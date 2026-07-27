ストーンズは6月30日にシティとの契約が満了し、フリー移籍が可能になった。32歳のDFは10シーズンにわたってエティハドでプレーし、プレミアリーグ6回と2022-23シーズンのチャンピオンズリーグ制覇に貢献した。

年齢を重ねても代表で起用され、2026年W杯では準々決勝と準決勝を含む3試合に先発し、ベスト16のメキシコ戦でも途中出場した。この活躍により欧州での評価は依然高く、名門クラブは獲得を好機と捉えている。



