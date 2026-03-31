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マンチェスター・シティのスター選手ロドリ、レアル・マドリード移籍に関する発言への批判を受けてコメント
物議を醸した発言
29歳の同選手は先週、将来サンティアゴ・ベルナベウへの移籍の可能性を否定しない旨を公に示し、波紋を呼んだ。
ロドリは次のように語った。「アトレティコでプレーしたからといって、レアル・マドリードでプレーできないわけではない。その道を選んだ選手は他にもいる。直接ではないにせよ、最終的にはそうなった選手もいる。世界最高のクラブからのオファーを断ることはできない。もちろん、スペインに戻りたいと思っているよ。」
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事実を明らかにする
自身の発言が引き起こしたメディアの激しい批判に対し、ロドリは、長時間の対談が扇動的な見出しに要約されてしまったことへの不満を表明した。彼は、移籍に関する報道が、スペインサッカーに対する自身の敬意というニュアンスを覆い隠してしまったと指摘した。 『ムンド・デポルティーボ』紙の引用によると、彼は次のように語った。「もう慣れているよ。50分間のインタビューから好きな部分だけ切り取られるなんて……結局のところ、これ以上言うことはあまりない。僕は率直に話す人間だ。抜粋だけでなく、インタビューの全編を聴きたいなら、公開されているから聞いてくれ。」
欠かせない資産
ラ・リーガ復帰の可能性を巡る噂が絶えないものの、ロドリは依然としてペップ・グアルディオラ率いるマンチェスター・シティの不可欠な柱である。契約は2027年まで残っており、クラブは2019年にアトレティコから加入して以来、世界サッカー界で最も影響力のあるミッドフィールダーの一人となったこの貴重な戦力を、今すぐ売却しなければならないというプレッシャーにはさらされていない。
エティハド・スタジアムに移籍して以来、このスペイン人選手はシティで293試合に出場し、28ゴールと32アシストを記録している。彼のトロフィーコレクションも同様に圧巻で、プレミアリーグ優勝4回、FAカップ1回、カラバオ・カップ3回、チャンピオンズリーグ1回、UEFAスーパーカップ2回、FIFAクラブワールドカップ1回に加え、最近では個人としてバロンドールも獲得している。
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格差の解消
スペインへの復帰を長年の夢として認める一方で、ロドリは、アーセナルが現在9ポイント差をつけて首位を独走しているにもかかわらず、プレミアリーグでアーセナルを逆転することに集中しており、シティへの献身は揺るぎないものであると明言した。シティには重要な試合が1試合残されているため、ロドリは今シーズンの残り8試合を最大限に活かし、その差を縮めて、イングランドでの伝説的なキャリアにさらなるタイトルを加えることを目指している。