Getty/GOAL
翻訳者：
マンチェスター・シティのレジェンドが、レイアン・シェルキとペップ・グアルディオラの「愛憎関係」を解説。彼が「生意気な」プレイメーカーとして「恐ろしいほど」の潜在能力を持つ理由を明かす。
チェルキの移籍金はマンチェスター・シティにいくらかかったのか？
マンチェスターの青軍は、この流れが続く見込みだ。リヨンから4600万ドル（3400万ポンド）で加入した選手は2030年までの5年契約で、お買い得と評判だ。
リオネル・メッシやフランク・リベリーと働いた経験があるにもかかわらず、グアルディオラは戦術面で機械的なアプローチを取ることで知られる。選手にはチームのために役割を全うすることが求められる。
しかしチェルキは型にはまらない。気分屋の10番としてピッチを縦横無尽に駆け巡り、試合に浮き沈みをもたらす。ロナウジーニョやネイマールに近いスタイルで、22歳の彼は多彩な技で観客を魅了することに熱心だ。
- Getty
ウェンブリーでのボールジャグリングが活発な議論を巻き起こした
カラバオ・カップ決勝でシティがアーセナルを圧倒し、2025-26シーズンの初タイトルを獲得した。この試合で彼が即興でボールトンを披露したことで議論が起きたが、その「Xファクター」を称賛し行動を擁護する声も多い。
元シティFWディコフもその謎めいたフランス人選手のプレーを楽しんでおり、グアルディオラ監督も同じ考えだと語る。青写真が時折曖昧になっても、だ。
グアルディオラとシェルキが愛憎関係にある理由
MrQとの対談でディコフは、チェルキのような才能には表現の自由が必要だとGOALに語った。「世間で言われることを踏まえても、ペップとチェルキには素晴らしい愛憎関係があると思う。
ペップは彼の才能を愛しているが、あまりに優秀だからこそ頭を悩ませている。彼は生意気でも、ペップは彼を愛し、試合の流れを変えられると理解している。
ペップが最も気に入っているのは、彼の才能ではない。リーグ・アンの関係者が疑問視していたのは、シェルキの運動量と態度だったが、彼は誰よりも全力で走っている。
「シティで生き残るには死ぬほど努力が必要だと彼は理解している。その姿勢がペップの信頼を得ているんだ。
彼は型破りで、統制を求めるペップを困らせる。しかし、その予測不能さと大舞台で勝つ資質は驚異的だ。
「とはいえ、格下相手ならともかく、大舞台で3〜4人を抜き去る力は素晴らしい。まだ22歳。今のレベルと将来性を考えると、正直恐ろしい」
- Getty
チェルキはマンチェスター・シティの国内3冠達成に貢献できるだろうか？
チェルキは今シーズン、シティで10ゴール13アシストを記録。イングランドでのデビューシーズンとしては上々の滑り出しだ。今夏開催される2026年ワールドカップ本大会への出場も期待され、今後の活躍が注目される。
その前に国内3冠獲得を狙うシティは、すでにカラバオ・カップを制し、FAカップ決勝進出を決めた。プレミアリーグでもアーセナルとタイトルを争っている。