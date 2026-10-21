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マンチェスター・シティのオーナー陣に売却強制も？！ 監視機関の会長、財務上の違反を受けシェイク・マンスールを退ける「絶対的な権限」があると明言
財務上の違反行為で規制当局の監視が強まる
独立委員会は最近、マンチェスター・シティが9シーズンにわたりプレミアリーグの規定を回避していたと結論付けた。裁定によると、シティは人為的な商業取引を設定し、収益を水増しするとともに、コストを9億ポンド超削減した。
エティハドを本拠とする同クラブはまた、こうした財務上の取り決めに関するプレミアリーグの調査を妨害するため、組織的に行動していたことも認定された。シティは当初の裁定に対して正式に異議を申し立てているものの、前例のない制裁を受ける可能性に直面している。
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IFR委員長、オーナーに対する「絶対的な権限」を主張
ポッドキャスト番組『ザ・レスト・イズ・フットボール』に出演したIFRのデイビッド・コーガン会長は、規制機関の権限がどこまで及ぶかを明らかにした。マンチェスター・シティの異議申し立てが続く中、具体的な措置を判断するには時期尚早だと強調する一方、同機関にはシェイク・マンスールを退任させる権限があると認めた。
「オーナーが適格性や公正さを欠き、適切とは言えない形でクラブを運営していると判断すれば、そのオーナーにクラブから退くよう求める権限がある」とコーガン会長は説明した。オーナー陣が単に売却を拒むことはできるのかと問われると、「いや、いや、いや。我々にはそれを実行させる絶対的な権限がある」と断言した。
コーガン会長は、IFRがクラブの行為について独自調査を始める可能性にも言及した。「そうした疑問すべてに答えが出るまでは、判断を迫られても応じるつもりはない。その後、独自調査に乗り出して結論を出すかどうか、そしてどう対応するかを決めなければならない。それを先走って決めるのは、とてつもない間違いだ」
外交的緊張と前例のない処分
現在問われている違反容疑は、クラブの覇権時代の存続を脅かしている。想定される処分は巨額の罰金から1部リーグからの追放まで幅広い。報道によると、処分の一つとして「二重降格」の可能性がある。その場合、違反容疑の対象となっている行為によって得た優位性が失われ、クラブは少なくとも2年間チャンピオンシップにとどまることを余儀なくされ、組織を全面的に立て直さなければならなくなる。
ピッチ外では、この問題が英国とアラブ首長国連邦の間の重大な外交問題に発展する恐れもある。こうした政治的な微妙さを認識するコーガンは以前、IFRによる調査が行われた際に政府から何らかの干渉を受ければ辞任すると約束している。
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不服申し立ての裁定を不安な思いで待つ
マンチェスター・シティは、自らの潔白を示す「反論の余地のない証拠」があると主張し、認定結果を引き続き徹底的に争う構えだ。一方、プレミアリーグは、クラブの異議申し立て手続きが終わる前に懲戒処分を決定し、発表したいと考えているとされる。エティハド・スタジアムを本拠地とするクラブが、スポーツ面で最も重い処分を受けるのか。サッカー界はその行方を見守っている。
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