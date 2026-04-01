マンチェスター・シティのレジェンド、セルヒオ・アグエロが35歳以上大会中に負傷して担架で運び出された後、手術を受けることを明らかにした

マンチェスター・シティの歴代最多得点王は、心配するフォロワーに向けてSNSで近況を報告し、多くの人が恐れていたニュースを伝えた。初期の検査の結果、腱に大きな断裂が確認され、元バルセロナ所属のこの選手には長いリハビリが必要となる見通しだ。アグエロは次のように述べた。「MRI検査を受けたところ、腱が断裂していることが確認されました。 「明日、検査を開始し、手術を受けることになる。他に選択肢はない。」また、ピッチ上で即座に受けた支援への感謝も忘れず、次のように付け加えた。「インデペンディエンテの選手たち全員、そして心配してくれたリバーの選手たちにも感謝したい。」