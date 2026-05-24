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マンチェスター・シティのスター、アーリング・ハーランドが3度目のゴールデンブーツ賞を獲得。プレミアリーグではハリー・ケイン、アラン・シアラーと並んだ。
ハーランドはアストン・ヴィラ戦を欠場したが、ゴールデンブーツを獲得した。
日曜日のアストン・ヴィラ戦（1-2敗北）でハランドはメンバー外だった。この試合はグアルディオラ監督の10年間を祝う最終戦で、シティは祝賀ムードに包まれた。出場なしでもハランドは22得点をマークし、ゴールデンブーツ賞を獲得。ブレントフォードのイゴール・チアゴ（22ゴールでW杯ブラジル代表招集）を上回った。 これによりハーランドは、同賞4度のモハメド・サラー、ティエリ・アンリに次ぐ3人目の受賞者となった。今季トップリーグで2959分出場し、公式戦52試合で38得点をマークした。
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驚異的な好調は、過去の記録をさらに上回る。
ハーランドは2022-23シーズン、大会記録となる36得点をマークしてデビュー。2023-24シーズンも27得点を挙げ、2年連続で得点王に輝いた。 シティでの通算198試合で162得点を挙げ、プレミアリーグ2連覇に貢献している。
シティにとって痛恨の敗戦
年明けの不調で彼の重要性が浮き彫りになり、その低迷が優勝逃しの要因となった。 この7試合でシティは2勝のみ。ハーランドもブライトン戦のPK1得点だけだった。終盤は調子を戻し、リヴァプール戦やアーセナル戦で決勝点を奪った。それでもエヴァートンとボーンマスで勝ち点を落とし、アーセナルが22年ぶりの優勝。マンチェスターのクラブは王座にあと一歩届かなかった。
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グアルディオラ退任後時代が始まる前のワールドカップに注目
この決定力のあるストライカーは、代表戦に集中し、ワールドカップでノルウェー代表を率いる。2034年に契約が切れるハーランドは、その後マンチェスターに戻り、グアルディオラ不在の新しい時代を牽引する。報道では、エティハド・スタジアムのベンチには、元チェルシー監督エンツォ・マレスカが就く見込みだ。