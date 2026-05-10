マンチェスター・シティはブレントフォードに3-0で勝利し、首位アーセナルとの勝ち点差を2に縮めた。ハランドはゴールとアシストを記録し、優勝争いの佳境でもチームが集中力を保っていると強調した。

優勝争いの重圧と自身のモチベーションを問われると、彼は「マンチェスター・シティでプレーする以上、毎日タイトルを勝ち取ることを考えている」と、グアルディオラ監督の下で求められる基準を明確に語った。