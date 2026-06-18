マンチェスター・シティのスター、アントワーヌ・セメニョがFIFA「今月の最優秀選手」に選ばれた。彼はイングランドのW杯グループL対戦相手であるガーナがパナマを辛勝するのを助けた。

ガーナは次戦イングランドと対戦し、セメニョはマンチェスター・シティやプレミアリーグで馴染みの選手たちと対峙する。彼は「友情は一時的に脇に置く」と語った。

「厳しい試合になる。だからこそ、この勝利と、次のラウンドへ進む自信が必要だった」と彼は語った。「チームには才能があり、証明すべきことがある。それが原動力だ。

「彼らは友人だが、今は集中するときだ。出発前に冗談を交わしたが、もう連絡は取らない。イングランド代表にメッセージを送るつもりはない。来たら返すかもしれないが、今は真剣に戦うだけだ」