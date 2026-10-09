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マンチェスター・シティのタイトル剥奪とメダル没収が「無意味」な理由。ダニー・ミルズが115件のFFP疑惑を巡る騒動で「意味がない」処分を語る
マンチェスター・シティに科される可能性のある制裁が憶測を呼んでいる
エティハド・スタジアムを本拠地とするクラブは、2010年から2018年にかけて「見せかけ」の事業運営を行ったとして告発されている。彼らに科された告発のうち1件を除くすべてが独立委員会によって支持されており、最終裁定は2027年1月下旬までに下される予定だ。
さまざまな制裁が取り沙汰されており、一部ではマンチェスター・シティがイングランドサッカーのトップリーグから除外される可能性もあるとみられている。方法としては、投票による追放、あるいは大幅な勝ち点剥奪が挙げられている。
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2010年以降にマンチェスター・シティが獲得したタイトル
移籍禁止処分や巨額の罰金も取り沙汰されており、国内で支配的な時代に獲得したすべてのタイトルを記録から抹消すべきだと考える者もいる。シティがタイトル獲得への歩みを始めたのは、2011年にFAカップを制した時だった。
それ以降、同クラブはプレミアリーグ8回、チャンピオンズリーグ、さらにFAカップ3回、リーグカップ7回、UEFAスーパーカップ、FIFAクラブワールドカップを制している。その成功の多くは、2022-23シーズンの歴史的なトレブルを含め、カタルーニャ出身の指揮官ペップ・グアルディオラの下でもたらされた。
シティは長期にわたるスポーツ界のメロドラマを通じて一貫して潔白を主張しており、現在も汚名返上に強い決意を示している。しかし、直近8年間の出来事については何の調査も行われていない中で、さらなる騒動が起こる可能性はあるのだろうか。
肩書を外すことが無意味な作業である理由
その点、そして科され得る制裁について問われると、Gambling.comの提供で取材に応じた元マンチェスター・シティDFのミルズは、おすすめのオンラインカジノのガイドを手がける同サイトを通じて、GOALにこう語った。「ここで問題になるのはそこだ。あの時点［2018年］以降は、財政的に問題なかったと考えることになる。しかし、それは最初にもっと大きな土台があったからこそ可能になっただけだ。
「2018年、2019年以降にどう恩恵を受けたのか、それ以前とどう線引きするのか。なぜなら、その土台がなければ、こうした選手たちを引きつけることはできなかったはずだ。スタジアムにこれだけのことをするのも無理だったはずだし、X、Y、Zもできなかったはずだ。話はさらに複雑になる。
「この件に完璧な解決策はない。どこかで線を引いて、『よし、ここまではこれらのルールが破られていた。だから、科される制裁はこれだ。なぜなら、遡って対処しても意味がないからだ』と言うしかないと思う。
「タイトルを剥奪しても、関係ない。選手からメダルやトロフィーを取り上げても、関係ない。彼らはすでにその瞬間を経験し、その日々を味わい、そのボーナスも受け取っている。その恩恵は何年にもわたってすでに得てきた。
「私のカーリングカップのメダル［2004年にミドルズブラで獲得］を取り上げたいなら、取りに来ればいい。それでも私はカーリングカップ優勝者だ。私のメダルを買い取ることはできるかもしれない。でも優勝したのはあなたではなく、私だ。だから選手としては、そうしたタイトルを剥奪したいと言われても、ある意味ではどうでもいい。何も変わらない。
「もしこれが今季や昨季のことなら少し話は違うが、見ているのはほぼ10年前のことだ。実際のところ、関係ない。今になって『1966年、あのボールはラインを割っていなかった。だからイングランドはワールドカップで優勝していない』と言うようなものだ。残念ながら、今も存命なのはサー・ジェフ・ハーストだけだと思う。50数年もたてば、ある意味でどうでもよくなる。
「だから、遡及的な処罰は極めて難しい。問題は、今後に向けてクラブにどう制裁を科し、どう処分するかだ。そして繰り返しになるが、それは信じられないほど複雑になる」
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控訴が申し立てられ、事件の最終判断は延期された
シティはここまで自分たちに科された告発内容に異議を唱えており、いまだ自らの運命を知らされていない。長期化している法的手続きは今後もしばらく続く見通しで、重大な制裁を科すべきではないとする主張も提示されている。
ひとまず、エンツォ・マレスカ監督とその一団は、貴重な勝ち点の獲得と国内外でのさらなるタイトル争いに集中している。チェルシーは日曜日、長年のライバルであるリヴァプールへの敵地遠征で戦列に復帰する予定だ。
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