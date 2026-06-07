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マンチェスター・シティのベルナルド・シルバが移籍噂を否定
シルバ、ポルトガル戦後も選択肢を残す
チリ戦後、シルバは次の移籍先について問われ、「まだ決めていない」と率直に語った。バルセロナとの交渉報道もあるが、31歳のミッドフィルダーは「自分を必要とするクラブで中心になりたい」とだけ述べた。
「まだ決断していない。自分を必要としてくれるクラブに行きたいのは確かだ。 自分が役に立てるクラブだ」と語った。カンプ・ノウ移籍が夢かと問われると、彼は慎重に答えた。「夢か？ 行き先が分からないので答えられない。バルセロナは選択肢の一つだが、まだ決めていない。どうなるかは分からない」
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メンデスはW杯出場を待つと認めた。
シルバの獲得競争は今夏最大の話題の一つだが、結論を知るにはあと数週間待つ必要がある。代理人のホルヘ・メンデス氏はラ・リーガ移籍に向けて動いているものの、代表戦に集中するシルバ本人は契約サインを急いでいないという。
「ベルナルドはW杯後に判断する」とメンデスは移籍専門家のファブリツィオ・ロマーノに語った。そのため、バルセロナなど候補クラブは、元マンチェスター・シティ主将の去就決定を北米大会終了まで待たねばならない。
フリック監督、ベテラン選手の加入を承認
シルバはキャリア終盤だが、フリック監督は彼がカンプ・ノウで戦術的柔軟性を与えると確信。監督は当初年齢を懸念したものの、経験と最終ラインでのポジション適応力を評価した。
フリックは、マンチェスター・シティの象徴であるシルバを、若きスター・ラミン・ヤマルの負担軽減役とも考えている。さらにシルバは、バルセロナの厳格な給与体系に合うよう大幅な減俸を受け入れる意向だと報じられている。
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エティハドでの一つの時代の終わり
シルバの移籍先はまだ決まっていないが、マンチェスターでの9年間は幕を閉じる。グアルディオラ監督の下、彼はシティの全盛期を象徴し、主要タイトルを制した。
黄金期を築いた彼は、ファンに感動的なメッセージを残しクラブを去った。アトレティコ・マドリードとユヴェントスが獲得に名乗りを上げるが、カタルーニャでの生活を望むシルバは、W杯後に去就を決断する見込みで、依然としてバルセロナが有力だ。