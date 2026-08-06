同じ報道によれば、ロドリはイングランドでのサイクルが終わったと感じ、スペイン復帰に向けて4年契約を求めていたという。しかし、ここ数時間の緊迫した協議により、このMFはマドリーが提示した金銭条件に満足していない。

個人条件に加え、両クラブはそれぞれの評価額でもなお大きな隔たりがある。シティはこのMFに対して6500万ユーロから7500万ユーロを求めている一方、マドリーは6000万ユーロに近い金額での契約成立を望んでいた。レアル・マドリーにとって当面の課題は、交渉が緊迫したものとなった後、この選手を再び交渉のテーブルに戻すよう説得することだ。