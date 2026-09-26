ジネディーヌ・ジダン体制のフランス代表は、厳しい内容ながらも成果を伴うトルコ遠征で船出を切った。大きな重圧と激しい空気に包まれた一戦で、フランス代表は勝利を収め、ネーションズリーグ初戦を白星でスタートした。決勝点を挙げたのはキリアン・エムバペで、冷静に決め切ったものの、その後はフィジカル面の問題で無念の途中交代となり、ファンとスタッフの双方がコンディションを案じる状況となっている。主将の早い時間帯での離脱、そしてなお移行期にあるチームをうかがわせる場面もあったが、粘り強いトルコ相手に敵地で勝ち点3を持ち帰るという最大の目標は達成された。

試合終了後、シェルキは困難な状況をどう乗り越えたかについて満足感を示した。この若きMFは、パフォーマンスが完璧ではなかった一方で、チームが示したメンタリティは模範的だったと強調した。「率直に言って、とても満足している」と、シェルキはミックスゾーンで記者団に語った。「かなり難しい試合になると分かっていたし、トルコの力も分かっていた。ピッチも僕たちを助けてはくれなかった。本当に難しいピッチだった。でも率直に言って、自分たちが見せた試合内容にはとても満足している。デュエルでも自分たちは存在感を示したし、今日は出せるものをすべて出した」