり、別れの場面で監督が涙を流したほどだ。 グアルディオラは彼がシティでキャリアを終えることを望んでいたが、移籍は予想されていた。無償移籍は財政面で好ましくないものの、9年間の貢献を思えば当然の待遇だ。彼の技術、知性、人柄は強く恋しく感じられるだろう。評価：D
レアル・マドリードにとって：祝うべき理由は2つある。彼らは優れた選手をフリーで獲得し、宿敵バルセロナをかわした。数か月の憶測の後、カンプ・ノウ移籍が濃厚とされたが、ジョゼ・モウリーニョのベルナベウ就任で流れは一変した。 「スペシャル・ワン」は同胞の獲得を最優先し、契約はわずか36時間でまとまった。全盛期は過ぎても、昨季のプレミア優勝争いで大一番に存在感を示した（エティハドでのアーセナル戦が好例）。 何よりも、彼は才能と粘り強さを兼ね備えた、若手にとって理想的なロールモデルだ。レアルがバルサをかわして獲得した理由も明らかだ。評価：B+
ベルナルド・シルバにとって：長年望んだスペイン移籍が実現した。過去3年の夏、彼はラ・リーガへの移籍が噂されてきたが、グアルディオラに説得され残留していた。 しかし今回はシルバの決意は固く、ついに伝統ある強豪でプレーする機会を得た。レアルは現在苦境にあるが、モウリーニョと共に頂点へ戻る挑戦は、シルバにとって喜びだろう。 レアルのポジション争いは激しいが、シルバは衰えつつも、グアルディオラの「最初の5ヤードは頭で走る」という言葉通り、判断の速さでは依然としてトップレベルだ。 もう少し若く移籍していれば、と悔やむ声もあるだろう。それでもシルバは、30代後半でもスペインで輝き続け、ルカ・モドリッチのように活躍できる経験と実力を備えている。評価：A+
チェルシーにとって、ククレッラを売却するのは奇妙な決断だ。2022年の加入当初は苦戦したが、やがて守備の要に成長した。全盛期の彼は世界屈指の選手である。 とはいえ、チェルシーは当初、ブライトンからこのスペイン人選手を6000万ポンド（8000万ドル）で獲得した際、明らかに高額な移籍金を支払っていた。また、報道によれば彼は裏で移籍の意向を示しており、クラブの運営方針に対しても公然と批判的な姿勢を見せていたことを踏まえると、クラブ側は彼が「手放せない存在」ではないと判断し、5200万ポンド（6900万ドル）もの金額を回収できれば満足するだろう。 7月に28歳となる彼の市場価値は今後下がる可能性が高く、この金額で売却できたことは妥当だ。彼の移籍でチームはさらに若返るが、ジョレル・ハトや加入予定のバレンティン・バルコが穴を埋めると見込む。評価：B-
レアル・マドリードについて：ジョゼ・モウリーニョ監督の意向が反映されたようだ。クラブは今夏、ベンフィカからアルバロ・カレラスを呼び戻したばかりだが、新旧監督が望んだククレラにも巨費を投じた。 ここ数年、移籍市場で倹約してきたチームにとって6000万ユーロは高額であり、調子を落としている彼に即座に結果が求められる。まもなく28歳になるククレラがキャリアの頂にいますが、レアルが何年高いパフォーマンスを引き出せるかは不透明です。 少なくとも、彼のエネルギーとアグレッシブさは「モウリーニョ流」だ。レアルはククレラ、カレラス、メンディ、ガルシアと左SBが4人もいるため、誰かを放出すべきだろう。評価：C
ククレラにとって：最大の受益者はククレラだ。迷走するチェルシーを脱出し、全盛期に世界屈指のクラブへ加入した。彼は「ブルーコ」の運営に幻滅し、スペイン復帰を希望していた。アトレティコ・マドリードの関心も報じられたが、ベルナベウへ移るとは予想外だった。 オファーを受けた瞬間、彼は即答したはずだ。モウリーニョの采配次第では、カレラスと併用されながらスタメンを勝ち取る可能性もある。 ただし、移籍金の大きさから即座に結果が求められる。特にバルセロナとのつながりがあるため、忍耐力に欠けるベルナベウのサポーターから批判を受ける可能性もある。評価：A
クリシャン・デイヴィス
リヴァプールにとって、感慨深い別れだった。ロバートソンはクラブ史上屈指の獲得選手の一人であり、2017年に800万ポンドでハル・シティから加入して以来、クロップ体制の中心として全盛期には世界最高の左サイドバックだった。 しかし32歳となり、衰えは否めない。そこでリヴァプールは昨夏、後継としてミロス・ケルケズを獲得。ローマからコスタス・ツィミカスを呼び戻せていれば、冬にロバートソンを放出していたはずだ。 しかしケルケズはまだアンフィールドに完全に馴染んでおらず、試練が続く2025-26シーズンには、ロバートソンの経験や粘り強さ、人柄がマージーサイドでいかに大きかったかが痛感された。ファンが心配するのは、彼の退団がモハメド・サラーの去就と重なり、来季のチーム力をさらに落とすことだ。評価：D
トッテナムについて：やはり意外な移籍だ。1月に獲得を試みた理由は不明瞭だった。左SBはベン・デイヴィスが負傷中でも、ウドギーやスペンス、新加入のソウザがいた。 それでも、混乱するロッカールームを安定させるために彼が必要だという声もあった。新監督デ・ゼルビが求める「100％の献身」を体現する点では価値がある。フリー移籍なのはボーナスだが、それでも必須だったかはいまだ疑問だ。評価：C
