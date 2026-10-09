サッカー以外の話題が大半を占めた記者会見で報道陣に対応したマレスカは、進行中の手続きに関する自身の立場を明確にした。「なぜ皆さんの大半がここにいるのかは理解しているが、私が言えるのは、すでに話したことだけだ」と説明した。「現在は手続きが進行中であり、この時点では私はクラブを全面的に信頼している。それについて言えるのはそれだけだ」

ハルドゥーン・アル・ムバラク会長と話し合いを持ったのかと問われると、指揮官はクラブ内で協議があったことを認める一方、この件では最終的に勝利するとの見通しを示した。「クラブとは、もちろん話をした。私たちは皆、信頼している」とマレスカは語った。「そのことについて話すべき適切なタイミングは、その上訴に勝った時だ」

また、このイタリア人指揮官はプレミアリーグの書面による認定内容を個人的には読んでいないことも認め、ピッチ上のことに集中したい考えを示した。「おそらく読むべきなのだろう」と認めた。「多くのことについて、私は多くを理解していない。自分がコントロールできること、つまりフットボールの部分に集中している」