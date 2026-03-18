マンチェスター・シティのベルナルド・シルバの年俸：給与、契約満了時期、そしてユヴェントスとの接触

シーズン終了まであと数ヶ月となり、各クラブは移籍市場に向けた戦略の策定を始めている。ターゲットに定めた選手たちとの最初の接触が行われ、他クラブに先んじて動き、競争に先手を打つことを目指している。この点において、ユヴェントスは低コストでの獲得機会を探るべく、市場を注視している。 最も注目されている選手の一人がベルナルド・シルバだ。このポルトガル人選手はマンチェスター・シティとの契約が満了を迎えようとしており、クラブからは将来の計画に契約更新の予定がないことがすでに伝えられている。したがって、シーズン終了とともに両者の道は分かれることになり、ユヴェントスはいつ、どのようなタイミングでアプローチすべきかを見極めるべく動き始めている。



