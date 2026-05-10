Getty Images
翻訳者：
マンチェスター・シティのストライカー、アーリング・ハーランドは、プレミアリーグとFAカップ制覇を目標に、毎日タイトル獲得のことを考えている。
タイトルへの執着がシティの背番号9を駆り立てる
マンチェスター・シティはブレントフォードに3-0で勝利し、首位アーセナルとの勝ち点差を2に縮めた。ハランドはゴールとアシストを記録し、優勝争いの佳境でもチームが集中力を保っていると強調した。
優勝争いの重圧と自身のモチベーションを問われると、彼は「マンチェスター・シティでプレーする以上、毎日タイトルを勝ち取ることを考えている」と、グアルディオラ監督の下で求められる基準を明確に語った。
- Getty Images
ドクとハーランドがブレントフォードの壁を突破
ビーズ戦の勝利は確実ではなかった。シティは粘り強い守備に苦しみ、辛抱強く試合を進めた。60分、ジェレミー・ドクが先制。ハーランドが至近距離から冷静にフリックし2点目。さらにオマル・マルムシュが3点目を奪った。
試合後、ハーランドは「3-0で勝てて気分がいい。今日は最後のシュートが決まらなかった。多くのチャンスを作り、クロスからも何度も狙ったが決めきれなかった。ブレントフォードはよく守っていた。彼らは良いチームだ。プレミアリーグに簡単な試合などない。だから我々は満足している」と語った。
ゴールデンブーツ賞のリードがさらに広がる
ハーランドはチームを最優先すると強調するが、個人成績は依然として驚異的だ。ブレントフォード戦で決めたゴールでプレミアリーグ通算26ゴールに達し、ゴールデンブーツ賞争いのリードを広げた。一部には「自身の高すぎる基準からすれば控えめなシーズン」との声もあるが、このノルウェー人ストライカーはまたしても個人タイトル獲得へ勢いを見せている。
得点について問われた彼は「まあまあ。今シーズンは波があった」と認めた。「自分の役割を果たしたし、26ゴールは昨年より多い。だから、悪くない」
- AFP
クリスタル・パレス戦、勝利を目指せ
この勝利でシティは首位のアーセナルを2ポイント差に迫った。それでもハーランドは順位表やアーセナルの日程を見ない。元ドルトムントの彼は「目の前の試合だけに集中する」と語る。それが三冠を目指すチームの肉体的・精神的な負担を乗り切る方法だ。
「他の試合は考えない。1試合戦っただけで疲れる。2日間は次の試合のことだけ考え、勝つことに集中する。回復してまた同じことを繰り返す」とハーランドは話した。次は水曜日のクリスタル・パレス戦。タイトルへは安定したパフォーマンスが続くことが不可欠だ。