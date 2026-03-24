マンチェスター・シティのペップ・グアルディオラ監督の後任として「最適任者」が浮上――元主将が、チャンピオンズリーグ制覇経験のある監督とヴィンセント・コンパニを将来のブルーズの指揮官候補に挙げる

イングランドのサッカー界で記憶に残る10年間を過ごしてきたグアルディオラも、その一人だ。彼は以前、エティハドでの現在の契約が最後になるだろうと示唆しており、つまり12ヶ月余りでプレミアリーグの重要なポストが空くことになる。

謎めいた55歳の彼は、マンチェスターでの伝説的な在任期間中に19のタイトルを獲得した。その戦績には、プレミアリーグ優勝6回、リーグカップ優勝5回、チャンピオンズリーグ（歴史的な「トリプルクラウン」の一環として）、そしてFIFAクラブワールドカップが含まれる。彼の退任によって生じる空白を埋めることは、シティにとって容易なことではないだろう。

最高峰の舞台で実績のある別の勝者が求められるだろう。そこで浮上するのがルイス・エンリケだ。彼はかつてバルセロナでグアルディオラとチームメイトとしてプレーし、その後、カンプ・ノウのベンチに就いてラ・リーガとチャンピオンズリーグでの成功を指揮した。

エンリケは過去3年間をパリ・サンジェルマンで過ごし、同クラブに初の欧州タイトルをもたらしたが、パリでの在任期間がいつまで続くかについては依然として疑問視されている。契約延長はまだ合意されておらず、契約は2026-27シーズンの終了時に満了する予定だ。