Getty
翻訳者：
マンチェスター・シティのニコ・オライリーが「今後10年間」イングランド代表の定位置を確保すると見込まれている。これはマンチェスター・ユナイテッドのDFルーク・ショーに何を意味するのか？
彗星のごとく台頭：オライリーがクラブと代表でスターになった経緯
左サイドバックとして1999年にサンダーランドで代表3試合に出場したグレイは、ショーがトゥヘル体制でも有用だと考える。だが、負傷が多いオールド・トラッフォードでの状況を見ると、コンディションには懸念がある。
ルイス・ホールやマイルズ・ルイス＝スケリーなど若手も台頭しており、ショーは代表でベンチを温める機会が増えるかもしれない。
昨年8月にシティで公式戦デビューしたばかりのオライリーは、すでにその競争の先頭に立つ。今季50試合以上に出場し、2026年カラバオ・カップ決勝では2得点を挙げて初タイトル獲得に貢献した。
ペップ・グアルディオラ監督の下、自由に動き回るシステムで才能を開花させたシティのアカデミー出身の彼は、北米で開催される大会でイングランド代表の中心として世界の頂点を狙う。
- Getty
マンチェスター・シティの若手スター、オライリーがイングランド代表で存在感を示す理由とは？
左SBのライバルよりオライリーがオールラウンダーとして優れるか問われたグレイは、betFIRSTと提携するGOALの独占インタビューでこう語った。「今の私なら100％彼を選ぶ」。
マンチェスター・シティのスタメンに定着してからのビッグマッチ、ヨーロッパでの夜、そこで成し遂げたことを考えれば、彼を選ぶのは当然だ。
イングランド代表でも彼は誰をも失望させない。左SBでも、他のポジションでも、彼は『ミスター・リライアブル』だ。
ルーク・ショーの全盛期は終わったのか？以前は左SBの競争が激しかったが、オライリーは年齢的にも今後10年ほどポジションを確立できるだろう。彼は本当に優れた才能だ。」
マンチェスター・ユナイテッドのショーは、イングランド代表でまだ役割があるか？
グレイは、長年マンチェスター・ユナイテッドでプレーするDFルーク・ショーについて語った。ショーは、イングランド代表の座を勝ち取るため、両サイドバックをこなせるティノ・リブラメントやジェド・スペンスと競争している。「私個人としては、ショーを招集すべきだ。理由は、彼の経験とノウハウ、そして過去の大会経験だ。
ただし、トーマス・トゥヘル監督の懸念は、大会期間中に選手たちが怪我をせずにプレーし続けられるかだ。ルーク・ショーもその例外ではない。
一方、ニコ・オライリーなら心配は少ない。彼は怪我少なく、若いため疲労も蓄積しにくい。全員が万全でも、今季左SBでプレーした選手の中で私はオライリーを最優先する」
- Getty Images
イングランドの2026年ワールドカップ代表メンバーはいつ発表されるのでしょうか？
イングランドサッカー協会（FA）は、トゥヘル監督が5月22日にワールドカップ代表メンバーを発表すると発表した。この日時は2025-26シーズンプレミアリーグ最終戦の2日前であり、選手たちは負傷のリスクを負う。
最大55名の暫定リストは5月11日までに提出する。各代表監督は5月30日までに最終メンバーを確定し、イングランド代表は6月17日のクロアチア戦前に調整できる。