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Moataz Bellah El Hadedy

翻訳者：

マンチェスター・シティのジョン・ストーンズが、インテルとユヴェントスと移籍交渉中。セリエAへの新挑戦に門戸を開いた。

移籍情報
ジョン・ストーンズ
マンチェスター・シティ
インテル
ユヴェントス
セリエ A

今週、インテルとユヴェントスはジョン・ストーンズ選手の代理人と交渉を開始した。マンチェスター・シティのディフェンダーであるストーンズは、エティハドを去った後、32年間にわたる新章への模索が具体化しつつあり、セリエAでの再出発に前向きな姿勢を示している。

  • マンチェスター・シティの黄金時代の終焉

    ストーンズは6月30日にシティとの契約が満了し、フリー移籍が可能になった。32歳のDFは10シーズンにわたってエティハドでプレーし、プレミアリーグ6回と2022-23シーズンのチャンピオンズリーグ制覇に貢献した。

    年齢を重ねても代表で起用され、2026年W杯では準々決勝と準決勝を含む3試合に先発し、ベスト16のメキシコ戦でも途中出場した。この活躍により欧州での評価は依然高く、名門クラブは獲得を好機と捉えている。


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    イタリアの強豪クラブがストーンズ争奪戦をリードしている。

    インテルとユヴェントスは、このイングランド代表DFの代理人と正式交渉を開始した。ファブリツ・ロマーノ氏によると、選手はイタリア移籍に前向きで、新たな挑戦を求めているという。

    実績豊富な彼を獲得できるのは大きなチャンスであり、両クラブにとって最優先ターゲットだ。冷静さと戦術眼を備えたベテランDFの加入で守備陣が即座に強化されると見込んでいる。

  • プレミアリーグのクラブが依然として獲得を狙っている。

    イタリア移籍は一案に過ぎない。アーセナルもストーンズに興味を示している。負傷中のサリバの代役を探すアルテタ監督は、シティ時代3年間アシスタントを務め、ストーンズのプレースタイルを熟知している。

    チェルシーも状況を注視しているとされる。移籍金が不要なため、最終判断はストーンズがキャリアの次の舞台としてどこが最適だと考えるか次第だ。

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    引っ越しに付き物のフィットネス問題

    どのクラブが争奪戦に勝っても、一定のリスクは避けられない。 ストーンズは昨季プレミアリーグで太もも、ふくらはぎ、筋肉の故障により出場時間439分にとどまり、その前も547分だった。シティでの10年間、リーグ戦出場可能時間の59％を超えたシーズンは一度もない。この怪我歴はセリエAからの関心だけでなく、今後提示される契約条件にも影響を与えるだろう。