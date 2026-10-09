Getty Images Sport
翻訳者：
マンチェスター・シティのタイトルは「決して」汚されていない！ エンツォ・マレスカが批判者に反論、大胆な控訴予測も語る
プレミアリーグで有罪評決も、マンチェスター・シティ指揮官は断固たる姿勢崩さず
プレミアリーグは代表ウィーク中に法的な爆弾を投下し、マンチェスター・シティが財務上の不正行為および独立調査の妨害を巡る115件の訴因のうち114件で有罪だと認定した。エティハド首脳陣は無実を主張し続けており、彼らが「反論の余地がない」と表現する証拠を根拠に控訴を開始したが、失敗に終わればトップリーグからの追放につながる可能性がある。
木曜日にクラブメディアのインタビューで沈黙を破ったエンツォ・マレスカ監督は、チーム内の不安に関する報道を一蹴し、士気は依然として高いと強調した。金曜日に全国メディアの前に立ったイタリア人指揮官は冷静さを保ち、ピッチ外の議論を避ける姿勢を選びつつ、首脳陣への信頼を改めて示した。
- Getty Images Sport
反発する監督が上訴と首脳陣を支持
サッカー以外の話題が大半を占めた記者会見で報道陣に対応したマレスカは、進行中の手続きに関する自身の立場を明確にした。「なぜ皆さんの大半がここにいるのかは理解しているが、私が言えるのは、すでに話したことだけだ」と説明した。「現在は手続きが進行中であり、この時点では私はクラブを全面的に信頼している。それについて言えるのはそれだけだ」
ハルドゥーン・アル・ムバラク会長と話し合いを持ったのかと問われると、指揮官はクラブ内で協議があったことを認める一方、この件では最終的に勝利するとの見通しを示した。「クラブとは、もちろん話をした。私たちは皆、信頼している」とマレスカは語った。「そのことについて話すべき適切なタイミングは、その上訴に勝った時だ」
また、このイタリア人指揮官はプレミアリーグの書面による認定内容を個人的には読んでいないことも認め、ピッチ上のことに集中したい考えを示した。「おそらく読むべきなのだろう」と認めた。「多くのことについて、私は多くを理解していない。自分がコントロールできること、つまりフットボールの部分に集中している」
法廷闘争でも3冠の栄光は色あせない
マレスカは、シティが3冠を達成した歴史的な2022-23シーズンに、かつてペップ・グアルディオラのアシスタントを務めていた。そして、その功績にはアスタリスクが付くとの見方を否定した。そうしたタイトルが汚されたものに感じるかと直球で問われると、彼はきっぱりとこう答えた。「まったくそうではない。私が前回ここにいたのは3冠のシーズンだ。選手たち、クラブ、当時の監督が払った努力を私は知っているし、その目標を達成するためにクラブがどれほどの努力を注いだかも正確に分かっている。そのことに何の疑いもない」
また、エティハドの首脳陣への全面的な忠誠を改めて示し、指揮官は自身の役割に誇りを口にした。「私はクラブを信頼している。なぜなら、人を信頼しているからだ。これが私がここに来た理由だ。世界中のどのクラブよりも、ここにいたいと思っている。ここにいられてとても幸せだし、とても誇りに思っていると、私は何度も言ってきた。今この瞬間も、将来も、いつだって、私は完全にクラブを信頼している。ありがとう」
- Getty Images Sport
リヴァプール戦を前に、フットボールが主役となる
リヴァプールとの重要な一戦が目前に迫る中、シティはピッチ上で集中を保とうとしながら、不穏な状況にも対処しなければならない。控訴手続きが舞台裏で進む中、マレスカの最大の任務は、外部の雑音からチームを守ることになる。
控訴の最終的な結果はクラブの長期的な将来を左右することになるが、差し迫った課題は、エティハドに厳しい制裁の脅威が垂れ込める中でも試合への準備を進めることにある。
GOALをGoogleでフォロー
この物語を楽しんでいただけましたか？
GOAL.comをGoogleの優先情報源に追加して、より多くのレポートをご覧ください。