ロバートソンにとって：不可解な決断だ。1月にリヴァプールを去ろうとしたのは理解できる。彼はベンチに追われ、ワールドカップを控えてプレミアリーグで定期的にプレーしたかった。スパーズはそれを約束した。 結局、後半戦は想定より多く先発し、北米移籍に当たってコンディションは万全だ。リヴァプールが契約延長を提示しなかったため、残留の可能性は最初からなかった。 ユヴェントスも関心を示していたため、降格圏を逃れたばかりのスパーズを選んだのは意外だ。しかし、デ・ゼルビ監督が今夏チームを強化すれば、1月時点より魅力的に映った可能性もある。 それでも、彼が北ロンドンで昨季のリヴァプールより多くの出場機会を得られるかは不透明だ。評価：C
マーク・ドイル
アタランタのビジネスモデルがまた成功を収めた。2022年にサレルニターナから2300万ユーロで獲得したエデルソンは、ヨーロッパリーグ制覇など4年間活躍。マンチェスター・ユナイテッドへの売却で、追加条項が全て満たされれば移籍金はほぼ2倍になる見込みだ。 彼の穴を埋めるのは容易ではないが、これがアタランタのスタイルだ。原石を発掘し、数シーズン後に最高値で売却する。 アトレティコも獲得を望んだが、アタランタは強硬に高値を主張。残り1年の契約ながら、ユナイテッドは要求額を支払った。優れたスカウト陣の成果だ。評価：A
ユナイテッドにとっては、無謀な補強で知られるクラブが珍しく賢明な獲得を行った。 カゼミーロの退団で中盤の補強が急務だったユナイテッドは、ボール奪取力とパス力を兼備する同国代表を獲得。エデルソンは過去1年で評価を落としたが、それは昨年夏にガスペリーニが退任し、チーム力が低下したためだ。 とはいえ、昨夏ジャン・ピエロ・ガスペリーニが去ったことが影響している。2024年EL決勝でレバークーゼンを破ったチームでは「要」とされていたからだ。 当時リヴァプールやマンチェスター・シティも関心を示していた。あの時のパフォーマンスを取り戻せば、コビー・マイヌーと強力な中盤を形成できるだろう。全盛期のカゼミーロには及ばないが、マヌエル・ウガルテよりははるかに上だ。評価：B+
エデルソンにとって： プレミアリーグ挑戦は長年の夢だった。ボール奪取とキープに秀じ、ペナルティエリアでも脅威だ。 ディエゴ・シメオネ率いるアトレティコへ移籍する方が良かったという声もある。しかしマイケル・キャリックは優れた守備的MFであり、以前は才能ある選手にとって危険な移籍先とされていたオールド・トラッフォードに安定感を取り戻した。 彼は「夢の劇場」で大きなインパクトを残し、ブラジル代表復帰へ大きく前進できるだろう。評価：A
マーク・ドイル
ニューカッスルにとって、これは示唆に富む方針転換だ。昨夏、アレクサンダー・イサクの残留に死に物狂いで抵抗したが、結局はリヴァプールへの移籍を認めた。彼が移籍希望を申し出た時点で放出していれば、混乱は避けられた。このスウェーデン人ストライカーの騒動は、エディ・ハウ監督やチームに何の得も Bring なかった。 そこでクラブは、チームに溶け込めないフォワードを再び高値で放出した。ゴードンは勤勉で多才だが、6900万ポンドの価値を示したことはない。問題は、この資金を賢く投資できるかだ。イサクの売却益はすでに失われ、今夏も強豪補強は難しい。 CL出場権もなくなった今、新戦力を惹きつけるのは難しい。12位という低迷とゴードンの流出は、サウジ資本が距離を置く中、ニューカッスルが英エリート勢を脅かさないことを示している。評価：B-
バルセロナにとって：懸念を示す兆候だ。彼らはラ・リーガの財務規制で苦境に立たされていた。その上で再建直後にゴードンに8000万ユーロを支払ったことは、良い前兆とは言えない。 前線どこでもプレーでき、プレスも秀でるため、フリック監督がゴーサインを出したのも理解できる。 それでも8000万ユーロは高い。W杯で活躍すれば評価は上がるかもしれない。今季CLで10得点を挙げたと言っても、6点はカラバフとユニオン・サン＝ジロワーズ戦で、半分はPKだった。 プレミアリーグ60試合で12得点という数字が、彼の本当の得点力を示している。ゴードンはフリックが求めるウインガーの条件を満たし、ラッシュフォードより年俸も低い。それでも、より割安な選択肢はあった。バルサは再び「金より分別」を忘れたようだ。評価：C+
ゴードンにとって：夢のような移籍だ。プレミアリーグでのパフォーマンスはここ2年安定していなかったが、念願のビッグクラブへ移った。少年時代に支持していた故郷のリヴァプールへの移籍噂に心を揺さぶられたと明かし、当初はバイエルン・ミュンヘン加入が濃厚だった。 しかしバイエルンが移籍金を躊躇したのは当然で、そこがゴードンの課題だ。ジュリアン・アルバレスが加入すれば注目度は下がるだろうが、8000万ユーロの価値を示す重圧は残る。 スター揃いのチームでスタメンを勝ち取るには、容易ではない。バルサで28得点を挙げたにもかかわらず、今や余剰戦力とされるラッシュフォードがその証だ。とはいえ、ゴードンはまだ幸運を信じられていないだろう。アンソニー・エランガとプレーしていた彼が、ラミン・ヤマルと並んでピッチに立つ日が来るのだから。評価：A
マーク・ドイル