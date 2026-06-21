マンチェスター・シティのレジェンド、カイル・ウォーカーと妻アニー・キルナーに第5子が誕生。

ウォーカー氏は最近、全国メディアが私生活を過剰に報道していると示唆した。結婚生活が波乱の時期にあった際、彼は「シェフィールド出身の普通の女の子」と語る妻と子供たちがパパラッチに追い回されたことに失望感を表明した。

それでも二人は家族が増えることに集中してきた。関係者は英紙『ザ・サン』に「カイルとアニーは女の子の誕生を大喜びしており、新たな章へ有頂天で臨む」と語った。