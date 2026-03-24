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マンチェスター・シティのペップ・グアルディオラ監督の後任として「最適任者」が浮上――元主将が、チャンピオンズリーグ制覇経験のある監督とヴィンセント・コンパニを将来のブルーズの指揮官候補に挙げる
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グアルディオラのマンチェスター・シティでの契約はいつ満了するのですか？
イングランドのサッカー界で記憶に残る10年間を過ごしてきたグアルディオラも、その一人だ。彼は以前、エティハドでの現在の契約が最後になるだろうと示唆しており、つまり12ヶ月余りでプレミアリーグの重要なポストが空くことになる。
謎めいた55歳の彼は、マンチェスターでの伝説的な在任期間中に19のタイトルを獲得した。その戦績には、プレミアリーグ優勝6回、リーグカップ優勝5回、チャンピオンズリーグ（歴史的な「トリプルクラウン」の一環として）、そしてFIFAクラブワールドカップが含まれる。彼の退任によって生じる空白を埋めることは、シティにとって容易なことではないだろう。
最高峰の舞台で実績のある別の勝者が求められるだろう。そこで浮上するのがルイス・エンリケだ。彼はかつてバルセロナでグアルディオラとチームメイトとしてプレーし、その後、カンプ・ノウのベンチに就いてラ・リーガとチャンピオンズリーグでの成功を指揮した。
エンリケは過去3年間をパリ・サンジェルマンで過ごし、同クラブに初の欧州タイトルをもたらしたが、パリでの在任期間がいつまで続くかについては依然として疑問視されている。契約延長はまだ合意されておらず、契約は2026-27シーズンの終了時に満了する予定だ。
エンリケがグアルディオラの後継者として最適な理由
マンチェスターで、あるバルサのレジェンドが別のレジェンドの後任になれるかどうかを問われたダンヌは、BetVictorオンラインカジノとの提携で行われたGOALとの独占インタビューで、次のように語った。「私にとって、エンリケはおそらく最も明確なアイデンティティを持つ人物であり、彼が何を成し遂げるかすぐに分かる存在だ。そして彼は、どこへ行っても成功を収める傾向がある。
「彼には独自の戦術があり、獲得したい選手のタイプも明確で、それはマンチェスター・シティに完璧に合致するものだ。もしうまくいき、すべてが完璧に噛み合えば、彼こそが最高の後任となるだろう。今夏、他のクラブがシティが彼を獲得できるようになる前に、彼を獲ろうと猛烈にアプローチしてこないとしたら、私は本当に、本当に驚くだろう。
「これは難しい問題でもある。エンリケのように真に最高クラスの監督でない限り――ファーガソンやヴェンゲルの例を見てもわかるように――成功を収めた監督の後任は常に厳しい仕事だからだ。シティはこの点について、確実に正しい選択をするよう細心の注意を払わなければならない。」
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コンパニは将来のマンチェスター・シティの監督になるだろうか？
エンリケがグアルディオラの理想的な後継者と見なされている一方で、ダンは、将来的にシティが狙いを定めるのは、ある馴染み深い顔になるだろうと見ている。かつてファンから愛され、選手として11年間にわたりブルーズで360試合に出場したコンパニは、心の故郷へと戻ってくるものと予想されている。
彼は現在、バイエルン・ミュンヘンで指揮を執っており、イングランド代表キャプテンのハリー・ケインと共に働いている。バーンリーでプレミアリーグへの昇格と降格を経験した経歴を背景に、同クラブでは高い評価を得ている。
バイエルンの指揮官たちは、ブンデスリーガで圧倒的な強さを維持しているため「楽な立場」だと批判されることも多いが、指揮を執る者にはやはり勝利が求められる。ダン氏は、コンパニがドイツで成し遂げた仕事と、イングランドで待ち受けるかもしれない役割について次のように付け加えた。「バイエルンを見て、選手たちやサッカーのスタイルを見ると、ヴィンス（コンパニ）にとっては、本当に見ていて楽しいチームだと思う。彼らは本当に素晴らしいチームだ。
「彼らは本当に結束しているように見える。世界トップクラスの選手たちを率いる監督にとって、ロッカールームを統率し、全員を自分の望むようにプレーさせることは重要だ。
「ヴィンセントについては多くの期待が寄せられていると思うし、今シーズンのチャンピオンズリーグでの成功は彼らにとって重要になるだろう。もし彼が次期監督にならなくても、 数年後にはコンパニがシティの候補として浮上するだろう。彼には成長と学習のための時間を与えてほしい。そうすれば、彼は素晴らしい監督になるはずだし、シティは彼を獲得できれば本当に幸運だと思う。」
グアルディオラには、シティでもう1シーズン戦う意欲があるのだろうか？
ある時期、グアルディオラ監督は、かつてリヴァプールで対戦相手だったユルゲン・クロップ監督に感化され、監督職のストレスから解放されることを望んで、契約最終年を全うせずに退任する可能性が示唆されていた。
マンチェスターでの小規模なチーム再編やさらなるタイトル獲得への意欲があるかどうかが問われる中、彼はアーセナルを破ってシティがカラバオ・カップ決勝を制した際、闘志に満ち溢れた姿を見せていた。
ゴールが決まるたびに広告看板を蹴り飛ばすなど、タッチライン沿いで見せたその姿について、ダンは次のように語った。「彼はそのトロフィーを勝ち取ることに決心しているように見えたし、優勝から得た喜びは、去る準備ができている男のそれではなかったと思う。
「彼は『このチームはまだ完全ではないが、もう1シーズン頑張れば、また戻ってこられる。大きなタイトルを争う戦線に復帰できる』と言い続けてきた。だから、私には、彼が去る準備ができている人のように話しているようには思えない。
「彼を取り巻く噂は常に絶えない。名将やビッグクラブへの移籍話などだ。彼はシティに長く在籍しており、昨シーズンはあまり勝てなかったため、そろそろ去るべき時だと考える人もいる。
「しかし、彼はまだエネルギーに満ちていることを示し、新たな『スーパー・マンチェスター・シティ』を作り上げるための意欲も失っていない。アーセナル戦では、彼らが圧倒的な強さを見せた場面もあった。あれは、来シーズンに向けて、皆にこれから何が起こるかを示す前兆だったと思う。」
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長引くFFP問題をめぐる入札と判決
シティはチャンピオンズリーグのベスト16でレアル・マドリードに敗れ、大会から姿を消したほか、プレミアリーグの優勝争いではアーセナルに9ポイント差をつけられている。しかし、アーセナルより1試合少ない状況にあり、FAカップでも準々決勝に進出している。
エティハド・スタジアムでは、今後さらなる祝賀の場が設けられる可能性がある。一方、グアルディオラ監督は、長きにわたるファイナンシャル・フェアプレー（FFP）問題の決着が近い将来に下され、最終的な判断や制裁措置が下されることになる中で、シティが直面するかもしれない困難な局面を乗り越える手助けをすることについて、常に熱意を持って語ってきた。