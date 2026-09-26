AFP
翻訳者：
マンチェスター・シティのスター、ラヤン・シェルキが、ジネディーヌ・ジダンの初陣でトルコに勝利した一戦後、「劣悪なピッチ」で見せたフランスの流動的なサッカーを称賛
ジダン時代は白星発進
ジネディーヌ・ジダン体制のフランス代表は、厳しい内容ながらも成果を伴うトルコ遠征で船出を切った。大きな重圧と激しい空気に包まれた一戦で、フランス代表は勝利を収め、ネーションズリーグ初戦を白星でスタートした。決勝点を挙げたのはキリアン・エムバペで、冷静に決め切ったものの、その後はフィジカル面の問題で無念の途中交代となり、ファンとスタッフの双方がコンディションを案じる状況となっている。主将の早い時間帯での離脱、そしてなお移行期にあるチームをうかがわせる場面もあったが、粘り強いトルコ相手に敵地で勝ち点3を持ち帰るという最大の目標は達成された。
試合終了後、シェルキは困難な状況をどう乗り越えたかについて満足感を示した。この若きMFは、パフォーマンスが完璧ではなかった一方で、チームが示したメンタリティは模範的だったと強調した。「率直に言って、とても満足している」と、シェルキはミックスゾーンで記者団に語った。「かなり難しい試合になると分かっていたし、トルコの力も分かっていた。ピッチも僕たちを助けてはくれなかった。本当に難しいピッチだった。でも率直に言って、自分たちが見せた試合内容にはとても満足している。デュエルでも自分たちは存在感を示したし、今日は出せるものをすべて出した」
- AFP
難しいピッチへの適応
ピッチコンディションを考えれば、フランス代表が敵陣深くで時折いつもの鋭さを欠いた理由も説明できるように見えた。それでもマンチェスター・シティのスターは、ジダンの新たな戦術的要求をチームがいかに素早く吸収したかに感銘を受けていた。準備期間が限られていたにもかかわらず、ワールドカップ優勝者の影響は、フランス代表が試合をコントロールしようとする姿勢にもすでにはっきり表れている。
シェルキは、環境面での外的な難しさがあったにもかかわらず、チームがどのように流動的なプレースタイルを実践できたのかについて詳しく説明した。短い合同練習期間の中で、新たなコーチングスタッフが示した戦術的枠組みに素早く適応する必要があったと指摘している。「トレーニングは3回だった」と、このMFは説明した。「でも、彼が僕たちに植え付けようとしている原則はすぐに感じられる。直接ボールを持つこと、ボールを動かし続けることだ。今日のピッチ状態にもかかわらず僕たちが示したクオリティーには……正直、自分たちでもかなり驚いた」
伝説的な指揮官への賛辞
現在のフランス代表選手の多くにとって、ジダンのような象徴的存在の下でプレーすることは大きな転機となる経験であり、シェルキも新指揮官への賛辞を惜しまなかった。勝利したこの試合で中盤の中央を担ったマンチェスター・シティの選手は、ジダンの監督初陣を何としても白星で飾りたいという思いがチーム内に強くあったことを明かした。かつてレアル・マドリーを率いて前例のない欧州での成功へ導いた指揮官への敬意は、フランスサッカーの新たな章を歩み始めたこのチームのロッカールームにおいて、大きな原動力となっているようだ。
シェルキは、タッチラインに立つこの伝説的な存在に選手たちが全面的に身を委ねていることを明確にした。シェルキはジダンとその指導法について、「本当に純粋な喜びだ。選手としても監督としても、彼のこれまでの歩みは分かっているし、この新しい冒険を勝利で始めたかった。この状況を考えれば、試合は本当に簡単ではなかったので、この勝利を手にできたのは本当に良かった。この勝利は彼のためのものだ。彼にとっても僕たちにとっても、すべてが新しい。僕たちはとても幸せだし、ピッチで最大限を尽くしている。それが最も重要なことだ」と語った。
- Getty Images Sport
エムバペの痛手にもかかわらず、前を見据える
この勝利は楽観視できる材料を数多くもたらした一方で、エムバペの負傷は依然としてフランス代表陣営に垂れ込める暗雲のままだ。しかし、選手層の厚さと、シェルキのような選手たちが示した戦術的柔軟性は、フランス代表が状況に適応する手段を備えていることを示している。トルコでの勝利は、ジダンが自身のプロジェクトを築いていくうえでの確かな土台となるものであり、理想的とは程遠い条件でもチームが結果をもぎ取れることを証明した。フランス代表がネーションズリーグでの戦いを続けるなか、今後はジダンが導入したプレーパターンの洗練に焦点が移っていく可能性が高い。
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