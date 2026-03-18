シーズン終了まであと数ヶ月となり、各クラブは移籍市場に向けた戦略の策定を始めている。ターゲットに定めた選手たちとの最初の接触が行われ、他クラブに先んじて動き、競争に先手を打つことを目指している。この点において、ユヴェントスは低コストでの獲得機会を探るべく、市場を注視している。 最も注目されている選手の一人がベルナルド・シルバだ。このポルトガル人選手はマンチェスター・シティとの契約が満了を迎えようとしており、クラブからは将来の計画に契約更新の予定がないことがすでに伝えられている。したがって、シーズン終了とともに両者の道は分かれることになり、ユヴェントスはいつ、どのようなタイミングでアプローチすべきかを見極めるべく動き始めている。
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マンチェスター・シティのベルナルド・シルバの年俸：給与、契約満了時期、そしてユヴェントスとの接触
ベルナルド・シルバの獲得とユヴェントスとの接触
ここ数週間、ユヴェントスの首脳陣と、同選手の代理人であるホルヘ・メンデス氏との間で最初の接触があった。メンデス氏はユヴェントスと良好な関係を築いており、クリスティアーノ・ロナウドをトリノに招いた人物でもある。 年俸について：ベルナルド・シルバのマンチェスター・シティでの年俸は手取りで1000万ユーロだが、ユヴェントスがこれを保証することはできない。また、彼がヨーロッパに残留することを決めたとしても、この金額を受け取ることは難しいだろう。ユヴェントス以外にも、現在、サウジ・プロリーグやMLSのいくつかのクラブが、彼がイングランドで受け取っている金額を上回る年俸を提示する準備を進めている。
ユヴェントスが注目している、契約満了を迎えるその他の選手たち
移籍金ゼロで重要な補強のチャンスが得られる可能性がある市場において、ベルナルド・シルバは、契約満了を迎える選手の中でユヴェントスが注目している選手の一人に過ぎない。 マンチェスター・シティ所属のポルトガル人選手に加え、ユヴェントスはボーンマス所属のアルゼンチン人センターバック、マルコス・セネシもリストに加えている。同選手とはすでに接触があり、またライプツィヒ所属のオーストリア人選手、クサヴェル・シュラーガーについても、1月に1000万ユーロの移籍金が提示された際にすでに関心を示していた。 中盤では、アル・アハリとの契約が満了を迎えるフランク・ケシエが注目の的であり、ニューカッスルのサンドロ・トナリに次ぐ有力な代替候補となっている。シーズン終了後にフリーで獲得可能な選手としては、ローマのチェリックやバルセロナのレヴァンドフスキもユヴェントスと関連付けられている。
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