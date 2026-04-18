アーセナルは直近5試合で1勝のみと調子を落とし、メンタリティが問われている。一方シティは自信とビジョンを持って終盤を迎える。ハーランドは「緊張しても冷静さを保つことが最も大切だ」と語る。

「僕にとって、精神面や良い精神状態を保つことは本当に重要だ」と彼は付け加えた。「今、大きな一戦が控えている。頭の中は冷静に保ち、考えすぎないことだ。それが最悪の事態を招くからな」

「しっかりトレーニングし、チームと共に戦術を準備し、心を自由に保つことだ。 考えすぎず、前向きに。精神的にも肉体的にも準備万端整えよう。今は毎週が決勝戦だ。チェルシー戦は序盤に少し乱れたが、終盤は力強く締めくくった。チームは好調で、さらに勝ちたいという欲がある」