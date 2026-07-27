AFP
翻訳者：
マンチェスター・シティのジョン・ストーンズが、インテルとユヴェントスと移籍交渉中。セリエAへの新挑戦に門戸を開いた。
マンチェスター・シティの黄金時代の終焉
ストーンズは6月30日にシティとの契約が満了し、フリー移籍が可能になった。32歳のDFは10シーズンにわたってエティハドでプレーし、プレミアリーグ6回と2022-23シーズンのチャンピオンズリーグ制覇に貢献した。
年齢を重ねても代表で起用され、2026年W杯では準々決勝と準決勝を含む3試合に先発し、ベスト16のメキシコ戦でも途中出場した。この活躍により欧州での評価は依然高く、名門クラブは獲得を好機と捉えている。
- Getty Images Sport
イタリアの強豪クラブがストーンズ争奪戦をリードしている。
プレミアリーグのクラブが依然として獲得を狙っている。
イタリア移籍は一案に過ぎない。アーセナルもストーンズに興味を示している。負傷中のサリバの代役を探すアルテタ監督は、シティ時代3年間アシスタントを務め、ストーンズのプレースタイルを熟知している。
チェルシーも状況を注視しているとされる。移籍金が不要なため、最終判断はストーンズがキャリアの次の舞台としてどこが最適だと考えるか次第だ。
- Getty Images Sport
引っ越しに付き物のフィットネス問題
どのクラブが争奪戦に勝っても、一定のリスクは避けられない。 ストーンズは昨季プレミアリーグで太もも、ふくらはぎ、筋肉の故障により出場時間439分にとどまり、その前も547分だった。シティでの10年間、リーグ戦出場可能時間の59％を超えたシーズンは一度もない。この怪我歴はセリエAからの関心だけでなく、今後提示される契約条件にも影響を与えるだろう。
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