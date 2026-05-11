左サイドバックとして1999年にサンダーランドで代表3試合に出場したグレイは、ショーがトゥヘル体制でも有用だと考える。だが、負傷が多いオールド・トラッフォードでの状況を見ると、コンディションには懸念がある。

ルイス・ホールやマイルズ・ルイス＝スケリーなど若手も台頭しており、ショーは代表でベンチを温める機会が増えるかもしれない。

昨年8月にシティで公式戦デビューしたばかりのオライリーは、すでにその競争の先頭に立つ。今季50試合以上に出場し、2026年カラバオ・カップ決勝では2得点を挙げて初タイトル獲得に貢献した。

ペップ・グアルディオラ監督の下、自由に動き回るシステムで才能を開花させたシティのアカデミー出身の彼は、北米で開催される大会でイングランド代表の中心として世界の頂点を狙う。