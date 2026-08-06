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マンチェスター・シティのスター、ロドリのレアル・マドリーへの6400万ポンド移籍が契約条件をめぐって凍結
レアル・マドリーのロドリ獲得交渉が停滞か
『Fichajes』によると、レアル・マドリーによるロドリ獲得の動きは、条件面で合意に至らなかったことで停止した。30歳の同選手はスペインのクラブへの加入に前向きだったが、交渉は現在凍結されている。この動きは、ロドリがワールドカップで大会最優秀選手に選ばれた後に活発化した。
しかし、レアル・マドリーの最初の契約提示は、選手の期待を大きく下回るものだった。この行き詰まりにより、今夏最大級の移籍案件の一つは深刻な不透明感に包まれており、移籍市場が閉まる前に状況を解決するための時間も残り少なくなっている。
- Getty
契約交渉には依然として大きな隔たりがある
同じ報道によれば、ロドリはイングランドでのサイクルが終わったと感じ、スペイン復帰に向けて4年契約を求めていたという。しかし、ここ数時間の緊迫した協議により、このMFはマドリーが提示した金銭条件に満足していない。
個人条件に加え、両クラブはそれぞれの評価額でもなお大きな隔たりがある。シティはこのMFに対して6500万ユーロから7500万ユーロを求めている一方、マドリーは6000万ユーロに近い金額での契約成立を望んでいた。レアル・マドリーにとって当面の課題は、交渉が緊迫したものとなった後、この選手を再び交渉のテーブルに戻すよう説得することだ。
モウリーニョ、ロドリを重要ターゲットに指名
レアル・マドリーの新指揮官ジョゼ・モウリーニョは、チームのビルドアップを組み立てられるセントラルMFを具体的に求めていた。モウリーニョは、ロドリがアンカーの1枚でも、中盤の2枚の一角でもプレーできる理想的な人材だと見ていた。ロドリは現在も2027年6月30日までエティハド・スタジアムでの契約を残している。この夏は、スペイン人MFが契約最終年に入る前に、マンチェスター・シティが高額な移籍金を得られる最後の機会の一つとなる。
ただ、マンチェスター・シティに今すぐ売却しなければならない財政的圧力はない。クラブは、本人が正式に移籍を求め、かつ納得できるオファーが届かない限り、このMFを引き留める考えだ。
- AFP
レアル・マドリー次第だ
次のステップは、この取引を成立に近づけるためにレアル・マドリーが動く意思を示すかどうかに完全にかかっている。スペインの強豪は、スペイン代表を納得させるため、改善した給与パッケージを提示して再び動くかどうかを決断しなければならない。レアル・マドリーはまた、8月末の期限までに移籍金オファーをマンチェスター・シティの評価額により近づける必要がある。スペインのクラブが再度の働きかけを行わなければ、ロドリはマンチェスター・シティとともにイングランドに残るか、リーガで残されたわずかな代替案を検討することになる。
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