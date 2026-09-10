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マンチェスター・シティのファンは目を背けたくなるかもしれない！ ケビン・デ・ブライネ、ミケル・アルテタ監督率いるアーセナルがチャンピオンズリーグでナポリを粉砕した後に最大級の賛辞
ウーデゴールが欧州での初戦勝利を確保
アルテタ監督率いるチームは、水曜日のチャンピオンズリーグ初戦でその実力を示し、スタディオ・ディエゴ・アルマンド・マラドーナでナポリを圧倒した。敵地イタリアで試合の主導権を握ったアウェーチームは、計26本のシュートを放ち、最終的に均衡を破った。
圧倒的な優位に立ちながらも、プレミアリーグ王者は粘り強いホームの守備と自らの決定力不足に序盤は苦しめられた。それでも75分、アーセナル主将マルティン・ウーデゴールがゴールネットを揺らしてついに先制。1-0で競り勝ち、アーセナルの公式戦連勝を5に伸ばした。
- LaPresse
デ・ブライネとアッレグリ、アーセナルの優位性を認める
試合終了後、『CBS Sports』の取材に応じたデ・ブライネは、「ナポリは本当に良い試合をしたように見えますが、相手は今の世界最高のチームかもしれませんね？」と問われた。マンチェスター・シティの元プレーメーカーは、この見解をためらうことなく認めた。「同感だ。彼らはイングランド王者だし、前回のチャンピオンズリーグ決勝でもPK戦の末に敗れた。だから、どれほど強いかは分かっている」と認めた。
ナポリのマッシミリアーノ・アレグリ監督も、MFの見解に同調し、アウェーチームの圧倒的なクオリティーを強調した。「欧州でも屈指の強豪の一つを相手に、良い試合ができた」とイタリア人指揮官は語った。「前半は非常に拮抗していたが、後半に入って相手はテンポを上げた。今夜は並外れた相手に対して、良いパフォーマンスができたと思う」
進歩の兆しがありながらも、ナポリの不振は続く
ナポリにとって、この僅差での敗戦は厳しい不振に追い打ちをかける結果となった。セリエAの同クラブはこれで公式戦3連敗。今回の欧州での黒星は、国内でのコモ戦、インテル戦での失望の残る敗戦に続くものとなった。しかし、デ・ブライネは、強豪相手に見せた守備面での粘りが改善への土台になると考えている。
「実際、僕たちはいい仕事ができたと思う。プレーしようとした時にはチャンスを作れた場面もあった。もちろん、時には低い位置で守らなければならなかったし、後半は相手に少しやらせすぎた。引きすぎていた」とデ・ブライネは付け加えた。「でも、その後はまたいい場面もあった。最初の数試合で見たものと比べれば、僕にとっては改善だ。僕たちはより良いプレーをし始めているし、それはいいことだ」
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対照的な課題が待ち受ける
アーセナルは今週末、プレミアリーグに戻り、スタジアム・オブ・ライトでサンダーランドと対戦する。開幕からの完璧なスタートを維持したいところだ。アルテタ監督のチームは、欧州で見せた支配的な戦いぶりを再現し、国内での立場をさらに固める有力候補とみられている。
一方、ナポリは深刻な不振に何としても歯止めをかける必要がある。アッレグリ監督率いるチームは日曜日にボローニャをホームに迎えるが、士気を高め、ホームサポーターの前で苦しい3連敗を止めるには、勝利以外では不十分だ。
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