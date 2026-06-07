チリ戦後、シルバは次の移籍先について問われ、「まだ決めていない」と率直に語った。バルセロナとの交渉報道もあるが、31歳のミッドフィルダーは「自分を必要とするクラブで中心になりたい」とだけ述べた。

「まだ決断していない。自分を必要としてくれるクラブに行きたいのは確かだ。 自分が役に立てるクラブだ」と語った。カンプ・ノウ移籍が夢かと問われると、彼は慎重に答えた。「夢か？ 行き先が分からないので答えられない。バルセロナは選択肢の一つだが、まだ決めていない。どうなるかは分からない」



