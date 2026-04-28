マンチェスター・シティのストライカー、アーリング・ハーランドが将来について語り、レアル・マドリードとバルセロナに明確なメッセージを送った。

ハーランドは、シティの過渡期が間もなく終わり、チームがさらに強くなるとプレミアリーグのライバルたちに警告した。 過去18か月間、ペップ・グアルディオラ監督はジャンルイジ・ドンナルンマ、マルク・ゲヒ、ライアン・シェルキら新戦力を次々とチームに組み込んできた。ハーランドは、彼らがイングランドサッカーの過酷な環境とグアルディオラの要求の高いシステムに完全に適応すれば、シティはさらに手強いチームになると確信している。

「ここ数年、特にこの1年は大きな変化があった」とハーランドは付け加えた。 「長年在籍する選手も多いので、新加入選手が馴染むには時間がかかります。新しいリーグや国に適応するのは誰にとっても簡単ではありません。今はとても楽しみな時期であり、その一員になれることを楽しみにしています」