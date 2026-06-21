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マンチェスター・シティのレジェンド、カイル・ウォーカーと妻アニー・キルナーに第5子が誕生。
ウォーカー家に新しい家族が加わりました
英紙『ザ・サン』によると、マンチェスター・シティやイングランド代表で活躍し、現在はバーンリーに所属するウォーカーは、4人の息子を持つ夫妻が初の娘を出産した際に立ち会った。
キルナーは声明で「無事に生まれた大切な娘に、私たちは愛と喜びでいっぱいだ」と語った。
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ピッチ外での困難を乗り越える
ウォーカー氏は最近、全国メディアが私生活を過剰に報道していると示唆した。結婚生活が波乱の時期にあった際、彼は「シェフィールド出身の普通の女の子」と語る妻と子供たちがパパラッチに追い回されたことに失望感を表明した。
それでも二人は家族が増えることに集中してきた。関係者は英紙『ザ・サン』に「カイルとアニーは女の子の誕生を大喜びしており、新たな章へ有頂天で臨む」と語った。
海外での退職と転職
ピッチ上でもウォーカーには最近大きな変化があった。35歳の彼は「スリー・ライオンズ」での輝かしいキャリアを経て3月に代表引退を発表した。イングランド代表として96試合に出場し、2011年のスペイン戦でデビュー。ユーロ2016からユーロ2024まで5つの主要大会を戦った。
代表引退について彼は「イングランド代表としてプレーするのは常に最大の栄誉だった。ユニフォームを着るたびに、私と家族にとって大きな意味があった。よく考えた末、今が後進に道を譲る時だと感じた」と語った。現在はコラムニストとして、トーマス・トゥヘル率いる代表チームについて専門的な見解を寄せている。
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バーンリーでの未来、そしてその先
ウォーカーは現在バーンリーでプレーし、2027年夏まで契約が残っている。トップレベルでプレーしながら、このベテランSBはコーチングライセンス取得など引退後の準備も進める。サッカー界に恩返ししたいと語り、特に若手がプロスポーツの精神的な課題を乗り越える支援をしたいという。
将来について彼は、すぐに監督になるかは未定ながら、コーチングを「武器の一つ」にしたいと語る。当面は、ターフ・ムーアでの仕事と5人の子どもを含む家族との生活を大切にするだろう。