マンチェスター・シティのオファーが拒否された。ノッティンガム・フォレストは巨額の移籍金を求め、エリオット・アンダーソン獲得の提案を退けた。

アンダーソンはニューカッスルから移籍して以来、急速に評価を高めている。フォレストではレギュラーとして、深い位置からの攻撃参加とボールを持たない時の激しいプレッシングで高い評価を得ている。2025-26シーズンにはプレミアリーグ38試合中37試合に先発出場した。

その成長はイングランド代表の2026年W杯メンバー入りを果たすほどで、マンチェスター・シティも彼を将来のミッドフィールドリーダーと位置づけている。