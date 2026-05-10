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Donny Afroni

翻訳者：

マンチェスター・シティのストライカー、アーリング・ハーランドは、プレミアリーグとFAカップ制覇を目標に、毎日タイトル獲得のことを考えている。

アーリング・ハーランド
マンチェスター・シティ
プレミアリーグ
ブレントフォード

アーリング・ハーランドは、タイトル獲得への執着が自身の絶え間ない関心事であることを認め、アーセナルをはじめとするマンチェスター・シティのライバル各チームに対し、厳しい警告を発した。ブレントフォードを圧倒して勝利を収めた後、このノルウェー人FWは、エティハド・スタジアムにおける勝利への文化が、依然としてかつてないほど強烈であることを明らかにした。

  • タイトルへの執着がシティの背番号9を駆り立てる

    マンチェスター・シティはブレントフォードに3-0で勝利し、首位アーセナルとの勝ち点差を2に縮めた。ハランドはゴールとアシストを記録し、優勝争いの佳境でもチームが集中力を保っていると強調した。

    優勝争いの重圧と自身のモチベーションを問われると、彼は「マンチェスター・シティでプレーする以上、毎日タイトルを勝ち取ることを考えている」と、グアルディオラ監督の下で求められる基準を明確に語った。

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    ドクとハーランドがブレントフォードの壁を突破

    ビーズ戦の勝利は確実ではなかった。シティは粘り強い守備に苦しみ、辛抱強く試合を進めた。60分、ジェレミー・ドクが先制。ハーランドが至近距離から冷静にフリックし2点目。さらにオマル・マルムシュが3点目を奪った。

    試合後、ハーランドは「3-0で勝てて気分がいい。今日は最後のシュートが決まらなかった。多くのチャンスを作り、クロスからも何度も狙ったが決めきれなかった。ブレントフォードはよく守っていた。彼らは良いチームだ。プレミアリーグに簡単な試合などない。だから我々は満足している」と語った。

  • ゴールデンブーツ賞のリードがさらに広がる

    ハーランドはチームを最優先すると強調するが、個人成績は依然として驚異的だ。ブレントフォード戦で決めたゴールでプレミアリーグ通算26ゴールに達し、ゴールデンブーツ賞争いのリードを広げた。一部には「自身の高すぎる基準からすれば控えめなシーズン」との声もあるが、このノルウェー人ストライカーはまたしても個人タイトル獲得へ勢いを見せている。

    得点について問われた彼は「まあまあ。今シーズンは波があった」と認めた。「自分の役割を果たしたし、26ゴールは昨年より多い。だから、悪くない」

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    クリスタル・パレス戦、勝利を目指せ

    この勝利でシティは首位のアーセナルを2ポイント差に迫った。それでもハーランドは順位表やアーセナルの日程を見ない。元ドルトムントの彼は「目の前の試合だけに集中する」と語る。それが三冠を目指すチームの肉体的・精神的な負担を乗り切る方法だ。

    「他の試合は考えない。1試合戦っただけで疲れる。2日間は次の試合のことだけ考え、勝つことに集中する。回復してまた同じことを繰り返す」とハーランドは話した。次は水曜日のクリスタル・パレス戦。タイトルへは安定したパフォーマンスが続くことが不可欠だ。

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