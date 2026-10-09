その点、そして科され得る制裁について問われると、Gambling.comの提供で取材に応じた元マンチェスター・シティDFのミルズは、おすすめのオンラインカジノのガイドを手がける同サイトを通じて、GOALにこう語った。「ここで問題になるのはそこだ。あの時点［2018年］以降は、財政的に問題なかったと考えることになる。しかし、それは最初にもっと大きな土台があったからこそ可能になっただけだ。

「2018年、2019年以降にどう恩恵を受けたのか、それ以前とどう線引きするのか。なぜなら、その土台がなければ、こうした選手たちを引きつけることはできなかったはずだ。スタジアムにこれだけのことをするのも無理だったはずだし、X、Y、Zもできなかったはずだ。話はさらに複雑になる。

「この件に完璧な解決策はない。どこかで線を引いて、『よし、ここまではこれらのルールが破られていた。だから、科される制裁はこれだ。なぜなら、遡って対処しても意味がないからだ』と言うしかないと思う。

「タイトルを剥奪しても、関係ない。選手からメダルやトロフィーを取り上げても、関係ない。彼らはすでにその瞬間を経験し、その日々を味わい、そのボーナスも受け取っている。その恩恵は何年にもわたってすでに得てきた。

「私のカーリングカップのメダル［2004年にミドルズブラで獲得］を取り上げたいなら、取りに来ればいい。それでも私はカーリングカップ優勝者だ。私のメダルを買い取ることはできるかもしれない。でも優勝したのはあなたではなく、私だ。だから選手としては、そうしたタイトルを剥奪したいと言われても、ある意味ではどうでもいい。何も変わらない。

「もしこれが今季や昨季のことなら少し話は違うが、見ているのはほぼ10年前のことだ。実際のところ、関係ない。今になって『1966年、あのボールはラインを割っていなかった。だからイングランドはワールドカップで優勝していない』と言うようなものだ。残念ながら、今も存命なのはサー・ジェフ・ハーストだけだと思う。50数年もたてば、ある意味でどうでもよくなる。

「だから、遡及的な処罰は極めて難しい。問題は、今後に向けてクラブにどう制裁を科し、どう処分するかだ。そして繰り返しになるが、それは信じられないほど複雑になる」