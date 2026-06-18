Getty Images Sport
翻訳者：
マンチェスター・シティのスター、アントワーヌ・セメニョがFIFA「今月の最優秀選手」に選ばれた。彼はイングランドのW杯グループL対戦相手であるガーナがパナマを辛勝するのを助けた。
セメニョがガーナの劇的な決勝点をアシスト
ガーナはパナマ戦で試合終了間際にイレンキがロスタイム5分の劇的決勝点で勝利。ブラックスターズは終始苦戦したが、終盤にようやく突破口を開いた。
右サイドのセメニョが攻撃の起点となり、アブドゥル・ファタウのラストパスをイレンキーが押し込んだ。この勝利でガーナは勝ち点でイングランドと並びグループLの2位に浮上。一方、試合の大半を支配したパナマは好機を生かせず悔しい敗戦となった。
- Getty Images Sport
セメニョは、この結果の重要性を強調している。
マンチェスター・シティのフォワードは、この試合のMVPに選ばれた。セメニョは試合終了間際の決勝点に「言葉が見つからない」と語った。チームがフィジカルが強いパナマ代表に粘り強く立ち向かったことも称えた。
「90分プラス5分……この感情をどう表現していいか分からない」とFIFAに語った。「この試合の重要性を全員が理解していたし、次の試合への自信にもつながるので、みんな本当にほっとしたよ。
「パナマには大柄な選手もいたが、僕たちはフィジカルな戦いが好きだ。それが原動力となり、良いマッチアップだった。この勝利は嬉しいが、気を緩められない。まだ2試合、大きな挑戦が待っている。」
「彼らは私の友達だけど……」
ガーナは次戦イングランドと対戦し、セメニョはマンチェスター・シティやプレミアリーグで馴染みの選手たちと対峙する。彼は「友情は一時的に脇に置く」と語った。
「厳しい試合になる。だからこそ、この勝利と、次のラウンドへ進む自信が必要だった」と彼は語った。「チームには才能があり、証明すべきことがある。それが原動力だ。
「彼らは友人だが、今は集中するときだ。出発前に冗談を交わしたが、もう連絡は取らない。イングランド代表にメッセージを送るつもりはない。来たら返すかもしれないが、今は真剣に戦うだけだ」
- Getty Images Sport
イングランドとのテストマッチが控えている
ボストンで行われるガーナ対イングランド戦に注目が集まっている。ガーナがイングランドに勝てば、残り1試合でベスト32進出が決まる。パナマ戦の劇的勝利で勢いに乗るガーナだが、グループステージで最も難しい試合となる。