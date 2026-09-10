ナポリにとって、この僅差での敗戦は厳しい不振に追い打ちをかける結果となった。セリエAの同クラブはこれで公式戦3連敗。今回の欧州での黒星は、国内でのコモ戦、インテル戦での失望の残る敗戦に続くものとなった。しかし、デ・ブライネは、強豪相手に見せた守備面での粘りが改善への土台になると考えている。

「実際、僕たちはいい仕事ができたと思う。プレーしようとした時にはチャンスを作れた場面もあった。もちろん、時には低い位置で守らなければならなかったし、後半は相手に少しやらせすぎた。引きすぎていた」とデ・ブライネは付け加えた。「でも、その後はまたいい場面もあった。最初の数試合で見たものと比べれば、僕にとっては改善だ。僕たちはより良いプレーをし始めているし、それはいいことだ」



