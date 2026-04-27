マンチェスター・シティのレジェンドが、レイアン・シェルキとペップ・グアルディオラの「愛憎関係」を解説。彼が「生意気な」プレイメーカーとして「恐ろしいほど」の潜在能力を持つ理由を明かす。

MrQとの対談でディコフは、チェルキのような才能には表現の自由が必要だとGOALに語った。「世間で言われることを踏まえても、ペップとチェルキには素晴らしい愛憎関係があると思う。

ペップは彼の才能を愛しているが、あまりに優秀だからこそ頭を悩ませている。彼は生意気でも、ペップは彼を愛し、試合の流れを変えられると理解している。

ペップが最も気に入っているのは、彼の才能ではない。リーグ・アンの関係者が疑問視していたのは、シェルキの運動量と態度だったが、彼は誰よりも全力で走っている。

「シティで生き残るには死ぬほど努力が必要だと彼は理解している。その姿勢がペップの信頼を得ているんだ。

彼は型破りで、統制を求めるペップを困らせる。しかし、その予測不能さと大舞台で勝つ資質は驚異的だ。

「とはいえ、格下相手ならともかく、大舞台で3〜4人を抜き去る力は素晴らしい。まだ22歳。今のレベルと将来性を考えると、正直恐ろしい」