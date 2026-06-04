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マンチェスター・シティのオファーが拒否された。ノッティンガム・フォレストは巨額の移籍金を求め、エリオット・アンダーソン獲得の提案を退けた。
市の最初の動きに反発が生じる
マンチェスター・シティは中盤強化のため、アンダーソン獲得を検討している。23歳の彼は多才で、高いエネルギーを持ち、クラブの戦術にも適応できると評価されている。
クラブは彼の長期的な成長にも期待している。しかし『The Athletic』によると、ヴィトール・ペレイラ監督の下で不可欠な戦力であるアンダーソンを残留させたいフォレストは、シティの初オファーを拒否。売却の義務はなく、安価での放出も拒否する構えだ。
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森林の維持には多額の費用がかかる。
報道によると、フォレストはシティに、交渉に入るには巨額なオファーが必要だと伝えた。アンダーソンに多額投資し、長期計画の要と見る同クラブは、提示額を満たさない限り資金力のあるライバルにも応じない構えだ。これは、他クラブへも「移籍金は高額になる」とのメッセージとなっている。
アンダーソンがなぜこれほど注目されるのか
アンダーソンはニューカッスルから移籍して以来、急速に評価を高めている。フォレストではレギュラーとして、深い位置からの攻撃参加とボールを持たない時の激しいプレッシングで高い評価を得ている。2025-26シーズンにはプレミアリーグ38試合中37試合に先発出場した。
その成長はイングランド代表の2026年W杯メンバー入りを果たすほどで、マンチェスター・シティも彼を将来のミッドフィールドリーダーと位置づけている。
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シティにとって決断の時
シティは今後、条件を提示して再交渉するか、他のMF候補に切り替えるかを判断する。アンダーソンはクラブの求める条件に合致しているが、フォレストの移籍金はシティの意思を試す額だ。
フォレストはチーム安定と主力の残留を最優先する。アンダーソンは当面残留するものの、欧州ビッグクラブの関心もあり、市場の進行で状況は変わる可能性がある。