マンチェスター・シティのスター選手ロドリ、レアル・マドリード移籍に関する発言への批判を受けてコメント

29歳の同選手は先週、将来サンティアゴ・ベルナベウへの移籍の可能性を否定しない旨を公に示し、波紋を呼んだ。

ロドリは次のように語った。「アトレティコでプレーしたからといって、レアル・マドリードでプレーできないわけではない。その道を選んだ選手は他にもいる。直接ではないにせよ、最終的にはそうなった選手もいる。世界最高のクラブからのオファーを断ることはできない。もちろん、スペインに戻りたいと思っているよ。」