FC Barcelona
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マンチェスター・シティのレジェンド、セルヒオ・アグエロが35歳以上大会中に負傷して担架で運び出された後、手術を受けることを明らかにした
ベテラン同士の対決で波乱が巻き起こる
インデペンディエンテのファンにとって祝賀の場となるはずだった試合が、同クラブが生んだ現代最高の選手の一人にとっては悪夢と化した。ライバルのリバー・プレートとの「35歳以上シニアリーグカップ」の試合に出場していたセルヒオ・アグエロは、試合中に激しい痛みを訴えて倒れ込み、チームメイトや相手選手らに支えられてピッチから運び出された。 37歳のアグエロは、ワイルド・スタジアムで行われたこの試合に出場中、接触のない状態で左下腿を負傷した。トマス・デ・ビンセンティとファビアン・ボルダガライのゴールによりチームは2-0で勝利を収めたものの、ベテランFWが直接ロッカールームへ運ばれ、その後検査を受けることになったため、会場の雰囲気は重苦しいままだった。
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アグエロが手術を受けたことを認めた
マンチェスター・シティの歴代最多得点王は、心配するフォロワーに向けてSNSで近況を報告し、多くの人が恐れていたニュースを伝えた。初期の検査の結果、腱に大きな断裂が確認され、元バルセロナ所属のこの選手には長いリハビリが必要となる見通しだ。アグエロは次のように述べた。「MRI検査を受けたところ、腱が断裂していることが確認されました。 「明日、検査を開始し、手術を受けることになる。他に選択肢はない。」また、ピッチ上で即座に受けた支援への感謝も忘れず、次のように付け加えた。「インデペンディエンテの選手たち全員、そして心配してくれたリバーの選手たちにも感謝したい。」
シニア部門のレースが突然中止に
この怪我は、トップチームで安定した活躍を続けていたアグエロにとって大きな失望となった。幼少期から所属するクラブで再びリズムを取り戻していたこのアルゼンチン人選手は、リエストラ戦での勝利に貢献するゴールを決めた直後、今後もチームで定期的にプレーし続けたいという意欲を語っていたばかりだった。
この不運に見舞われる前、アグエロは『マルカ』紙の取材に対し、「ここに残るつもりだから、これからも試合に出続けたい」と楽観的な見通しを語っていた。しかし残念ながら、ピッチから手術台へと焦点が移った今、その計画は凍結状態となっている。この怪我は、バルセロナでの短い在籍期間中に心臓の病気が発見され、プロとしてのキャリアを断念せざるを得なかった時以来、彼にとって最も深刻な身体的な逆境と言える。
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更生への道
ベテラン選手によるフットボールの試合は、アグエロがエティハド・スタジアムで極めたトップレベルのものに比べればはるかに激しさが劣るものの、アキレス腱の負傷は、いかなるアスリートにとっても最も過酷なリハビリの一つであることに変わりはない。彼はこれから、お馴染みのリハビリプロセスを開始することになるが、今回はプロ復帰というプレッシャーなしにそれに取り組むことになる。今のところ、このシティのレジェンドにとっての最優先事項は、手術の成功と完全な可動域の回復にある。