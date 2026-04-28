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マンチェスター・シティのストライカー、アーリング・ハーランドが将来について語り、レアル・マドリードとバルセロナに明確なメッセージを送った。
ハーランド、ラ・リーガ移籍説を否定
ハーランドはマンチェスター・シティからの移籍憶測を否定した。25歳のストライカーは、スペインメディアにレアル・マドリードやバルセロナへの移籍が報じられてきた。
しかしハーランドは2025年1月、エティハド・スタジアムで10年契約を結んで長期的にマンチェスターに留まる意向を示した。クラブの将来性に期待を寄せ、スペインのビッグクラブの期待を打ち砕いた。
- AFP
「すごく嬉しい」
ESPNの取材にハーランドは、他クラブで新挑戦を求めるつもりはないと明かした。エティハドで進行中のプロジェクトが、個人・選手として成長する上で最適だと強調した。
「とても幸せで、将来が楽しみだ。クラブとしても選手としても、今はワクワクする時期。シティでプレーを続ける日が待ち遠しい」と語った。
プレミアリーグのライバルたちへの警告
ハーランドは、シティの過渡期が間もなく終わり、チームがさらに強くなるとプレミアリーグのライバルたちに警告した。 過去18か月間、ペップ・グアルディオラ監督はジャンルイジ・ドンナルンマ、マルク・ゲヒ、ライアン・シェルキら新戦力を次々とチームに組み込んできた。ハーランドは、彼らがイングランドサッカーの過酷な環境とグアルディオラの要求の高いシステムに完全に適応すれば、シティはさらに手強いチームになると確信している。
「ここ数年、特にこの1年は大きな変化があった」とハーランドは付け加えた。 「長年在籍する選手も多いので、新加入選手が馴染むには時間がかかります。新しいリーグや国に適応するのは誰にとっても簡単ではありません。今はとても楽しみな時期であり、その一員になれることを楽しみにしています」
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史上初の国内3冠を目指して
シーズン序盤は戦術面でアーセナルに遅れを取るとの内部指摘もあったが、クラブは国内3冠へ依然として順調だ。終盤に向け、ハーランドが中心の攻撃陣はさらに洗練されている。
プレミアリーグでは3ポイント差の2位だが、試合数は1試合少ない。来週エバートンに勝てば首位奪還だ。さらに5月中旬にはチェルシーとのFAカップ決勝も待つ。