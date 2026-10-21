Getty Images Sport
翻訳者：
マンチェスター・シティのエンツォ・マレスカ監督、欧州大会での圧勝後にラヤン・シェルキのバロンドールをめぐる話題に慎重な姿勢「これはチームスポーツだ」
勢いに乗るホームチームがギリシャ王者を圧倒
マレスカ監督率いるチームは、圧巻の攻撃を披露し、エティハド・スタジアムで欧州での戦いを軌道に戻した。フィル・フォーデンが見事なハットトリックを達成し、シェルキの鮮やかなゴールもお膳立てした。さらに、今夏加入のエリオット・アンダーソンはクラブでの初ゴールを挙げた。アウェーのスタヴロス・ピリオスは一時、点差を半分に縮めるゴールを決めた。イングランドの強豪にとって、ギリシャ勢を相手に喫した史上初の失点だった。
- Action Plus
ヘッドコーチが予測不能な才能を称賛
得点源のアーリング・ハーランドが負傷の懸念を受けて控えのベンチで休む中、マレスカ監督は若手FWフロイド・サンバに出場機会を与え、シェルキには自由に動くことを認めた。23歳のフランス人アタッカーは後半半ば、その信頼に応えた。大胆なフェイントでマークについた相手をかわし、正確な低いシュートをゴール下隅に流し込んだ。
フランス人アタッカーの決定的な場面と試合全体を通じた貢献について、マレスカ監督はクラブ公式サイトで次のように語った。「ラヤンは他の選手たちと同じく、良い試合をしたと思う。ゴールのように、いくつかの場面で存在感を示した。ラヤンなら、いつどんなことをしても驚かない」
賞をしのぐロッカールームの結束
火曜日に決めた鮮やかなゴールで、シェルキは今季の公式戦11試合での得点数を6に伸ばした。リーグ戦では4ゴール、2アシスト、リーグカップでも1ゴールを記録している。
シーズン序盤の目覚ましい活躍を受け、リヨンの元プレーメーカーが将来、サッカー界最高の個人賞を争う可能性があるとの声もすでに上がっている。しかし、イタリア人指揮官はそうした議論をすぐに封じ、チーム全体に目を向けるよう促した。
シェルキが将来バロンドールを受賞する可能性について問われると、指揮官はこう付け加えた。「分からない。私に言えるのは、これは個人競技ではなくチームスポーツだということだけだ。エーリング［ハーランド］は素晴らしい選手だし、ラヤンもエリオットもそうだ。我々はチームにいる20～25人の選手のことを考えなければならない」
- Getty Images Sport
次は国内での厳しい試練が待ち受ける
鮮やかな巻き返しを見せたマンチェスター・シティは、チャンピオンズリーグの決勝トーナメントに直接進出する可能性を十分に残している。次はすぐに土曜昼のプレミアリーグへと目を向ける。マレスカ監督率いるチームはヴィラ・パークに乗り込み、好調のアストン・ヴィラと対戦する。過酷な秋の日程の中、マンチェスターの強豪が国内での無敗のスタートを維持するには、リフレッシュした主力選手たちの活躍が欠かせない。
GOALをGoogleでフォロー
この物語を楽しんでいただけましたか？
GOAL.comをGoogleの優先情報源に追加して、より多くのレポートをご覧ください。