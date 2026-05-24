年明けの不調で彼の重要性が浮き彫りになり、その低迷が優勝逃しの要因となった。 この7試合でシティは2勝のみ。ハーランドもブライトン戦のPK1得点だけだった。終盤は調子を戻し、リヴァプール戦やアーセナル戦で決勝点を奪った。それでもエヴァートンとボーンマスで勝ち点を落とし、アーセナルが22年ぶりの優勝。マンチェスターのクラブは王座にあと一歩届かなかった。